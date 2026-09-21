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Анализ: Три проблема, които Реал Мадрид отново показа в дербито с Атлетико

Анализ: Три проблема, които Реал Мадрид отново показа в дербито с Атлетико

21 Септември, 2026 06:22 711 0

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Старите слабости на „кралете“ отново излязоха наяве и вече започват да тежат сериозно на отбора

Анализ: Три проблема, които Реал Мадрид отново показа в дербито с Атлетико - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Загубата от Атлетико Мадрид с 1-2 не беше просто поредното поражение за Реал Мадрид. Дербито на „Метрополитано“ показа три сериозни проблема, които „кралете“ продължават да носят със себе си, независимо от смяната на треньора и направените трансфери. Именно тези слабости могат да се окажат решаващи в битката за титлата.

1. Реал все още няма контрол в средата на терена. Федерико Валверде и Орелиен Чуамени отново получиха доверието на Жозе Моуриньо, но Реал изпитваше сериозни трудности да задържа топката и да диктува темпото. След напускането на Тони Кроос отборът така и не намери футболист, който да осигури същото спокойствие, контрол и връзка между халфовата линия и атаката. Проблемът не е нов и промяната на треньора не го е решила.

2. Атаката продължава да разчита прекалено много на индивидуални действия. Винисиус Жуниор често търси самостоятелни пробиви, докато Килиан Мбапе се връща дълбоко назад, за да получи топката и да участва в играта. Арда Гюлер също не успя да намери правилните решения при преходите. Вместо организирана атакуваща структура Реал на моменти изглежда като сбор от индивидуални качества, които не работят достатъчно добре заедно.

3. Липсва достатъчно интензитет в големите мачове. Това може би е най-притеснителният проблем. Атлетико показа повече агресия, пресираше постоянно и печелеше голяма част от единоборствата. Реал изглеждаше пасивен и без достатъчно желание да си върне топката, а това се превърна в сериозен проблем още преди червения картон на Дийн Хаусен. „Кралете“ трябва да намерят отговор на този проблем, защото големите мачове се печелят не само с качество, но и с интензитет.

Поражението от Атлетико остави Реал на шест точки зад Барселона след само седем кръга. С „Ел Класико“ вече на хоризонта (25 октомври), старите проблеми на „кралете“ започват да изглеждат много по-сериозни от обикновена лоша вечер в столичното дербито.


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