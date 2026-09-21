За първи път в историята: ХДС не влиза в местен парламент

Последните прогнозни резултати след изборите в източната германска провинция Мекленбург-Предна Померания дават 4,9% на партията на канцлера Фридрих Мерц - Християндемократическия съюз. Това ги оставя под чертата за местния парламент.

Провал и в Мекленбург-Предна Померания, и в Берлин

Никога в историята на Християндемократическия съюз, който е създаден през 1945 година непосредствено след Втората световна война, това не се е случвало.

Паралелно в Берлин партията остана на второ място с 19% от гласовете, което е загуба от 9,2% в сравнение с предишните избори през 2021 година. Левицата, която ХДС възприема за идеологически противник, е категорично първа с 25,3%. Там християндемократите могат да останат и извън управлението, ако Левицата, Зелените и социалдемократите сформират коалиция.

Ще понесе ли отговорност Мерц?

Канцлерът Фридрих Мерц обяви резултатите за "кастрофални" още преди да стане ясно, че партията му най-вероятно няма да бъде представена в Ландтага в Мекленбург-Предна Померания. Въпреки това той заяви, че планира да продължи да изпълнява програмата на правителството.

В същото време гласовете, които настояват за оттеглянето му, растат. Непосредствено след провала на изборите в Саксония-Анхалт преди две седмици, където "Алтернатива за Германия" регистрира рекордна победа, представители на младежката организация на партията заявиха, че с това ръководство ХДС не може да печели избори. Очаква се в идните дни тези призиви да се увеличат.