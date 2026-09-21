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За първи път в историята: ХДС не влиза в местен парламент

За първи път в историята: ХДС не влиза в местен парламент

21 Септември, 2026 07:42 2 399 41

  • хдс-
  • алтернатива за германия-
  • мекленбург-предна померания-
  • германия-
  • фридрих мерц

Това не се е случвало от създаването на ХДС през 1945 година

За първи път в историята: ХДС не влиза в местен парламент - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Последните прогнозни резултати след изборите в източната германска провинция Мекленбург-Предна Померания дават 4,9% на партията на канцлера Фридрих Мерц - Християндемократическия съюз. Това ги оставя под чертата за местния парламент.

Провал и в Мекленбург-Предна Померания, и в Берлин

Никога в историята на Християндемократическия съюз, който е създаден през 1945 година непосредствено след Втората световна война, това не се е случвало.

Паралелно в Берлин партията остана на второ място с 19% от гласовете, което е загуба от 9,2% в сравнение с предишните избори през 2021 година. Левицата, която ХДС възприема за идеологически противник, е категорично първа с 25,3%. Там християндемократите могат да останат и извън управлението, ако Левицата, Зелените и социалдемократите сформират коалиция.

Ще понесе ли отговорност Мерц?

Канцлерът Фридрих Мерц обяви резултатите за "кастрофални" още преди да стане ясно, че партията му най-вероятно няма да бъде представена в Ландтага в Мекленбург-Предна Померания. Въпреки това той заяви, че планира да продължи да изпълнява програмата на правителството.

В същото време гласовете, които настояват за оттеглянето му, растат. Непосредствено след провала на изборите в Саксония-Анхалт преди две седмици, където "Алтернатива за Германия" регистрира рекордна победа, представители на младежката организация на партията заявиха, че с това ръководство ХДС не може да печели избори. Очаква се в идните дни тези призиви да се увеличат.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сюндюк

    68 2 Отговор
    Германската икономика се срива..!

    07:44 21.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А дано

    91 2 Отговор
    От години пиша , че нео либералният елит е най-голямото зло за човечеството...А в ЕС отдавна е нужно да изтечът в канала на историята. Дано Германия да "повлече крак" и да се свършва с това Брюкселско безумие...

    07:45 21.09.2026

  • 4 Гошо

    57 0 Отговор
    В Померания Мерц стана водач на единствената официална извънпарламентарна опозиционна партия

    07:46 21.09.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    68 0 Отговор
    Не само физиономията, и историята на рода му са е фашистки...

    07:47 21.09.2026

  • 6 пинокио

    47 2 Отговор
    ще събира съвет по национална сигурност..може да обяви военно положение..но щом дойче зеле отдели само половин страница на тези нехранимайковци значи всичко под контрол..и отива като титаник мощно на дънъто..откъде ги намират такива ..чудо..а още вчера говореше че всичко ще е ок..и нява да подаде оставка..ЩЕ..и сега е момента..

    07:49 21.09.2026

  • 7 Гошо

    51 3 Отговор
    За Deutsche Welle се очертава перспективата на Свободна Европа Ще осиротеят някой наши вестници

    07:51 21.09.2026

  • 8 Боруна Лом

    25 0 Отговор
    ....НО С РАДОСТ ЩЕ ВЛЯЗАТ В ЗАТВОРА

    07:54 21.09.2026

  • 9 Ний ша Ва упрайм

    28 6 Отговор
    истинските мъже подават уставка немедлено или тоя като Нинова ша са мъкни докато загроби партията

    Коментиран от #14

    07:56 21.09.2026

  • 10 Аман от пропаганда

    21 11 Отговор
    ХДС не е имало в ГДР. Що пишете глупости?

    Коментиран от #24

    07:57 21.09.2026

  • 11 УРСУЛА И МЕРЦ

    47 0 Отговор
    Успяха да съсипят немската икономика.

    07:58 21.09.2026

  • 12 Трех дневной

    1 38 Отговор
    В Русия:

    1. Тридневни избори
    2. Тридневно СВО

    Какво следва? Тридневна мобилизация тип бусификация?

    Коментиран от #33

    07:59 21.09.2026

  • 13 097697497

    34 0 Отговор
    голям кеф ! АЗГ !

    Коментиран от #16

    07:59 21.09.2026

  • 14 Зеленски

    2 45 Отговор

    До коментар #9 от "Ний ша Ва упрайм":

    Истинските мъже не се крият от проблемите като вашия призидент Пупкин, русначе.

    Коментиран от #27

    08:02 21.09.2026

  • 15 Джамбаза

    53 0 Отговор
    Цяла статия в която не се споменават Русия и Украина?
    Явно проблемът е голям!

    Коментиран от #22

    08:03 21.09.2026

  • 16 Комунист

    3 13 Отговор

    До коментар #13 от "097697497":

    Едно време се радвахте и на Германската Национал-социалистическа Работническа Партия.

    А после как ревахте като взеха да ви шамарят, че викахте американците да ви спасяват.

    08:04 21.09.2026

  • 17 Дякон Унуфрий Араллампиев

    15 3 Отговор
    Добро утро деца на демокрацията Има лек полъх на надежда Никога не забравяйте че Адолф Хитлер дойде на власт със ИЗБОРИ Той знаеше че без Сталин няма шанс Благодарение на СССР изправи на крака Германия После дойде Чърчил И те така те

    08:07 21.09.2026

  • 18 Изборите в Русия

    2 30 Отговор
    Който гласувал в Русия, реално се е регистрирал за предстоящата мобилизация, Мария Кашеварова пише, че автоматично получават призовки от военните окръжия.

