Новини
Спорт »
Световен футбол »
Байер Леверкузен пречупи РБ Лайпциг след силни минути на Гутиерес и Шик

Байер Леверкузен пречупи РБ Лайпциг след силни минути на Гутиерес и Шик

20 Септември, 2026 18:45 370 0

  • байер леверкузен-
  • рб лайпциг-
  • бундеслига-
  • патрик шик-
  • мигел гутиерес-
  • кристофър нкунку-
  • футболни новини

Това е втори триумф от началото на кампанията за „аспирините“

Байер Леверкузен пречупи РБ Лайпциг след силни минути на Гутиерес и Шик - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Байер Леверкузен постигна ценна победа с 2:0 у дома срещу РБ Лайпциг в сблъсък от 4-ия кръг на германската Бундеслига. Това е втори триумф от началото на кампанията за „аспирините“, с който те се изкачиха до 5-ата позиция в подреждането, докато втората загуба на гостите ги смъкна до 8-ото място.

Ключовият момент в мача бе в края на първата и началото на втората част. Първоначално РБ Лайпциг прати топката в мрежата в 34-ата минута чрез Кристофър Нкунку, но попадението бе незачетено поради засада. Леверкузен нанесе своя удар в 44-ата минута, когато Мигел Гутиерес пусна страхотен пас в наказателното поле, а Патрик Шик хладнокръвно откри за 1:0.

През второто полувреме домакините бързо подпечатаха успеха си. В 57-ата минута самият Гутиерес с прецизен изстрел отбеляза за крайното 2:0, с което гарантира трите точки за своя тим.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове