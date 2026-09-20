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Иван Василев: Информацията за мантинелите и Пеевски стъпва на документи за много обществени поръчки

Иван Василев: Информацията за мантинелите и Пеевски стъпва на документи за много обществени поръчки

20 Септември, 2026 20:33 776 19

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  • анализ-
  • документи-
  • обществени поръчки

Имаме информация за бивши и настоящи политици, имаме информация за поръчки, които са се случили в миналото, разплитаме тази олигархия, отбеляза министърът на иновациите и дигиталната трансформация

Иван Василев: Информацията за мантинелите и Пеевски стъпва на документи за много обществени поръчки - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерството на иновациите дигиталната трансформация работи активно с Министерството на вътрешните работи (МВР) и с Държавна агенция „Национална сигурност“ през последните няколко седмици по редица техни разследвания, каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев пред bTV, цитирани от БТА.

По думите му, информацията, изнесена от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който заяви, че дружества, ангажирани с доставката на мантинели, са отклонявали средства в „дружество касичка“, което от своя страна е плащало полети на председателя на ДПС Делян Пеевски, е само първото от множеството разследвания.

Според Василев изнесената информация за мантинелите и полетите на Пеевски стъпва на анализ на хиляди документи за много обществени поръки. Ако трябваше служителите на МВР да го правят, щеше да им отнеме месеци, но благодарение на системата СИГМА това стана за дни, подчерта той.

Министърът обясни как са установени връзките, представени от Демерджиев.

През април 2022 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) пуска поръчка за мантинели на 6 обособени позиции на стойност над 253 милиона лева. Четири обединения и една компания печелят въпросните поръчки с оферти, които са на прогнозната цена на АПИ. След това договорите са индексирани със 161 милиона лева и така общата стойност набъбва до над 400 милиона лева. Две от позициите са спечели от една фирма без конкуренция, две от дружествата са сключили договор по различни позиции и са регистрирани на един и адрес. Те са на баща и син. Жена на общински съветник от Перник има дялове в едно от дружествата, спечелили тези обществени пръчки. Шефът на АПИ през април 2022 г., преди да бъде назначен за председател на Управителния съвет на АПИ, е бил финансов директор на една от фирмите, които също участват в тези обединения, а те получават 99,6 на сто от поръчките, които държавата дава за мантинели, каза министърът.

Имаме информация за бивши и настоящи политици, имаме информация за поръчки, които са се случили в миналото, разплитаме тази олигархия, отбеляза Василев.

На финалната права сме на версия 2 на СИГМА и там виждаме, че почти от целия политически спектър има обвързаности и това е проблемът на нашето общество - че се преплитат политически и икономически интереси и това трябва да прекратим, допълни той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Николова , София

    5 1 Отговор
    Не ни се обяснявайте , Арестувайте , съд и затвор ..иначе става Ланкане !

    20:51 20.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Прав си!

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "много народ измря по пътищата":

    200 милиона евро народни пари са в банковите сметки на двамата Мазни и Угоени екземпляра, ПееФ и Тиквоча.

    Коментиран от #13, #14, #15, #16, #19

    20:52 20.09.2026

  • 6 мунчови крадци

    4 5 Отговор
    Откраднахте със 7 служебни правителства и 5 месеца сега редовно 8 пъти повече отколкото боко и пеев взети заедно

    Коментиран от #17

    20:53 20.09.2026

  • 7 ГОВОРИ ЧЪРЧИЛ:

    3 1 Отговор
    "Аз познавам българите от 30 години. Те са грешен народ, който заслужава да му бъде преподаден строг урок..."... Мдаа, строгият урок си го преподадохме самите ние, като не догледахме кой взема властта. Сега е това, което е. Каквото сами си направихме, и Чърчил не можа да ни го направи.

    20:56 20.09.2026

  • 8 Шиши

    1 2 Отговор
    Охх, лошо ми е!

    20:57 20.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Всички против мунчо да се трият

    2 0 Отговор
    Казах!!!

    21:02 20.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А при мунчо 5 милиарда

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Прав си!":

    Само 3.5 милиарда от БОТАШ
    Да връща парите

    21:04 20.09.2026

  • 14 А при мунчо 5 милиарда

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Прав си!":

    Само 3.5 милиарда от БОТАШ
    Да връща парите

    21:05 20.09.2026

  • 15 А при мунчо 5 милиарда

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Прав си!":

    Само 3.5 милиарда от БОТАШ
    Да връща парите

    21:05 20.09.2026

  • 16 А при мунчо 5 милиарда

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Прав си!":

    Само 3.5 милиарда от БОТАШ
    Да връща парите

    21:06 20.09.2026

  • 17 Виж сега,

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "мунчови крадци":

    Успокой се човече! Рано или късно Борисов ще бъде осъден и ще лежи в български затвор, а ти ще празнуваш.

    Коментиран от #18

    21:08 20.09.2026

  • 18 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Виж сега,":

    Борисов ако не е ти за кого ще пишеш а този шарлатанин лъжите му са безобразни КРАДЦИ мошеници измамници са шарлатаните 17

    21:12 20.09.2026

  • 19 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Прав си!":

    Ето един малоумник радев беден индивид пари му се привиждат

    21:16 20.09.2026

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