Ливърпул победи Борнемут с гол на Александър Исак

Ливърпул постигна изключително важен и прагматичен успех с 1:0 като гост на Борнемут в среща от 5-ия кръг на английската Висша лига. „Мърсисайдци“ демонстрираха голямо търпение и хладнокръвие, за да пречупят организирания тим на домакините на техния стадион „Вайталити“.

Първото полувреме премина под знака на сериозно тактическо надхитряне. Гостите контролираха владението на топката и темпото, но трудно намираха пролуки през добре подредената отбрана на Борнемут. Домакините от своя страна разчитаха предимно на бързи контри, които обаче също не създадоха сериозни главоболия за стража Алисон и двата тима се оттеглиха на почивка при нулево равенство.

Решаващият момент в двубоя настъпи в 57-ата минута, когато Ливърпул разгърна бърза и прецизна атака. Александър Исак бе на точното място в наказателното поле и прати топката в мрежата. Попадението бе подложено на детайлен преглед със системата ВАР за потенциална засада, но в крайна сметка бе официално зачетено.

До края на мача Борнемут опита да упражни натиск, но стабилната защита на „мърсисайдци“ не допусна колебания. В заключителните минути треньорският щаб на гостите освежи тима с пускането в игра на младите таланти Трей Ньони и Луис Кумас, което помогна за пълния контрол върху събитията до последния съдийски сигнал.

С тази победа Ливърпул събра актив от 9 точки и се изкачи на 6-а позиция в класирането. Борнемут остава без успех от началото на кампанията, заемайки 17-о място с едва 3т.