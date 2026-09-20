Москва заплаши с удари по Киев след атаките

Русия заяви, че възнамерява да засили ударите по Киев след мащабната атака с безпилотни летателни апарати срещу Москва и Московска област.
Руското Министерство на отбраната обяви, че действията ще бъдат насочени срещу военни обекти в украинската столица. От ведомството представят това като отговор на атаки срещу руска гражданска инфраструктура.
Москва твърди, че е отбила масираната атака
Според руското Министерство на отбраната опитът за масирана атака срещу Москва е бил осуетен.
Руското военно ведомство съобщава, че за последното денонощие са били свалени или прехванати 1951 украински безпилотни летателни апарата и осем крилати ракети "Фламинго".
Тези данни са предоставени от руската страна и не могат да бъдат независимо потвърдени в пълния им обем.
Атаката срещу Москва предизвика пожари
През нощта на 20 септември Москва и Московска област бяха атакувани с голям брой дронове.
Руските власти съобщиха за пожари и разрушения в различни райони. Сред засегнатите обекти е Московският нефтопреработвателен завод, както и логистичният технопарк „Софино“.
Кметът на Москва Сергей Собянин определи атаката като най-масовата срещу столицата до момента.
Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи за безпрецедентен опит за масирана въздушна атака от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) през последните два дни. Според официалното изявление в Telegram канала на ведомството, целта на нападението е била да се провалят провеждащите се в страната избори за Държавна дума.
Въпреки съобщенията за прехванати цели, руските медии информират за сериозни последствия в Подмосковието и руската столица. При падане на безпилотни апарати в жилищни сгради в Подмосковието са загинали двама души, а други 17, сред които две деца, са настанени в болница. Наложила се е спешна евакуация на 400 души от многоетажен блок.
Киев също беше подложен на въздушни атаки
На фона на руските предупреждения Киев и други украински региони продължиха да бъдат обект на въздушни атаки.
Украинските власти съобщават за удари с руски безпилотни апарати и ракети по различни части на страната.
Само през последните седмици Киев многократно беше поставян под продължителна въздушна тревога.
Русия обещава нови удари
Руското Министерство на отбраната заявява, че ще предприеме допълнителни действия срещу военни обекти в Киев.
Заплахата идва след най-мащабната досега според руските власти атака с дронове срещу Москва и областта.
Украинската страна не е поела официално отговорност за всички съобщени атаки срещу руската столица.
Напрежението между Москва и Киев се засилва
Новата размяна на удари идва на фона на продължаващата война и увеличаването на използването на далекобойни безпилотни системи.
И двете страни съобщават за удари по инфраструктурни и военни цели на противника, докато информацията за отделните поражения и причинените щети често идва от военните ведомства и местните власти.
Обстановката остава динамична, а руската заплаха за нови удари по Киев създава предпоставки за допълнително засилване на въздушните атаки през следващите дни.
Източници: Украинская правда, ТАСС, Reuters
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Орехите падат вече
20:45 20.09.2026
4 Дааа...
Абе оня подземната пе Деруха, дека е бе дееа?!?
20:45 20.09.2026
5 Трябва
20:46 20.09.2026
6 Куеф отече
Коментиран от #21
20:46 20.09.2026
7 Глюпости ,
20:46 20.09.2026
8 путин е еврейозависим
20:46 20.09.2026
9 Чукче - Наблюдател
Коментиран от #43, #44
20:47 20.09.2026
10 Малкия Петълчо
20:47 20.09.2026
11 стоян георгиев
20:47 20.09.2026
12 МАСКВА
ДАЖЕ ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
СТАЛИН СИГУРНО СЕ ВЪРТИ В ГРОБА
КАТО ГЛЕДА
КАКВА ДВИЖУХА
СЪТВОРИ КГБ КРЕ.ТЕНА ПУТИН
Коментиран от #16, #17
20:48 20.09.2026
13 стоян
20:48 20.09.2026
14 ФАКТ
20:48 20.09.2026
15 Слепото
20:48 20.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Путин
До коментар #12 от "МАСКВА":Сорос ми каза да съм прст
20:49 20.09.2026
18 Европеец
До коментар #2 от "ЛЕ о ПА р Д":Без орешник явно няма да стане.... Но нека да боли...
