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Андрей Янкулов за случая „Петрохан“: Поставя сериозни въпроси за действията на ДАНС и на прокуратурата

Андрей Янкулов за случая „Петрохан“: Поставя сериозни въпроси за действията на ДАНС и на прокуратурата

20 Септември, 2026 18:49 743 33

  • андрей янкулов-
  • случая петрохан-
  • въпроси-
  • работа-
  • данс-
  • прокуратура

Янкулов посочи и различните позиции на институциите по случая. „Ние видяхме дори наскоро те самите някак си си прехвърлят топката. Миналата седмица ръководството на ДАНС прехвърли вината към прокуратурата – за това, че го е сезирала с информация, пък там не е имало адекватно развитие“, каза бившият правосъден министър.

Андрей Янкулов за случая „Петрохан“: Поставя сериозни въпроси за действията на ДАНС и на прокуратурата - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Случаят „Петрохан“ поставя сериозни въпроси за действията на прокуратурата, ДАНС и други институции, които през годините са получавали информация, свързана с групата около хижата. Това заяви бившият министър на правосъдието Андрей Янкулов в предаването „На Фокус“.
„Това за мен е много сложен проблем, защото разкрива дефицити на доста нива“, каза Янкулов.

По думите му на първо място трябва да бъде поставено поведението на институциите, които са били сезирани за действията на групата.

„Това, което аз бих идентифицирал, е институционалното поведение на овластените институции като прокуратура, Държавна агенция „Национална сигурност“ и така нататък през годините назад, когато те са били сезирани с конкретна информация за това какво се върши от тази група. Адекватна институционална реакция нещо не е имало“, заяви той.

Янкулов посочи и различните позиции на институциите по случая.

„Ние видяхме дори наскоро те самите някак си си прехвърлят топката. Миналата седмица ръководството на ДАНС прехвърли вината към прокуратурата – за това, че го е сезирала с информация, пък там не е имало адекватно развитие“, каза бившият правосъден министър.

Според него допълнителен проблем е недоверието на обществото към институциите, което създава условия за разпространение на различни версии.

По повод обвинението срещу Борислав Сандов Янкулов постави въпроса защо действията на институциите по случая са се активизирали именно сега.

„Това обвинение, за което научихме в края на миналата седмица, носи точно тези белези. Защото съдържанието на въпросното споразумение, за което господин Сандов отрича, стана ясно миналата година“, каза той.
По думите му прокуратурата е силно йерархична структура и важен фактор е начинът, по който се ръководят ключовите ѝ звена. Той посочи Софийската градска прокуратура и апелативната прокуратура като структури, чиито действия са от значение за развитието на конкретни разследвания.

„Дали ще има някаква промяна със същия персонал и промяна в същностните действия, това е първо предстои, според мен, да наблюдаваме“, каза Янкулов.

В разговора беше засегнат и предстоящият избор на нов Висш съдебен съвет. Янкулов е сред номинираните за член на съвета. Според него изборът ще се проведе в различна институционална среда заради процесите в прокуратурата през последните месеци.

„Тази строга йерархия е нарушена от една страна с липсата на главен прокурор титуляр. От друга страна, от февруари насам видяхме процеси в прокуратурата, заявки на хора отвътре за противопоставяне към ръководството на институцията. Това също е новост“, заяви той.

По думите му това създава различна среда както за професионалната, така и за парламентарната квота на ВСС.

Янкулов коментира и предстоящия избор на парламентарната квота, като посочи, че според него политическата ситуация в Народното събрание е по-различна от предходни периоди.

„Самата монолитност очевидно отсъства. Основните политически сили, за които се твърди, че дават някакви заявки, че ще събират това мнозинство, от една страна говорят, че ще го събират за ВСС, от друга страна обаче са в противопоставяне по други теми“, каза той.

В заключение бившият правосъден министър заяви, че неизвестните около избора са много, но настоящата ситуация е различна и именно това може да промени начина, по който ще протече изборът на новия ВСС.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 всеки ден някой нов експерт

    11 0 Отговор
    много специалисти и експерти в тая държава бе

    Коментиран от #3, #4

    18:52 20.09.2026

  • 2 Хан Петро

    7 0 Отговор
    Много удобен момент за темата!Забравих всичко друго !

    18:52 20.09.2026

  • 3 Без майтап

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "всеки ден някой нов експерт":

    Липсва коментара на Калин Стоянов, възстановил на работа изгоненият директор по чието време са издадени многобройните разрешителни за оръжията на Калушев.

    19:00 20.09.2026

  • 4 Амиииии

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "всеки ден някой нов експерт":

    Борисов разгради държавността и нито имаме читава прокуратура, нито ДАНС, нито полиция, нито нищо. Имаме само герберски кражби и корупция.

    19:00 20.09.2026

  • 5 Зеления

    6 1 Отговор
    Ако прокурор разседва Сандов за споразумението за Петрохан, ако разследва парите на Терзиев за Петрохан и ако предложените от ППДБ за ВСС:

    - Андрей Янкулов, бивш член на НПО "Антикорупционен фонд"
    - Евгений Стайков от същото НПО
    - Емил Дечев вътрешен министър на Гюров и на ППДБ
    - Васил Пандов от самото ППДБ

    и как тези хора, ще дадат картбланш на прокуратурата да разследва тяхната любима партия ППДБ - точно никак и точно толкова смешни са твърденията на Велислав Величков как техните кандидати са независими.

