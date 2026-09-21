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Интензивен е трафикът на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за товарни автомобили

Интензивен е трафикът на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за товарни автомобили

21 Септември, 2026 07:06 329 1

  • трафик-
  • граница-
  • камион-
  • тир-
  • турция-
  • гърция-
  • сърбия-
  • северна македония

Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин

Интензивен е трафикът на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за товарни автомобили - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за товарни автомобили, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин, уточни БТА.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботните връзки, обслужваща граничните преходи Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич временно се преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички ГКПП с Република Северна Македония, както и на тези със Сърбия.


София / България
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  • 1 Зуум

    0 0 Отговор
    Интензивен трафик , разбирайте прогресивно не работят и се трупат стотици коли по ГКПП .

    07:32 21.09.2026

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