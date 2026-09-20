Атлетико (Мадрид) прекърши Реал и го измести от второто място в Ла Лига

Атлетико (Мадрид) излезе победител от голямото столично дерби с Реал (Мадрид), надделявайки с 2:1 на своя „Метрополитано“ в дербито от 7-ия кръг на испанската Ла Лига. С този пети триумф за кампанията играчите на Диего Симеоне изпревариха прекия си съперник и го свалиха от втората позиция в класирането.

Двубоят вървеше равностойно при нулево реми до 50-ата минута, когато настъпи преломният момент. Бранителят на Реал Дийн Хаусен получи директен червен картон за задържане и остави момчетата на Жозе Моуриньо с човек по-малко.

Само три минути по-късно „дюшекчиите“ капитализираха численото си превъзходство, след като Алехандро Грималдо бе точен от дузпа за 1:0.

В 56-ата минута домакините удвоиха аванса си. Джулиано Симеоне пусна хирургически прецизен пас към Джонатан Дейвид, а канадският нападател с нисък удар от движение препарира вратаря за 2:0.

В края на срещата „кралете“ върнаха едно попадение чрез Антонио Рюдигер, който засече с глава центриране от статично положение на Бернардо Силва, но за повече гостите нямаха сили.

Така Атлетико прекъсна отрицателната си серия и отново стигна до успех срещу Реал след две поредни загуби в предишните им преки сблъсъци, нанасяйки второ поражение на „белите“ от началото на сезона.