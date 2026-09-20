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Лидерът на АзГ призова Мерц да си направи изводи след изборния провал на ХДС
  Тема: Избори

Лидерът на АзГ призова Мерц да си направи изводи след изборния провал на ХДС

20 Септември, 2026 20:33, обновена 20 Септември, 2026 20:38 1 153 31

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  • фридрих мерц-
  • алиса вайдел-
  • хдс-
  • германия

Алис Вайдел заяви, че резултатът на ХДС показва необходимост от промяна в политическия курс

Лидерът на АзГ призова Мерц да си направи изводи след изборния провал на ХДС - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съпредседателят на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) Алис Вайдел призова германския канцлер и лидер на Християндемократическия съюз (ХДС) Фридрих Мерц да си направи изводи след резултатите от изборите в Мекленбург-Предна Померания.

Призивът идва, след като ХДС регистрира исторически слаб резултат на изборите в провинцията, докато АдГ излезе на първо място.

ХДС остава малко над парламентарната бариера

Според първите резултати АзГ получава 37% от гласовете, а Социалдемократическата партия (ГСДП) – 35,5%.

ХДС събира едва 5,5%, което е най-слабият резултат на партията в провинциални избори от създаването на Федералната република.

„Левицата“ получава около 7,5% и също влиза в регионалния парламент.

Вайдел: Мерц трябва да си направи изводи

След обявяването на предварителните резултати Алис Вайдел заяви, че канцлерът трябва да направи политически изводи от представянето на своята партия.

Според лидера на АзГ резултатът показва недоволство от курса на федералното правителство.

Вайдел вече беше заявявала по време на предизборната кампания, че вотът в Мекленбург-Предна Померания ще има отражение и върху политиката във федералната столица.

Мерц определи резултата като „катастрофа“

Самият Фридрих Мерц вече определи резултата на ХДС като „катастрофа“.

Канцлерът заяви, че партията трябва да анализира представянето си и да направи необходимите изводи. В същото време той подчерта, че възнамерява да продължи работата си като лидер на ХДС и федерален канцлер.

Мерц заяви и че няма намерение да се отказва от започнатите правителствени реформи.

АзГ печели, но остава въпросът за управлението

Първото място на АзГ не означава автоматично участие в управлението на провинцията.

Останалите основни партии изключват коалиция с АзГ, а за формирането на мнозинство в 71-местния ландтаг са необходими 36 депутатски места.

Така след изборите предстоят разговори между останалите парламентарно представени формации за съставяне на регионално правителство.

Натискът върху Мерц се засилва

Резултатът в Мекленбург-Предна Померания идва след изборите в Саксония-Анхалт, където ХДС също претърпя сериозен спад, а АзГ спечели с 43,8%.

Поредицата от резултати засилва дискусиите за курса на ХДС и федералното правителство.

Мерц обаче заявява, че ще остане начело на партията и правителството и ще продължи с обявената от кабинета програма за реформи.

Източници: Ройтерс, AP, Евронюз, ZDF, Tagesschau


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Муци

    10 0 Отговор
    Красив мъж;)) Ирония. Майтап, бе Уйли

    Коментиран от #7, #14, #15

    20:39 20.09.2026

  • 2 Виждащ

    14 2 Отговор
    Време е за Възраждане!!!

    Коментиран от #9

    20:39 20.09.2026

  • 3 Абу Будалиб

    7 0 Отговор
    Тоя канцлер Мъц може само да се учи от Боко и Гуци.

    20:39 20.09.2026

  • 4 Европейската комисия

    14 0 Отговор
    Ние сме крайно разочаровани и дълбоко загрижени. Ще ви вземем мярката като на оня в Румъния.

    20:41 20.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 гюровамастия

    7 0 Отговор
    майне либе мерц каппутен

    20:44 20.09.2026

  • 7 Здравей муци

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Муци":

    Надничаш в портфейла му ....нали.
    Харесва ти пълнежа на кесията.

