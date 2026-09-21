Руският президент Владимир Путин иска да превземе Донбас не заради минералните му богатства, причината е друга. Това заяви в интервю за „Главком” първият посланик на независима Украйна в Москва Владимир Крижанивски.

Бившият украински дипломат смята, че религиозният мотив е много важен за Путин.

„Това е като негов фетиш. Той е обсебен от идеята да превземе поне една от трите лаври в Украйна. Най-близката до фронта е Святогорск. Киевско-Печорската лавра е извън обсега му, а Почаевската лавра е много далеч, на практика в Западна Украйна“, отбеляза Крижанивски.

Святогорската лавра е една от трите православни лаври в Украйна. Святогорският манастир получава официално статут на лавра на 9 март 2004 г. с решение на Светия синод на Украинската православна църква. Самият град Святогорск се намира в Донецка област.

Крижанивски посочи, че за руския враг Донбас е допълнителен трамплин за завземане на Южна Украйна

Дипломатът коментира и възможността Русия да завземе други територии в Южна Украйна. Според него това е възможно само ако Европа и САЩ „предадат Украйна“. Крижанивски смята, че „те не са луди” да го допуснат - въпреки рисковете на власт да дойдат „Алтернатива за Германия” и Льо Пен.

Агенция „Укринформ” съобщи, че на последните преговори със САЩ Путин не е показал готовност да смекчи позицията си въпреки сигналите от Вашингтон, че са необходими нови идеи за съживяване на преговорите. Руският президент продължава да настоява за контрол над Донбас.

Според източници тристранните преговори с участието на представители на САЩ, Русия и Украйна могат да бъдат възобновени след изборите за Държавната дума. Малко вероятно е обаче те да доближат значително страните до мирно споразумение.