Представители на САЩ и Китай започнаха преговори в Ню Йорк, в които се обсъждат търговията, инвестициите, изкуственият интелект и ситуацията около Иран.

Американската делегация е водена от министъра на финансите на САЩ Скот Бесент, а китайската - от вицепремиера Хъ Лифън. Според Bloomberg сред основните теми е и търговското примирие, по силата на което двете страни намалиха мита и ограниченията върху износа. Срокът му изтича през ноември.

Преди началото на срещата Бесент заяви пред журналисти, че очаква конструктивен диалог между Вашингтон и Пекин.

Двамата преговарящи се срещат очи в очи за първи път от около четири месеца, когато последно са разговаряли в района на Сеул, малко преди визитата на американския президент Доналд Тръмп.

Преговорите се провеждат в момент, в който отношенията между двете най-големи икономики остават под натиск заради търговските спорове, ограниченията за износ и по-широкото геополитическо напрежение.

През май Тръмп заяви, че обмисля възможността да отмени санкции срещу китайски компании, които купуват ирански петрол. По-късно Белият дом съобщи, че Китай ще купува американска селскостопанска продукция за най-малко 17 млрд. долара годишно до 2028 г.

Източници: Bloomberg, Европейска правда, Белия дом