Андрей Янкулов за случая „Петрохан“: Поставя сериозни въпроси за действията на ДАНС и на прокуратурата

Случаят „Петрохан“ поставя сериозни въпроси за действията на прокуратурата, ДАНС и други институции, които през годините са получавали информация, свързана с групата около хижата. Това заяви бившият министър на правосъдието Андрей Янкулов в предаването „На Фокус“.
„Това за мен е много сложен проблем, защото разкрива дефицити на доста нива“, каза Янкулов.
По думите му на първо място трябва да бъде поставено поведението на институциите, които са били сезирани за действията на групата.
„Това, което аз бих идентифицирал, е институционалното поведение на овластените институции като прокуратура, Държавна агенция „Национална сигурност“ и така нататък през годините назад, когато те са били сезирани с конкретна информация за това какво се върши от тази група. Адекватна институционална реакция нещо не е имало“, заяви той.
Янкулов посочи и различните позиции на институциите по случая.
„Ние видяхме дори наскоро те самите някак си си прехвърлят топката. Миналата седмица ръководството на ДАНС прехвърли вината към прокуратурата – за това, че го е сезирала с информация, пък там не е имало адекватно развитие“, каза бившият правосъден министър.
Според него допълнителен проблем е недоверието на обществото към институциите, което създава условия за разпространение на различни версии.
По повод обвинението срещу Борислав Сандов Янкулов постави въпроса защо действията на институциите по случая са се активизирали именно сега.
„Това обвинение, за което научихме в края на миналата седмица, носи точно тези белези. Защото съдържанието на въпросното споразумение, за което господин Сандов отрича, стана ясно миналата година“, каза той.
По думите му прокуратурата е силно йерархична структура и важен фактор е начинът, по който се ръководят ключовите ѝ звена. Той посочи Софийската градска прокуратура и апелативната прокуратура като структури, чиито действия са от значение за развитието на конкретни разследвания.
„Дали ще има някаква промяна със същия персонал и промяна в същностните действия, това е първо предстои, според мен, да наблюдаваме“, каза Янкулов.
В разговора беше засегнат и предстоящият избор на нов Висш съдебен съвет. Янкулов е сред номинираните за член на съвета. Според него изборът ще се проведе в различна институционална среда заради процесите в прокуратурата през последните месеци.
„Тази строга йерархия е нарушена от една страна с липсата на главен прокурор титуляр. От друга страна, от февруари насам видяхме процеси в прокуратурата, заявки на хора отвътре за противопоставяне към ръководството на институцията. Това също е новост“, заяви той.
По думите му това създава различна среда както за професионалната, така и за парламентарната квота на ВСС.
Янкулов коментира и предстоящия избор на парламентарната квота, като посочи, че според него политическата ситуация в Народното събрание е по-различна от предходни периоди.
„Самата монолитност очевидно отсъства. Основните политически сили, за които се твърди, че дават някакви заявки, че ще събират това мнозинство, от една страна говорят, че ще го събират за ВСС, от друга страна обаче са в противопоставяне по други теми“, каза той.
В заключение бившият правосъден министър заяви, че неизвестните около избора са много, но настоящата ситуация е различна и именно това може да промени начина, по който ще протече изборът на новия ВСС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 всеки ден някой нов експерт
Коментиран от #3, #4
18:52 20.09.2026
2 Хан Петро
18:52 20.09.2026
3 Без майтап
До коментар #1 от "всеки ден някой нов експерт":Липсва коментара на Калин Стоянов, възстановил на работа изгоненият директор по чието време са издадени многобройните разрешителни за оръжията на Калушев.
19:00 20.09.2026
4 Амиииии
До коментар #1 от "всеки ден някой нов експерт":Борисов разгради държавността и нито имаме читава прокуратура, нито ДАНС, нито полиция, нито нищо. Имаме само герберски кражби и корупция.
19:00 20.09.2026
5 Зеления
- Андрей Янкулов, бивш член на НПО "Антикорупционен фонд"
- Евгений Стайков от същото НПО
- Емил Дечев вътрешен министър на Гюров и на ППДБ
- Васил Пандов от самото ППДБ
и как тези хора, ще дадат картбланш на прокуратурата да разследва тяхната любима партия ППДБ - точно никак и точно толкова смешни са твърденията на Велислав Величков как техните кандидати са независими.
19:01 20.09.2026
6 604
19:01 20.09.2026
7 Денс
19:05 20.09.2026
8 СктиЙ се бе
19:09 20.09.2026
9 az СВО Победа 81
1.Кой беше министър на Правосъдието, когато ги регистрираха?
2.Кой беше министър на Образованието, когато им разрешиха достъп до училищата?
3.Кой беше министър на Околната среда и водите, когато им разрешиха да осъществяват дейност, вместо държавните органи?
4.Кой беше министър на МВР, когато ги въоръжиха?
Отговорите:
1. Надежда Йорданова - ДБ
2. Николай денков - ПП
3. Борислав Сандов -ДБ
4. Бойко Рашков - ПП
Ето защо от ППДБ се чудят в каква посока да отклоняват вниманието!
19:10 20.09.2026
10 Истината
ПП- ДБ - октомври 2024 г.-
26КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 346 063 гласа
Април 2026 г.-
7КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА -
БЪЛГАРИЯ 413 846
ПП. Възраждане октомври 2024 г.
12ВЪЗРАЖДАНЕ 325 466 гласа
Април 2026 г.-
8 ВЪЗРАЖДАНЕ
137 940 гласа
ИТН
октомври 2024 г.
7ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
165 160 гласа
Април 2026 г.-
1ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
23 461 гласа
ГЕРБ загуби за 1 г.и половина 210 хиляди гласа ,МЕЧ ,Величие бяха с почти идентичен резултат като гласове на двата избора.
И какъв е извода -
Единствено ПП-ДБ качват като гласове близо 68 хиляди гласа ,Възраждане се сриват с почти 190 хиляди за убийството на ИТН да не говорим.
Коментиран от #12, #13, #14, #15, #25, #28
19:12 20.09.2026
11 Сорос
19:13 20.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 az СВО Победа 81
До коментар #10 от "Истината":Коментираш партия с отпаднала необходимост!
19:14 20.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Петроханец храбър
Коментиран от #21
19:16 20.09.2026
17 Горски
19:18 20.09.2026
18 Още един от нашите
19:18 20.09.2026
19 Никой
19:21 20.09.2026
20 Всичко тече
Прекалено много противоречия и нервност не са добър знак. Както и политизирането на случая.
Разпространените експертизи са копирани, търсенето на обективната истина няма да спре.
19:24 20.09.2026
21 Ами тебе
До коментар #16 от "Петроханец храбър":ШИ.ши ли те ашладиса,или ти плати......педа...л тъ..п.
Коментиран от #29, #32
19:24 20.09.2026
22 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #26
19:24 20.09.2026
23 Слагай
19:29 20.09.2026
24 ?????
Янкулов не беше ли тоя дето заедно с Бойко Станкушев са плашели ДАНС да не се занимават с PDF-те щото били членове на не помня ква международна рейнджърска организация и пазели природата?
19:30 20.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Корнелия
19:34 20.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.