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Москва заплаши с удари по Киев след атаките
  Тема: Украйна

Москва заплаши с удари по Киев след атаките

20 Септември, 2026 20:39, обновена 20 Септември, 2026 20:48 1 467 49

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  • война

Руското Министерство на отбраната заяви, че ще засили ударите по военни обекти в украинската столица

Москва заплаши с удари по Киев след атаките - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия заяви, че възнамерява да засили ударите по Киев след мащабната атака с безпилотни летателни апарати срещу Москва и Московска област.

Руското Министерство на отбраната обяви, че действията ще бъдат насочени срещу военни обекти в украинската столица. От ведомството представят това като отговор на атаки срещу руска гражданска инфраструктура.

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Москва твърди, че е отбила масираната атака

Според руското Министерство на отбраната опитът за масирана атака срещу Москва е бил осуетен.

Руското военно ведомство съобщава, че за последното денонощие са били свалени или прехванати 1951 украински безпилотни летателни апарата и осем крилати ракети "Фламинго".

Тези данни са предоставени от руската страна и не могат да бъдат независимо потвърдени в пълния им обем.

Атаката срещу Москва предизвика пожари

През нощта на 20 септември Москва и Московска област бяха атакувани с голям брой дронове.

Руските власти съобщиха за пожари и разрушения в различни райони. Сред засегнатите обекти е Московският нефтопреработвателен завод, както и логистичният технопарк „Софино“.

Кметът на Москва Сергей Собянин определи атаката като най-масовата срещу столицата до момента.

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи за безпрецедентен опит за масирана въздушна атака от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) през последните два дни. Според официалното изявление в Telegram канала на ведомството, целта на нападението е била да се провалят провеждащите се в страната избори за Държавна дума.

Въпреки съобщенията за прехванати цели, руските медии информират за сериозни последствия в Подмосковието и руската столица. При падане на безпилотни апарати в жилищни сгради в Подмосковието са загинали двама души, а други 17, сред които две деца, са настанени в болница. Наложила се е спешна евакуация на 400 души от многоетажен блок.

Киев също беше подложен на въздушни атаки

На фона на руските предупреждения Киев и други украински региони продължиха да бъдат обект на въздушни атаки.

Украинските власти съобщават за удари с руски безпилотни апарати и ракети по различни части на страната.

Само през последните седмици Киев многократно беше поставян под продължителна въздушна тревога.

Русия обещава нови удари

Руското Министерство на отбраната заявява, че ще предприеме допълнителни действия срещу военни обекти в Киев.

Заплахата идва след най-мащабната досега според руските власти атака с дронове срещу Москва и областта.

Украинската страна не е поела официално отговорност за всички съобщени атаки срещу руската столица.

Напрежението между Москва и Киев се засилва

Новата размяна на удари идва на фона на продължаващата война и увеличаването на използването на далекобойни безпилотни системи.

И двете страни съобщават за удари по инфраструктурни и военни цели на противника, докато информацията за отделните поражения и причинените щети често идва от военните ведомства и местните власти.

Обстановката остава динамична, а руската заплаха за нови удари по Киев създава предпоставки за допълнително засилване на въздушните атаки през следващите дни.

Източници: Украинская правда, ТАСС, Reuters


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Орехите падат вече

    25 7 Отговор
    Да се изнася куеф

    20:45 20.09.2026

  • 4 Дааа...

    10 17 Отговор
    И вече...13 год така!
    Абе оня подземната пе Деруха, дека е бе дееа?!?

    20:45 20.09.2026

  • 5 Трябва

    31 7 Отговор
    По острова, по подстрекателя, по виновника.

    20:46 20.09.2026

  • 6 Куеф отече

    26 6 Отговор
    Сгафиго наркомана

    Коментиран от #21

    20:46 20.09.2026

  • 7 Глюпости ,

    3 8 Отговор
    Сирьозно ?

    20:46 20.09.2026

  • 8 путин е еврейозависим

    12 4 Отговор
    на мен отдавна ми свърши търпението..... руснаците трябва да изберат по твърд водач

    20:46 20.09.2026

  • 9 Чукче - Наблюдател

    30 9 Отговор
    Тази вечер в Киевското метро пак няма да има свободно място. А и понамирисва на отработена храна. Там няма златни туалетни.

    Коментиран от #43, #44

    20:47 20.09.2026

  • 10 Малкия Петълчо

    17 5 Отговор
    КУЛ за куев

    20:47 20.09.2026

  • 11 стоян георгиев

    15 13 Отговор
    Русия постигна непостижимото.2000 дрона дневно да я удрят като тенденцията само ще се усилва.това че ще удари киев е повече от ясно но тя го правеше и преди да почнат ударите срещу нея.

    20:47 20.09.2026

  • 12 МАСКВА

    15 18 Отговор
    ТАКА НЕ Е ГОРЯЛА
    ДАЖЕ ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

    СТАЛИН СИГУРНО СЕ ВЪРТИ В ГРОБА
    КАТО ГЛЕДА
    КАКВА ДВИЖУХА
    СЪТВОРИ КГБ КРЕ.ТЕНА ПУТИН

    Коментиран от #16, #17

    20:48 20.09.2026

  • 13 стоян

    10 21 Отговор
    Другари 1950 дрона по 100 кг тротил всеки се равнява на 195 тона тротил изгърмян по матушката ви

    20:48 20.09.2026

  • 14 ФАКТ

    11 18 Отговор
    Москва "заплаши", начерта нови кафяви линии, но не може, понеже.... Сорос не дава на Путулер АХАХАХАХ

    20:48 20.09.2026

  • 15 Слепото

    5 13 Отговор
    Монгольята на Ким и У Йло влезнаа ли у тоа пусти Киев или оше мляскат украинските КУ ранаги у Донбас?!?

