За Путин превземането на Донбас е фетиш: първият украински посланик в Москва разкри защо

Руският президент Владимир Путин иска да превземе Донбас не заради минералните му богатства, причината е друга. Това заяви в интервю за „Главком” първият посланик на независима Украйна в Москва Владимир Крижанивски.
Бившият украински дипломат смята, че религиозният мотив е много важен за Путин.
„Това е като негов фетиш. Той е обсебен от идеята да превземе поне една от трите лаври в Украйна. Най-близката до фронта е Святогорск. Киевско-Печорската лавра е извън обсега му, а Почаевската лавра е много далеч, на практика в Западна Украйна“, отбеляза Крижанивски.
Святогорската лавра е една от трите православни лаври в Украйна. Святогорският манастир получава официално статут на лавра на 9 март 2004 г. с решение на Светия синод на Украинската православна църква. Самият град Святогорск се намира в Донецка област.
Крижанивски посочи, че за руския враг Донбас е допълнителен трамплин за завземане на Южна Украйна
Дипломатът коментира и възможността Русия да завземе други територии в Южна Украйна. Според него това е възможно само ако Европа и САЩ „предадат Украйна“. Крижанивски смята, че „те не са луди” да го допуснат - въпреки рисковете на власт да дойдат „Алтернатива за Германия” и Льо Пен.
Агенция „Укринформ” съобщи, че на последните преговори със САЩ Путин не е показал готовност да смекчи позицията си въпреки сигналите от Вашингтон, че са необходими нови идеи за съживяване на преговорите. Руският президент продължава да настоява за контрол над Донбас.
Според източници тристранните преговори с участието на представители на САЩ, Русия и Украйна могат да бъдат възобновени след изборите за Държавната дума. Малко вероятно е обаче те да доближат значително страните до мирно споразумение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 СТИГА
Коментиран от #17
07:05 21.09.2026
4 Оня
Коментиран от #8
07:06 21.09.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... ЩЯХ ДА СЪМ МАЛКО ПО КРОТЪК С РУСОФОБСКИТЕ СТАТИИ :)
07:16 21.09.2026
6 очевидец
Колко протеста има от такива пред руските посолства за последните 5 години срещу войната и режима на путин? НУЛА..............
Коментиран от #10
07:17 21.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бай онзи
До коментар #4 от "Оня":Ти па кой беше?
07:20 21.09.2026
9 разпадне ли се РФ
Коментиран от #30
07:21 21.09.2026
10 верно е
До коментар #6 от "очевидец":Нали разбираш, че паспортите им изтичат. После какво ще правят? Скоро руснаците ще бъдат натирени обратно в русия.
Коментиран от #31
07:22 21.09.2026
11 Някой
07:24 21.09.2026
12 Ясен е
07:25 21.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 асенчо
07:27 21.09.2026
15 Анонимен
Коментиран от #22
07:28 21.09.2026
16 Накратко
Друг изход от нея за дребния,бункерен фашист няма .
07:29 21.09.2026
17 Аман
До коментар #3 от "СТИГА":вече с тия ларви !
07:30 21.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дрън-дрън
07:32 21.09.2026
20 Докато такива като тоя дават акъл
Путин за да приключи братоубийствената война, просто предложи да отстъпи части от Херсон и Запорожие и дори завзетите части от други области, като освободят в замяна малка част от Донецк.
Добро предложение, но пак накараха Зеленски да откаже и да се бие,
Както постъпиха с Истанбул, където дори териториални претенции нямаше и Зеленски и преговорня екип се бяха съгласили.
Коментиран от #23, #26
07:33 21.09.2026
21 И Киев е Руски
07:35 21.09.2026
22 Сега сериозно
До коментар #15 от "Анонимен":Разговорът е изключително циничен. Там може да се види истинският цинизъм на Калушев. Той се опитва да убеди родителя, че момичето е наркоман, алкохолик, лъжец. Че е изнасилвано в минали животи, че близки са го изнасилвали, че друго дете го е дефлорирало. Изобщо ужасяващи неща, като се прави на експерт по теми, които той не е. Груба намеса, арогантно поведение, изключително възмутително. Направо е трудно да се слуша“, описва психологът съдържанието на записа.
Коментиран от #24
07:35 21.09.2026
23 Отговор
До коментар #20 от "Докато такива като тоя дават акъл":Нищо вярно няма в това което твърдиш.
07:35 21.09.2026
24 Име
До коментар #22 от "Сега сериозно":Докато има Шарани, ще има и Манипулатори (някои с връзки)!
07:36 21.09.2026
25 важното днес е че
07:36 21.09.2026
26 Соломон
До коментар #20 от "Докато такива като тоя дават акъл":И кой ти каза че в договора от истамбул няма териториални претенции.От 6 точки 2 са за теритирия
07:37 21.09.2026
27 МА ВЕРНО ЛИ БЕ ???
07:37 21.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Интелектуалец
07:38 21.09.2026
30 Подценяваш много народите на Европа
До коментар #9 от "разпадне ли се РФ":и стремежа им за свобода, демокрация и човешко достойнство! И ненавист към тиранията, било то от СССР или ЕССР.
07:39 21.09.2026
31 Другото е още по-вярно -
До коментар #10 от "верно е":Че избягалите Украинци в Европа,съвсем скоро ще бъдат натирени от Урсула,обратно в Украйна,защото на приятелчето и-Зеленски му привърши пушечното месо за фронта...!
07:41 21.09.2026
32 Някой
07:42 21.09.2026