    20:44 20.09.2026

  • 8 Чукче - Наблюдател

    11 1 Отговор
    Сатанисти, фашисти, реваншисти, извратеняци, подлоги и марионетки, времето ви отминава.
    Доброто, светлината, традиционното, нормалното и позитивното идва за да ви изпрати в Ада.

    20:44 20.09.2026

  • 9 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Виждащ":

    Така е.... Да видим на 22 кои ще бъдат кандидатите.....забавиха се, но дано да е за добро...

    20:45 20.09.2026

  • 10 Ма н

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Кой те ф. бе Ст.

    20:45 20.09.2026

  • 11 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    поздравления за фрауто! Глеам клипове по тюба как го мачка с думи и се кефя на ракия със салата от суджук хахахахаха

    20:45 20.09.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    8 0 Отговор
    Мерц е вече Dead man walking/ ходещ мъртвец/ . От тримата с бели нослета, от влака за Киев, Стармър си замина, Мерц е пътник и остава само Макрон/ докога ли?/

    20:46 20.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Без майтап

    1 9 Отговор

    До коментар #1 от "Муци":

    Като не язди кобила, гол до кръста, като не напада чужда държава, даже не говори агресивно така му се полага.

    20:48 20.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дедо

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Ти като си омъжен що се обаждаш. Трай си и обдухвай.

    20:50 20.09.2026

  • 18 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 2 Отговор
    Искам си Хелмут Кол Маргарет Тачър Франсоа Митеран Къде са тези политически колоси които бяха уважавани в цял свят Гледам онзи ден Мацола и я съпоставих с ЖЕЛЯЗНАТА ЛЕЙДИ Европо Европо къде си

    Коментиран от #26

    20:52 20.09.2026

  • 19 Дойде стигнахме

    5 2 Отговор
    Жени политици, смятай мъжете, какви евролиберасти са. Що се е минало под дъгата не е човек.

    20:53 20.09.2026

  • 20 Това че се такива и не могат да го

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    променят, не означава че трябва да променят целия свят да стане като тях, започвайки от детски градини, училища и рекламирайки го по детски филчета, книжки и медиите!
    Има и свестни обратни! Загрижени за човечеството!

    20:53 20.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 не може да бъде

    5 1 Отговор
    Резултатите на Афд и в д двете провинции- Саксония- Анхалт и Мекленбург-Предна Померания им дават право на блокираща квота в случай че не са управляващи -според немското законодателство -имат над 1/3 от гласовете !?А това значи че нито едно решение не може да се вземе без тяхно съгласие!?

    Коментиран от #24

    20:57 20.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Рипай у нужнико въшлю😀

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ха ХаХа":

    Да ти се изхождам на главата,.

    21:03 20.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Бай шмерц

    1 0 Отговор
    Да си оди

    21:11 20.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ЕС е пред разпад

    2 0 Отговор
    Събужда се един ден Бъшгарина и в Германия всичко е в Марки, а Еврото е спомен от Сънищата, но Българинът е в Лева, нищо, че е бил в Евра, но и Международният валутен фонд го няма, защото Америка е отритнала Бюджета му и е изринала всичките герои в Него от ВТБ и Бългрският лев, като баласта на Барон Мюнхаузен - винаги дърпа балона"България", надолу заради презрението на всички към БГ, която винаги е стояла между два стола и нито е провела Реформите на ЕС, нито е създала силна армия и е угодила на Америка, нито е станала Руска губерния, нито Турски вилает.
    Трудни времена се задават за държава без собствена валута, армия и собствени политици, които не са Петата колона на чужда държава.

    21:13 20.09.2026

  • 31 Оня

    0 0 Отговор
    От три месеца го повтарям , не се правя на врачка или голям разбирач, но все пак това назрява от две три години! ! Същото ще стане и във Франция! Картинката е нарисувана, либерализмът изчезва! Независимо дали ви харесва или не!

    21:15 20.09.2026

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