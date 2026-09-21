Нидерландците зареждат значително по-малко горива, хазната губи стотици милиони от акцизи.

Високите цени по бензиностанциите вече водят до това, че гражданите зареждат по-малко, поне в Нидерландия. Съответно, очаква се приходите от акцизите върху бензина тази година в нидерландската хазна да бъдат с почти 400 милиона евро по-ниски от първоначалните очаквания. Това сочат публикувани неотдавна бюджетни документи, съобщава Eр Те Ел Нюз, предаде БТА.

Правителството на Нидерландия прогнозира акцизът върху леките нефтени продукти, т.е. предимно бензин, да донесе тази година едва 4,5 милиарда евро спрямо 4,9 милиарда евро, очаквани преди шест месеца.

В сравнение с предишния бюджет разликата не е толкова голяма, но първоначално все още се предвиждаше акцизът върху бензина изобщо да не се повишава тази година. По-късно все пак беше решено акцизната ставка да се вдигне с над 5 цента на литър. Въпреки това увеличение постъпленията все пак ще бъдат по-малко. Това означава, че гражданите зареждат значително по-малко горива, заключава министерството на финансите.

„Въпреки че акцизите върху горивата в крайна сметка бяха определени на по-високо равнище, отколкото беше предвидено в доклада за бюджета за 2026 г., това повишение се компенсира от по-малкия обем на зареденото гориво в резултат на високите цени на горивата“, пише министерството на финансите.

Това сочат и данните на Централното статистическо бюро. През първото тримесечие количеството зареден бензин е било с 4,1 процента по-малко. През второто тримесечие, когато цените останаха трайно високи, потреблението дори е спаднало с 6,6 процента в сравнение със същия период година по-рано.

Необходимо е обаче да се уточни дали хората наистина по-често се отказват от колата си, или просто зареждат на друго място, отбелязва Eр Те Ел Нюз. В граничните региони за много хора може да е изгодно да преминат границата, за да напълнят резервоара си и в момента властите пручват до каква степен тази практика оказва влияние върху данните.