Лидерът на АзГ призова Мерц да си направи изводи след изборния провал на ХДС

Съпредседателят на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) Алис Вайдел призова германския канцлер и лидер на Християндемократическия съюз (ХДС) Фридрих Мерц да си направи изводи след резултатите от изборите в Мекленбург-Предна Померания.
Призивът идва, след като ХДС регистрира исторически слаб резултат на изборите в провинцията, докато АдГ излезе на първо място.
ХДС остава малко над парламентарната бариера
Според първите резултати АзГ получава 37% от гласовете, а Социалдемократическата партия (ГСДП) – 35,5%.
ХДС събира едва 5,5%, което е най-слабият резултат на партията в провинциални избори от създаването на Федералната република.
„Левицата“ получава около 7,5% и също влиза в регионалния парламент.
Вайдел: Мерц трябва да си направи изводи
След обявяването на предварителните резултати Алис Вайдел заяви, че канцлерът трябва да направи политически изводи от представянето на своята партия.
Според лидера на АзГ резултатът показва недоволство от курса на федералното правителство.
Вайдел вече беше заявявала по време на предизборната кампания, че вотът в Мекленбург-Предна Померания ще има отражение и върху политиката във федералната столица.
Мерц определи резултата като „катастрофа“
Самият Фридрих Мерц вече определи резултата на ХДС като „катастрофа“.
Канцлерът заяви, че партията трябва да анализира представянето си и да направи необходимите изводи. В същото време той подчерта, че възнамерява да продължи работата си като лидер на ХДС и федерален канцлер.
Мерц заяви и че няма намерение да се отказва от започнатите правителствени реформи.
АзГ печели, но остава въпросът за управлението
Първото място на АзГ не означава автоматично участие в управлението на провинцията.
Останалите основни партии изключват коалиция с АзГ, а за формирането на мнозинство в 71-местния ландтаг са необходими 36 депутатски места.
Така след изборите предстоят разговори между останалите парламентарно представени формации за съставяне на регионално правителство.
Натискът върху Мерц се засилва
Резултатът в Мекленбург-Предна Померания идва след изборите в Саксония-Анхалт, където ХДС също претърпя сериозен спад, а АзГ спечели с 43,8%.
Поредицата от резултати засилва дискусиите за курса на ХДС и федералното правителство.
Мерц обаче заявява, че ще остане начело на партията и правителството и ще продължи с обявената от кабинета програма за реформи.
Източници: Ройтерс, AP, Евронюз, ZDF, Tagesschau
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Муци
Коментиран от #7, #14, #15
20:39 20.09.2026
2 Виждащ
Коментиран от #9
20:39 20.09.2026
3 Абу Будалиб
20:39 20.09.2026
4 Европейската комисия
20:41 20.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 гюровамастия
20:44 20.09.2026
7 Здравей муци
До коментар #1 от "Муци":Надничаш в портфейла му ....нали.
Харесва ти пълнежа на кесията.
20:44 20.09.2026
8 Чукче - Наблюдател
Доброто, светлината, традиционното, нормалното и позитивното идва за да ви изпрати в Ада.
20:44 20.09.2026
9 Европеец
До коментар #2 от "Виждащ":Така е.... Да видим на 22 кои ще бъдат кандидатите.....забавиха се, но дано да е за добро...
20:45 20.09.2026
10 Ма н
До коментар #5 от "стоян георгиев":Кой те ф. бе Ст.
20:45 20.09.2026
11 Ний ша Ва упрайм
20:45 20.09.2026
12 РЕАЛИСТ
20:46 20.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Без майтап
До коментар #1 от "Муци":Като не язди кобила, гол до кръста, като не напада чужда държава, даже не говори агресивно така му се полага.
20:48 20.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дедо
До коментар #5 от "стоян георгиев":Ти като си омъжен що се обаждаш. Трай си и обдухвай.
20:50 20.09.2026
18 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #26
20:52 20.09.2026
19 Дойде стигнахме
20:53 20.09.2026
20 Това че се такива и не могат да го
До коментар #5 от "стоян георгиев":променят, не означава че трябва да променят целия свят да стане като тях, започвайки от детски градини, училища и рекламирайки го по детски филчета, книжки и медиите!
Има и свестни обратни! Загрижени за човечеството!
20:53 20.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 не може да бъде
Коментиран от #24
20:57 20.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Рипай у нужнико въшлю😀
До коментар #13 от "Ха ХаХа":Да ти се изхождам на главата,.
21:03 20.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Бай шмерц
21:11 20.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ЕС е пред разпад
Трудни времена се задават за държава без собствена валута, армия и собствени политици, които не са Петата колона на чужда държава.
21:13 20.09.2026
31 Оня
21:15 20.09.2026