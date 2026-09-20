Байер Леверкузен пречупи РБ Лайпциг след силни минути на Гутиерес и Шик

Байер Леверкузен постигна ценна победа с 2:0 у дома срещу РБ Лайпциг в сблъсък от 4-ия кръг на германската Бундеслига. Това е втори триумф от началото на кампанията за „аспирините“, с който те се изкачиха до 5-ата позиция в подреждането, докато втората загуба на гостите ги смъкна до 8-ото място.

Ключовият момент в мача бе в края на първата и началото на втората част. Първоначално РБ Лайпциг прати топката в мрежата в 34-ата минута чрез Кристофър Нкунку, но попадението бе незачетено поради засада. Леверкузен нанесе своя удар в 44-ата минута, когато Мигел Гутиерес пусна страхотен пас в наказателното поле, а Патрик Шик хладнокръвно откри за 1:0.

През второто полувреме домакините бързо подпечатаха успеха си. В 57-ата минута самият Гутиерес с прецизен изстрел отбеляза за крайното 2:0, с което гарантира трите точки за своя тим.