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За Путин превземането на Донбас е фетиш: първият украински посланик в Москва разкри защо
  Тема: Украйна

За Путин превземането на Донбас е фетиш: първият украински посланик в Москва разкри защо

21 Септември, 2026 07:01 1 486 32

  • владимир путин-
  • донбас-
  • русия-
  • украйна-
  • владимир крижанивски-
  • лавра

Руският президент е обсебен от идеята да превземе поне една от трите лаври в Украйна, а най-близката до фронта е Святогорск в Донецка област

За Путин превземането на Донбас е фетиш: първият украински посланик в Москва разкри защо - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин иска да превземе Донбас не заради минералните му богатства, причината е друга. Това заяви в интервю за „Главком” първият посланик на независима Украйна в Москва Владимир Крижанивски.

Бившият украински дипломат смята, че религиозният мотив е много важен за Путин.

„Това е като негов фетиш. Той е обсебен от идеята да превземе поне една от трите лаври в Украйна. Най-близката до фронта е Святогорск. Киевско-Печорската лавра е извън обсега му, а Почаевската лавра е много далеч, на практика в Западна Украйна“, отбеляза Крижанивски.

Святогорската лавра е една от трите православни лаври в Украйна. Святогорският манастир получава официално статут на лавра на 9 март 2004 г. с решение на Светия синод на Украинската православна църква. Самият град Святогорск се намира в Донецка област.

Крижанивски посочи, че за руския враг Донбас е допълнителен трамплин за завземане на Южна Украйна

Дипломатът коментира и възможността Русия да завземе други територии в Южна Украйна. Според него това е възможно само ако Европа и САЩ „предадат Украйна“. Крижанивски смята, че „те не са луди” да го допуснат - въпреки рисковете на власт да дойдат „Алтернатива за Германия” и Льо Пен.

Агенция „Укринформ” съобщи, че на последните преговори със САЩ Путин не е показал готовност да смекчи позицията си въпреки сигналите от Вашингтон, че са необходими нови идеи за съживяване на преговорите. Руският президент продължава да настоява за контрол над Донбас.

Според източници тристранните преговори с участието на представители на САЩ, Русия и Украйна могат да бъдат възобновени след изборите за Държавната дума. Малко вероятно е обаче те да доближат значително страните до мирно споразумение.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 СТИГА

    15 3 Отговор
    С тия ларви, бе !

    Коментиран от #17

    07:05 21.09.2026

  • 4 Оня

    8 5 Отговор
    То дали е бивш или настоящ разлика няма! Все са си " умни" ама много!

    Коментиран от #8

    07:06 21.09.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 7 Отговор
    СЛЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПОРАЖЕНИЯ НА ФАШЯГИТЕ В ГЕРМАНИЯ
    .... ЩЯХ ДА СЪМ МАЛКО ПО КРОТЪК С РУСОФОБСКИТЕ СТАТИИ :)

    07:16 21.09.2026

  • 6 очевидец

    10 4 Отговор
    В ЕС и САЩ има около 5 млн. руски емигранти, от които 1,5 млн. имат само руски паспорти.
    Колко протеста има от такива пред руските посолства за последните 5 години срещу войната и режима на путин? НУЛА..............

    Коментиран от #10

    07:17 21.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бай онзи

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Оня":

    Ти па кой беше?

    07:20 21.09.2026

  • 9 разпадне ли се РФ

    8 12 Отговор
    няма да има нито АзГ нито ЛьоПен, ното Радев, нито Йотова.

    Коментиран от #30

    07:21 21.09.2026

  • 10 верно е

    14 11 Отговор

    До коментар #6 от "очевидец":

    Нали разбираш, че паспортите им изтичат. После какво ще правят? Скоро руснаците ще бъдат натирени обратно в русия.

    Коментиран от #31

    07:22 21.09.2026

  • 11 Някой

    9 15 Отговор
    Ех, фетиш. Явно Путин е фетиш за всички укранеещи се украинци.

    07:24 21.09.2026

  • 12 Ясен е

    9 15 Отговор
    Още един, продал се на Сатаната, комуняга. Щом е първият посланик, значи и преди "промените" е бил на софрата. Тези са готови на всичко, за да останат на нея.

    07:25 21.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 асенчо

    3 6 Отговор
    ботът на гурсула

    07:27 21.09.2026

  • 15 Анонимен

    1 4 Отговор
    Наистина ли.

    Коментиран от #22

    07:28 21.09.2026

  • 16 Накратко

    14 10 Отговор
    Путлера ще води тази война докато е жив или не бъде свален от власт .
    Друг изход от нея за дребния,бункерен фашист няма .

