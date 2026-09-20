Москва заплаши с удари по Киев след атаките

Русия заяви, че възнамерява да засили ударите по Киев след мащабната атака с безпилотни летателни апарати срещу Москва и Московска област.

Руското Министерство на отбраната обяви, че действията ще бъдат насочени срещу военни обекти в украинската столица. От ведомството представят това като отговор на атаки срещу руска гражданска инфраструктура.

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Москва твърди, че е отбила масираната атака

Според руското Министерство на отбраната опитът за масирана атака срещу Москва е бил осуетен.

Руското военно ведомство съобщава, че за последното денонощие са били свалени или прехванати 1951 украински безпилотни летателни апарата и осем крилати ракети "Фламинго".

Тези данни са предоставени от руската страна и не могат да бъдат независимо потвърдени в пълния им обем.

Атаката срещу Москва предизвика пожари

През нощта на 20 септември Москва и Московска област бяха атакувани с голям брой дронове.

Руските власти съобщиха за пожари и разрушения в различни райони. Сред засегнатите обекти е Московският нефтопреработвателен завод, както и логистичният технопарк „Софино“.

Кметът на Москва Сергей Собянин определи атаката като най-масовата срещу столицата до момента.

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи за безпрецедентен опит за масирана въздушна атака от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) през последните два дни. Според официалното изявление в Telegram канала на ведомството, целта на нападението е била да се провалят провеждащите се в страната избори за Държавна дума.



Въпреки съобщенията за прехванати цели, руските медии информират за сериозни последствия в Подмосковието и руската столица. При падане на безпилотни апарати в жилищни сгради в Подмосковието са загинали двама души, а други 17, сред които две деца, са настанени в болница. Наложила се е спешна евакуация на 400 души от многоетажен блок.

Киев също беше подложен на въздушни атаки

На фона на руските предупреждения Киев и други украински региони продължиха да бъдат обект на въздушни атаки.

Украинските власти съобщават за удари с руски безпилотни апарати и ракети по различни части на страната.

Само през последните седмици Киев многократно беше поставян под продължителна въздушна тревога.

Русия обещава нови удари

Руското Министерство на отбраната заявява, че ще предприеме допълнителни действия срещу военни обекти в Киев.

Заплахата идва след най-мащабната досега според руските власти атака с дронове срещу Москва и областта.

Украинската страна не е поела официално отговорност за всички съобщени атаки срещу руската столица.

Напрежението между Москва и Киев се засилва

Новата размяна на удари идва на фона на продължаващата война и увеличаването на използването на далекобойни безпилотни системи.

И двете страни съобщават за удари по инфраструктурни и военни цели на противника, докато информацията за отделните поражения и причинените щети често идва от военните ведомства и местните власти.

Обстановката остава динамична, а руската заплаха за нови удари по Киев създава предпоставки за допълнително засилване на въздушните атаки през следващите дни.

Източници: Украинская правда, ТАСС, Reuters