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САЩ и Китай започнаха преговори в Ню Йорк

САЩ и Китай започнаха преговори в Ню Йорк

20 Септември, 2026 20:19, обновена 20 Септември, 2026 20:22 356 3

  • сащ-
  • китай-
  • скот бесент-
  • хъ лифън-
  • търговия

На дневен ред са търговията, инвестициите, изкуственият интелект и Иран преди очакваната среща на лидерите.

САЩ и Китай започнаха преговори в Ню Йорк - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Представители на САЩ и Китай започнаха преговори в Ню Йорк, в които се обсъждат търговията, инвестициите, изкуственият интелект и ситуацията около Иран.

Американската делегация е водена от министъра на финансите на САЩ Скот Бесент, а китайската - от вицепремиера Хъ Лифън. Според Bloomberg сред основните теми е и търговското примирие, по силата на което двете страни намалиха мита и ограниченията върху износа. Срокът му изтича през ноември.

Преди началото на срещата Бесент заяви пред журналисти, че очаква конструктивен диалог между Вашингтон и Пекин.

Двамата преговарящи се срещат очи в очи за първи път от около четири месеца, когато последно са разговаряли в района на Сеул, малко преди визитата на американския президент Доналд Тръмп.

Преговорите се провеждат в момент, в който отношенията между двете най-големи икономики остават под натиск заради търговските спорове, ограниченията за износ и по-широкото геополитическо напрежение.

През май Тръмп заяви, че обмисля възможността да отмени санкции срещу китайски компании, които купуват ирански петрол. По-късно Белият дом съобщи, че Китай ще купува американска селскостопанска продукция за най-малко 17 млрд. долара годишно до 2028 г.

Източници: Bloomberg, Европейска правда, Белия дом


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чудно🤔🤔

    4 0 Отговор
    Какво ли ще се случи ако Китай спре износа към САЩ на редкоземни елементи и критични минерали+самарий, волфрам,антимон, германий, които САЩ не притежават, а са му необходими за самолети, оръжия , бита, телефони и др

    Коментиран от #2

    20:28 20.09.2026

  • 2 Курабийката

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Чудно🤔🤔":

    Че си ги земе от донбас

    Коментиран от #3

    20:31 20.09.2026

  • 3 Вики Нюлан КУРабийката

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Курабийката":

    издаде четата.

    20:36 20.09.2026