    07:29 21.09.2026

  • 17 Аман

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "СТИГА":

    вече с тия ларви !

    07:30 21.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дрън-дрън

    3 6 Отговор
    Донбас си е Донбас

    07:32 21.09.2026

  • 20 Докато такива като тоя дават акъл

    4 7 Отговор
    и има кои да го слушат, Русия ще вземе не само целите записани в Конъитуцията и области, а Харковска и Днипропетровска, без да се имтересува дали Коалицията на желаещите са луди или не.
    Путин за да приключи братоубийствената война, просто предложи да отстъпи части от Херсон и Запорожие и дори завзетите части от други области, като освободят в замяна малка част от Донецк.
    Добро предложение, но пак накараха Зеленски да откаже и да се бие,
    Както постъпиха с Истанбул, където дори териториални претенции нямаше и Зеленски и преговорня екип се бяха съгласили.

    Коментиран от #23, #26

    07:33 21.09.2026

  • 21 И Киев е Руски

    4 7 Отговор
    Владимир Крижанивски не фактор за негово нещастие както и водещите на сутрешните блокове по "нашите" медии

    07:35 21.09.2026

  • 22 Сега сериозно

    0 7 Отговор

    До коментар #15 от "Анонимен":

    Разговорът е изключително циничен. Там може да се види истинският цинизъм на Калушев. Той се опитва да убеди родителя, че момичето е наркоман, алкохолик, лъжец. Че е изнасилвано в минали животи, че близки са го изнасилвали, че друго дете го е дефлорирало. Изобщо ужасяващи неща, като се прави на експерт по теми, които той не е. Груба намеса, арогантно поведение, изключително възмутително. Направо е трудно да се слуша“, описва психологът съдържанието на записа.

    Коментиран от #24

    07:35 21.09.2026

  • 23 Отговор

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Докато такива като тоя дават акъл":

    Нищо вярно няма в това което твърдиш.

    07:35 21.09.2026

  • 24 Име

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Сега сериозно":

    Докато има Шарани, ще има и Манипулатори (някои с връзки)!

    07:36 21.09.2026

  • 25 важното днес е че

    4 1 Отговор
    нацистите гурльов и идьотова ще се регистрират за менте изборите !

    07:36 21.09.2026

  • 26 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Докато такива като тоя дават акъл":

    И кой ти каза че в договора от истамбул няма териториални претенции.От 6 точки 2 са за теритирия

    07:37 21.09.2026

  • 27 МА ВЕРНО ЛИ БЕ ???

    1 2 Отговор
    МА ,УКРАИНСКИЯ ПЪРВИ ПОСЛАНИК РАЗКРИЛ !!!! ХИ,ХИ,ХИ,ХИ,ХИ,ХИ!

    07:37 21.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Интелектуалец

    2 0 Отговор
    Напълно безсмислена война. Единствения смисъл за Шаломов и Зеленски е че се избиват гоите. Русия била велика щяла да превземе Украйна, да напада НАТО. И какво? Ще цъфне и ще върже Русия? На изток от Москва е пустош. Населението се топи. Путин е демократ към джихадкстите прослойки в Русия но забранява партии които са против войната защото не искат да умират руснаци. Всеки който подкрепя Русия в тази безсмислена касапница е не адекватен

    07:38 21.09.2026

  • 30 Подценяваш много народите на Европа

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "разпадне ли се РФ":

    и стремежа им за свобода, демокрация и човешко достойнство! И ненавист към тиранията, било то от СССР или ЕССР.

    07:39 21.09.2026

  • 31 Другото е още по-вярно -

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "верно е":

    Че избягалите Украинци в Европа,съвсем скоро ще бъдат натирени от Урсула,обратно в Украйна,защото на приятелчето и-Зеленски му привърши пушечното месо за фронта...!

    07:41 21.09.2026

  • 32 Някой

    0 0 Отговор
    Вижте какво е Новорусия -спечели при война с Османската империя, тръгнало от Новорусийск. Която е подарена на Украйна/УССР за влизането в СССР, без частта Молдова. След ПСВ се появяват 4 държави и 3 се обединяват в Украйна, но не достигат Черно море. След СССР Украйна бе 4-тата по-големина държава имаща територия в Европа, след Русия, Казахстан и Турция - вече не. Като е увеличавана от руски подаръци от царе и разни в СССР. Без Русия като нищо нямаше да съществува.

    07:42 21.09.2026

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