    Коментиран от #20, #28

    08:07 21.09.2026

  • 19 долу ес

    33 0 Отговор
    Христян Демократическа Партия!? нито е християнска напълниха германия с май муни, нито е демократична правят точно обратното, на това което искат хората, и не е партия а нпо на пентагона и цру. да се закрива

    08:07 21.09.2026

  • 20 Сесесере2🤢🤮

    4 25 Отговор

    До коментар #18 от "Изборите в Русия":

    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз нациИ на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    Коментиран от #23

    08:13 21.09.2026

  • 21 ГДР Трабант

    1 7 Отговор
    яки агенти на КГБ!

    08:15 21.09.2026

  • 22 руско влияние

    2 17 Отговор

    До коментар #15 от "Джамбаза":

    То е ясно! Промитите мозъци от руския социализъм на ГДР!

    Коментиран от #36

    08:18 21.09.2026

  • 23 Сретен!

    9 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сесесере2🤢🤮":

    То там такива мамуни няма!Стой си в гетото,фентанил има достатъчно!

    08:18 21.09.2026

  • 24 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Аман от пропаганда":

    36 години са обединени ГДР и ГФР.Недостатъчни ли Ви се виждат дори за партийна история?Пропаганда е Вашето твърдение!

    08:22 21.09.2026

  • 25 Мисирките в атака

    8 1 Отговор
    От 1 ви станали 2 ри , фарс

    08:23 21.09.2026

  • 26 дедо

    18 0 Отговор
    И този иска Европа да воюва с Русия .С чия подкрепа бе мишок?

    08:34 21.09.2026

  • 27 Ми що тъй

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Зеленски":

    Ти е зелена кратуната...?

    08:36 21.09.2026

  • 28 Какъв е проблемът?

    14 0 Отговор

    До коментар #18 от "Изборите в Русия":

    В Украйна направиха мобилизацията непрекъсната. Мъже не останаха, а кървавият фюрер Зелен ски намали населението от 52 на 15 милиона. Русия поне плаща на своите бойци.

    08:41 21.09.2026

  • 29 Павел Пенев

    14 0 Отговор
    Фашистката медийна група DW може ли да обясни кой залепва етикетите на партиите в Германия,че се получава така, че АзГ е крайно дясна а левите парии са крайно леви? Това означава ли че има и крайно либерални и крайно зелени?

    08:47 21.09.2026

  • 30 Альоша крепостника

    2 10 Отговор
    Забравили са ГДР-то ще си го припомнят. и ще им мине, но махмурлукът ще е тежък и продължителен. Ако имат трабани ще им трябват, може и войници да трябва да ходят да помагат на братушките.

    08:48 21.09.2026

  • 31 SDEЧЕВ

    3 1 Отговор
    Добро утро Зигххайл.

    08:48 21.09.2026

  • 32 Лазар

    9 0 Отговор
    Мерц,Мерц,нашата цел е Берлин! Не си ти,самоходна тояго!

    08:50 21.09.2026

  • 33 Ако нямаш какво да

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Трех дневной":

    кажеш, не го казвай тук, защото се разбира че имаш дефицит на оборудване между ушите.

    08:52 21.09.2026

  • 34 Научете историята

    4 0 Отговор
    Драскулници необразавани. Бившата ГДР до Хамбург са част от ПРУСИЯ , която обедини Гермеания при Бисмарк, любимецът на Софиянци, че под неговодавление София бе изтеглена от Източна Румелия и прехвърлена към княжество България. Запомнете ГДР е сърцето на Прусия. Поляците много да не лаят, защото Западна пола е част от Прусия.

    09:00 21.09.2026

  • 35 Ужас

    11 0 Отговор
    Това е Началото на Края на царуването на Урсулите:
    ( Урсула, Кая, Коща, Мацола, Мерц, Макарон, Туск и др. Мизантропи )

    Коментиран от #37

    09:04 21.09.2026

  • 36 Хи хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "руско влияние":

    володiмiр
    36 години след обединението, след 36 години "демокрация", ентшулдиген си битте либерализация,
    пак ли "руско влияние" ???!
    ..........
    нещо не сЪ връзва..... А ???!

    09:15 21.09.2026

  • 37 @@@

    8 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ужас":

    МЕРЦ ПРИКЛЮЧИ!
    ТРАГИЧНИ НОВИНИ ОТ ИЗБОРИТЕ В ГЕРМАНИЯ ЗА ЗЕЛЕНСКИ,
    УРСУЛА И ЦЯЛАТА ЕВРОПАПЛАЧ!
    Алтернативата бие с 37%, а ХДС на Мерца е със Само 5%

    Коментиран от #41

    09:17 21.09.2026

  • 38 първи сигнал

    5 0 Отговор
    Че сатанизма няма място в Европа!

    09:17 21.09.2026

  • 39 дедо

    4 0 Отговор
    Така става, когато оставиш човек на Блекрок да управлява.

    09:20 21.09.2026

  • 40 ХелмутКол

    2 0 Отговор
    Хи хи хи володiмiр

    таа, фредерике Шмерц де,
    е...а ...айката

    на ХДС

    09:21 21.09.2026

  • 41 Под

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "@@@":

    5%
    не можаха а стигнат 5....
    4 и нещо....

    09:25 21.09.2026

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