20:49 20.09.2026
19 ТЕЦ 22
БЕЗ ТОК.
А БУНКЕРНАТА ГНИДА
ГЛЕДА УМНО ЕКРАНА
НА НЕРАБОТЕЩИЯ УИНДОУС.
ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
20:50 20.09.2026
20 Руснак без крак
До коментар #2 от "ЛЕ о ПА р Д":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
20:50 20.09.2026
21 "Отече "
До коментар #6 от "Куеф отече":Кога , бе ? Забранете медиЙте за деца.. Били те и възрастни .
20:50 20.09.2026
22 Опелото
Ама..па ..Убавинья
20:51 20.09.2026
23 ПУТИН
ДАДЕ КРАЕН СРОК
НА ГЕРАСИМОВ
ДА ПРЕВЗЕМЕ ДОНБАС.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
НЯМА КРАЙ ПУТИНСКИЯ ПОЗОР.
НЯМА .
20:51 20.09.2026
24 Бай той Толстой
20:51 20.09.2026
25 Удри русораста с лопатЕто
20:52 20.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 да питам
20:54 20.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Кой пак ти пусна нета в Карлуково?
До коментар #26 от "az СВО Победа 81":Ще го накажем.
20:54 20.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Дааа
До коментар #30 от "Борис":ВСУ пазят балистиката за Петербург и Москва само да позастудее времето.И този път ще удрят и по цивилни цели.По руски модел.След като путин напусна окончателно Сочи и дори исе премести във Валадай следва някъде в Тайгата да се окопава.
21:00 20.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ц А Р Путин
Британското издание Financial Times пише, че в резултат на последните руски удари, черната металургия на Украйна е ликвидирана .
Ударите са били прецизни и са били насочени специално към нейното унищожение (поразени са доменните пещи и друго критично оборудване). И изглежда, че това е един от руските отговори на опита да „поставим Русия на колене за 40 дни“. В крайна сметка Русия не е поставена на колене, но украина загуби собствената си индустрия .
Възстановяването ѝ при сегашните условия вече не е възможно. Следователно, повече от 90% от металургичната индустрия, останала под украински контрол, ще бъде извън експлоатация поне до края на войната.
И няма да генерира валутни приходи. Въпреки че така или иначе няма да генерира никакви, като се има предвид, че износът на продукти през черноморските пристанища вече не е възможен. Това от своя страна прави добива на желязна руда ненужен, което води до ефект на доминото.
И въпреки това, съвсем наскоро Украйна постоянно беше сред 10-те най-големи производители на стомана...
И единствените, които ще се възползват от това е ТЦК . Десетки хиляди работници в крайна сметка ще загубят работа и много от тях ще бъдат принудени да се присъединят към украинските въоръжени сили...
Междувременно киевската неадекватност обяви още един „40-дневен период, за да постави Русия на колене“. Чудим се цялата сладкарница какво ще загуби Украйн
21:04 20.09.2026
36 Перо
До коментар #34 от "Пич":Боли ме хея за тебе
21:06 20.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Читател
21:08 20.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Укрофоб
До коментар #33 от "Оня с парчето":Аман от negepacти
21:10 20.09.2026
42 Ха ха ха ха
21:10 20.09.2026
43 Метро 2033
До коментар #9 от "Чукче - Наблюдател":Как е Московското метро?
21:12 20.09.2026
44 А МОСКОВСКОТО МЕТРО
До коментар #9 от "Чукче - Наблюдател":КАК ЩЕ БЪДЕ
ДВИЖУХА ЛАЙНАРУХА?
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
21:13 20.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 В Бункера 95
- Ох СВО. ОХ СВО. Пабедааааа!
21:15 20.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ами
21:16 20.09.2026