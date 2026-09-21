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Нидерландците зареждат значително по-малко горива, хазната губи стотици милиони от акцизи
  Тема: Иранската криза

Нидерландците зареждат значително по-малко горива, хазната губи стотици милиони от акцизи

21 Септември, 2026 07:12 718 11

  • горива-
  • нидерландия-
  • бензин-
  • нефт

Очаква се приходите от акцизите върху бензина тази година в нидерландската хазна да бъдат с почти 400 милиона евро по-ниски

Нидерландците зареждат значително по-малко горива, хазната губи стотици милиони от акцизи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Високите цени по бензиностанциите вече водят до това, че гражданите зареждат по-малко, поне в Нидерландия. Съответно, очаква се приходите от акцизите върху бензина тази година в нидерландската хазна да бъдат с почти 400 милиона евро по-ниски от първоначалните очаквания. Това сочат публикувани неотдавна бюджетни документи, съобщава Eр Те Ел Нюз, предаде БТА.

Правителството на Нидерландия прогнозира акцизът върху леките нефтени продукти, т.е. предимно бензин, да донесе тази година едва 4,5 милиарда евро спрямо 4,9 милиарда евро, очаквани преди шест месеца.

В сравнение с предишния бюджет разликата не е толкова голяма, но първоначално все още се предвиждаше акцизът върху бензина изобщо да не се повишава тази година. По-късно все пак беше решено акцизната ставка да се вдигне с над 5 цента на литър. Въпреки това увеличение постъпленията все пак ще бъдат по-малко. Това означава, че гражданите зареждат значително по-малко горива, заключава министерството на финансите.

„Въпреки че акцизите върху горивата в крайна сметка бяха определени на по-високо равнище, отколкото беше предвидено в доклада за бюджета за 2026 г., това повишение се компенсира от по-малкия обем на зареденото гориво в резултат на високите цени на горивата“, пише министерството на финансите.

Това сочат и данните на Централното статистическо бюро. През първото тримесечие количеството зареден бензин е било с 4,1 процента по-малко. През второто тримесечие, когато цените останаха трайно високи, потреблението дори е спаднало с 6,6 процента в сравнение със същия период година по-рано.

Необходимо е обаче да се уточни дали хората наистина по-често се отказват от колата си, или просто зареждат на друго място, отбелязва Eр Те Ел Нюз. В граничните региони за много хора може да е изгодно да преминат границата, за да напълнят резервоара си и в момента властите пручват до каква степен тази практика оказва влияние върху данните.


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хаха

    7 0 Отговор
    "хазната губи стотици милиони от акцизи"

    Само паразитите, които харчат парите от данъците - губят. Нагли същества такива.

    07:26 21.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Стен

    7 1 Отговор
    Получих лек сърбеж южно от пъпа, мислейки колко зареждали холандците. Гледайте ние как сме, не се навирайте по чужди мазета!

    Коментиран от #7

    07:29 21.09.2026

  • 7 хаха

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Стен":

    Кой го интересува какво били зареждали някакви недоеволюирали ориенталски пит3кантропи?

    Ае ходете пеш бе Тикви Новоначалски

    07:32 21.09.2026

  • 8 ........–

    7 1 Отговор
    Нидерландците зареждат значително по-малко горива, хазната губи стотици милиони от акцизи.

    Нема денги за Урка да ни "пази" от Мецан.

    Коментиран от #11

    07:32 21.09.2026

  • 9 Също

    1 0 Отговор
    като у нас !

    07:32 21.09.2026

  • 10 Някой

    4 1 Отговор
    Лоши, лоши холандци!
    Да ми ощетяват те хазната! Веднага да се направи закон, че всеки холандец е длъжен да купува поне 100 литра гориво всеки месец, че да се пълни хазната. Че няма за социални придобивки на мургави мигранти.

    07:35 21.09.2026

  • 11 Тц...

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "........–":

    Денги има, не ги мисли. Но холандците се отказват от колите, особено при тези цени на горивата. Да му мислят дъражавите бензиностанции.

    07:39 21.09.2026

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