    19:01 20.09.2026

  • 6 604

    3 0 Отговор
    а за дейноста на педроханските спонсори и покровители НЕ ПОСТАВЯ ЛИ? ИзрОуди от тва по голям грях НЯМА!!!!

    19:01 20.09.2026

  • 7 Денс

    4 0 Отговор
    Едофили прокурори наркобосове,се омешаха

    19:05 20.09.2026

  • 8 СктиЙ се бе

    6 1 Отговор
    Ала- бала- портокАла! Правителството беше на ППДБ и половината министерства во глвЕ с МВР дундУркаха девиантите, а "журналистът" Станкушев пращаше заплашителни писма до институциите осмелили се да предприемат нещо! СкриЙ се бе папУняк!

    19:09 20.09.2026

  • 9 az СВО Победа 81

    7 4 Отговор
    Основните въпроси са:

    1.Кой беше министър на Правосъдието, когато ги регистрираха?

    2.Кой беше министър на Образованието, когато им разрешиха достъп до училищата?

    3.Кой беше министър на Околната среда и водите, когато им разрешиха да осъществяват дейност, вместо държавните органи?

    4.Кой беше министър на МВР, когато ги въоръжиха?

    Отговорите:
    1. Надежда Йорданова - ДБ
    2. Николай денков - ПП
    3. Борислав Сандов -ДБ
    4. Бойко Рашков - ПП

    Ето защо от ППДБ се чудят в каква посока да отклоняват вниманието!

    19:10 20.09.2026

  • 10 Истината

    2 2 Отговор
    Съпоставка парламентарни избори октомври 2024г.- април 2026 г.
    ПП- ДБ - октомври 2024 г.-

    26КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 346 063 гласа
    Април 2026 г.-
    7КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА -
    БЪЛГАРИЯ 413 846

    ПП. Възраждане октомври 2024 г.

    12ВЪЗРАЖДАНЕ 325 466 гласа
    Април 2026 г.-
    8 ВЪЗРАЖДАНЕ
    137 940 гласа

    ИТН
    октомври 2024 г.
    7ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
    165 160 гласа
    Април 2026 г.-

    1ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
    23 461 гласа

    ГЕРБ загуби за 1 г.и половина 210 хиляди гласа ,МЕЧ ,Величие бяха с почти идентичен резултат като гласове на двата избора.
    И какъв е извода -
    Единствено ПП-ДБ качват като гласове близо 68 хиляди гласа ,Възраждане се сриват с почти 190 хиляди за убийството на ИТН да не говорим.

    Коментиран от #12, #13, #14, #15, #25, #28

    19:12 20.09.2026

  • 11 Сорос

    5 0 Отговор
    И този е мое момче

    19:13 20.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 az СВО Победа 81

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Истината":

    Коментираш партия с отпаднала необходимост!

    19:14 20.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Петроханец храбър

    5 2 Отговор
    И тоя е ашладисван от Калуша, или поне така изглежда.

    Коментиран от #21

    19:16 20.09.2026

  • 17 Горски

    2 1 Отговор
    Това е истината, така ги учеше бай Тошо. Снишаване и залягане да отмине патакламата. Това знаят, това правят днешните демократични политици, даже и атлантици. От 35 години в тия служби се шири шуробаджанащина. По роднинска връзка, по връзка на рушвети и финансови зависимости в службите се назначават некадърници, даже лица с лоша личностна характеристика и недопустимо за нормалните служби семейно обкръжение.

    19:18 20.09.2026

  • 18 Още един от нашите

    4 1 Отговор
    И тоя е от наште....розов , сороски комунист. Момченцата са общи, ще приобщим и малките момиченца.

    19:18 20.09.2026

  • 19 Никой

    2 1 Отговор
    Има самоубийство не е друго.

    19:21 20.09.2026

  • 20 Всичко тече

    2 1 Отговор
    Колкото и да се напъват да убеждават, че в убийствата на Петрохан и Околчица няма външна намеса, толкова повече се увеличават съмненията, че са събирани данни и свидетелства, подкрепящи единствено хипотезата, изработена от службите на 02.02. в четирите часа след получената информация за трите трупа и подпалената хижа. Те са знаели чия е хижата и кои са евентуалните жертви, и кой ги е екзекутирал.
    Прекалено много противоречия и нервност не са добър знак. Както и политизирането на случая.
    Разпространените експертизи са копирани, търсенето на обективната истина няма да спре.

    19:24 20.09.2026

  • 21 Ами тебе

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Петроханец храбър":

    ШИ.ши ли те ашладиса,или ти плати......педа...л тъ..п.

    Коментиран от #29, #32

    19:24 20.09.2026

  • 22 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 1 Отговор
    СЛУЧАЯ "ПЕТРОХАН" Е ......................... ПРОВАЛЕНА "ПАРАВОЕННА" АКЦИЯ НА ....................... ЧОРАПА, (ДС) и ДАНС ЗА .................... ПРЕКАРВАНЕ НА ДРОГА, ПАРИ И ОРЪЖИЕ ................... ФАКТ !

    Коментиран от #26

    19:24 20.09.2026

  • 23 Слагай

    1 0 Отговор
    си питанките у главата и като имаш отговор , го кажи !

    19:29 20.09.2026

  • 24 ?????

    1 2 Отговор
    Уф.
    Янкулов не беше ли тоя дето заедно с Бойко Станкушев са плашели ДАНС да не се занимават с PDF-те щото били членове на не помня ква международна рейнджърска организация и пазели природата?

    19:30 20.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Корнелия

    2 1 Отговор
    Кръстника на мафията е Румен Радев .

    19:34 20.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

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