    20:48 20.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Путин

    7 12 Отговор

    До коментар #12 от "МАСКВА":

    Сорос ми каза да съм прст

    20:49 20.09.2026

  • 18 Европеец

    20 5 Отговор

    До коментар #2 от "ЛЕ о ПА р Д":

    Без орешник явно няма да стане.... Но нека да боли...

    20:49 20.09.2026

  • 19 ТЕЦ 22

    7 14 Отговор
    ОСТАВИ МУСКАЛИТЕ
    БЕЗ ТОК.

    А БУНКЕРНАТА ГНИДА
    ГЛЕДА УМНО ЕКРАНА
    НА НЕРАБОТЕЩИЯ УИНДОУС.

    ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    20:50 20.09.2026

  • 20 Руснак без крак

    8 15 Отговор

    До коментар #2 от "ЛЕ о ПА р Д":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    20:50 20.09.2026

  • 21 "Отече "

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Куеф отече":

    Кога , бе ? Забранете медиЙте за деца.. Били те и възрастни .

    20:50 20.09.2026

  • 22 Опелото

    6 9 Отговор
    Ного монголска леш, ного нЯщо... ЕЙ..
    Ама..па ..Убавинья

    20:51 20.09.2026

  • 23 ПУТИН

    9 12 Отговор
    ВЕЧЕ 16 ПЪТИ
    ДАДЕ КРАЕН СРОК
    НА ГЕРАСИМОВ
    ДА ПРЕВЗЕМЕ ДОНБАС.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    НЯМА КРАЙ ПУТИНСКИЯ ПОЗОР.

    НЯМА .

    20:51 20.09.2026

  • 24 Бай той Толстой

    5 2 Отговор
    Зимата ще има "какашки плавают😁

    20:51 20.09.2026

  • 25 Удри русораста с лопатЕто

    6 8 Отговор
    Резко!

    20:52 20.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 да питам

    4 5 Отговор
    Не разбрах . "Говори масква" или димон ?

    20:54 20.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Кой пак ти пусна нета в Карлуково?

    2 4 Отговор

    До коментар #26 от "az СВО Победа 81":

    Ще го накажем.

    20:54 20.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Дааа

    6 3 Отговор

    До коментар #30 от "Борис":

    ВСУ пазят балистиката за Петербург и Москва само да позастудее времето.И този път ще удрят и по цивилни цели.По руски модел.След като путин напусна окончателно Сочи и дори исе премести във Валадай следва някъде в Тайгата да се окопава.

    21:00 20.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ц А Р Путин

    3 1 Отговор
    Удар в стомаха: Украйна загуби последната си индустриална съставяща ...
    Британското издание Financial Times пише, че в резултат на последните руски удари, черната металургия на Украйна е ликвидирана .
    Ударите са били прецизни и са били насочени специално към нейното унищожение (поразени са доменните пещи и друго критично оборудване). И изглежда, че това е един от руските отговори на опита да „поставим Русия на колене за 40 дни“. В крайна сметка Русия не е поставена на колене, но украина загуби собствената си индустрия .
    Възстановяването ѝ при сегашните условия вече не е възможно. Следователно, повече от 90% от металургичната индустрия, останала под украински контрол, ще бъде извън експлоатация поне до края на войната.

    И няма да генерира валутни приходи. Въпреки че така или иначе няма да генерира никакви, като се има предвид, че износът на продукти през черноморските пристанища вече не е възможен. Това от своя страна прави добива на желязна руда ненужен, което води до ефект на доминото.

    И въпреки това, съвсем наскоро Украйна постоянно беше сред 10-те най-големи производители на стомана...

    И единствените, които ще се възползват от това е ТЦК . Десетки хиляди работници в крайна сметка ще загубят работа и много от тях ще бъдат принудени да се присъединят към украинските въоръжени сили...

    Междувременно киевската неадекватност обяви още един „40-дневен период, за да постави Русия на колене“. Чудим се цялата сладкарница какво ще загуби Украйн

    21:04 20.09.2026

  • 36 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Пич":

    Боли ме хея за тебе

    21:06 20.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Читател

    2 0 Отговор
    Още 22 се молех това да приключи бързо и максимално безболезнено но уви плановете са били други.

    21:08 20.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Укрофоб

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Оня с парчето":

    Аман от negepacти

    21:10 20.09.2026

  • 42 Ха ха ха ха

    2 0 Отговор
    Виждате ли хубава картинката? Сутринта обратната резба Аз СВО твърдеше, че всички 1600 украински дрона над Москва са свалени.

    21:10 20.09.2026

  • 43 Метро 2033

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Чукче - Наблюдател":

    Как е Московското метро?

    21:12 20.09.2026

  • 44 А МОСКОВСКОТО МЕТРО

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Чукче - Наблюдател":

    КАК ЩЕ БЪДЕ

    ДВИЖУХА ЛАЙНАРУХА?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    21:13 20.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 В Бункера 95

    1 0 Отговор
    Путен гледа снимката и мастурбира.
    - Ох СВО. ОХ СВО. Пабедааааа!

    21:15 20.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ами

    0 0 Отговор
    Снимката към статията е най-показателна. Рафенерия на 24км Кремъл щом изглежда така с тези димни сълбове коментарите са безсмислени. Руския позор няма край и това не може да се прекрие с нищо вече. Заплахите само увеличават позора и доказват неспособноста и некадърноста на кремълския режим.

    21:16 20.09.2026

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