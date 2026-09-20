Лидерът на АзГ призова Мерц да си направи изводи след изборния провал на ХДС

Съпредседателят на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) Алис Вайдел призова германския канцлер и лидер на Християндемократическия съюз (ХДС) Фридрих Мерц да си направи изводи след резултатите от изборите в Мекленбург-Предна Померания.

Призивът идва, след като ХДС регистрира исторически слаб резултат на изборите в провинцията, докато АдГ излезе на първо място.

ХДС остава малко над парламентарната бариера

Според първите резултати АзГ получава 37% от гласовете, а Социалдемократическата партия (ГСДП) – 35,5%.

ХДС събира едва 5,5%, което е най-слабият резултат на партията в провинциални избори от създаването на Федералната република.

„Левицата“ получава около 7,5% и също влиза в регионалния парламент.

Вайдел: Мерц трябва да си направи изводи

След обявяването на предварителните резултати Алис Вайдел заяви, че канцлерът трябва да направи политически изводи от представянето на своята партия.

Според лидера на АзГ резултатът показва недоволство от курса на федералното правителство.

Вайдел вече беше заявявала по време на предизборната кампания, че вотът в Мекленбург-Предна Померания ще има отражение и върху политиката във федералната столица.

Мерц определи резултата като „катастрофа“

Самият Фридрих Мерц вече определи резултата на ХДС като „катастрофа“.

Канцлерът заяви, че партията трябва да анализира представянето си и да направи необходимите изводи. В същото време той подчерта, че възнамерява да продължи работата си като лидер на ХДС и федерален канцлер.

Мерц заяви и че няма намерение да се отказва от започнатите правителствени реформи.

АзГ печели, но остава въпросът за управлението

Първото място на АзГ не означава автоматично участие в управлението на провинцията.

Останалите основни партии изключват коалиция с АзГ, а за формирането на мнозинство в 71-местния ландтаг са необходими 36 депутатски места.

Така след изборите предстоят разговори между останалите парламентарно представени формации за съставяне на регионално правителство.

Натискът върху Мерц се засилва

Резултатът в Мекленбург-Предна Померания идва след изборите в Саксония-Анхалт, където ХДС също претърпя сериозен спад, а АзГ спечели с 43,8%.

Поредицата от резултати засилва дискусиите за курса на ХДС и федералното правителство.

Мерц обаче заявява, че ще остане начело на партията и правителството и ще продължи с обявената от кабинета програма за реформи.

Източници: Ройтерс, AP, Евронюз, ZDF, Tagesschau