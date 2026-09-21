За първи път в историята: ХДС не влиза в местен парламент

Последните прогнозни резултати след изборите в източната германска провинция Мекленбург-Предна Померания дават 4,9% на партията на канцлера Фридрих Мерц - Християндемократическия съюз. Това ги оставя под чертата за местния парламент.
Провал и в Мекленбург-Предна Померания, и в Берлин
Никога в историята на Християндемократическия съюз, който е създаден през 1945 година непосредствено след Втората световна война, това не се е случвало.
Паралелно в Берлин партията остана на второ място с 19% от гласовете, което е загуба от 9,2% в сравнение с предишните избори през 2021 година. Левицата, която ХДС възприема за идеологически противник, е категорично първа с 25,3%. Там християндемократите могат да останат и извън управлението, ако Левицата, Зелените и социалдемократите сформират коалиция.
Ще понесе ли отговорност Мерц?
Канцлерът Фридрих Мерц обяви резултатите за "кастрофални" още преди да стане ясно, че партията му най-вероятно няма да бъде представена в Ландтага в Мекленбург-Предна Померания. Въпреки това той заяви, че планира да продължи да изпълнява програмата на правителството.
В същото време гласовете, които настояват за оттеглянето му, растат. Непосредствено след провала на изборите в Саксония-Анхалт преди две седмици, където "Алтернатива за Германия" регистрира рекордна победа, представители на младежката организация на партията заявиха, че с това ръководство ХДС не може да печели избори. Очаква се в идните дни тези призиви да се увеличат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сюндюк
07:44 21.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 А дано
07:45 21.09.2026
4 Гошо
07:46 21.09.2026
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
07:47 21.09.2026
6 пинокио
07:49 21.09.2026
7 Гошо
07:51 21.09.2026
8 Боруна Лом
07:54 21.09.2026
9 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #14
07:56 21.09.2026
10 Аман от пропаганда
Коментиран от #24
07:57 21.09.2026
11 УРСУЛА И МЕРЦ
07:58 21.09.2026
12 Трех дневной
1. Тридневни избори
2. Тридневно СВО
Какво следва? Тридневна мобилизация тип бусификация?
Коментиран от #33
07:59 21.09.2026
13 097697497
Коментиран от #16
07:59 21.09.2026
14 Зеленски
До коментар #9 от "Ний ша Ва упрайм":Истинските мъже не се крият от проблемите като вашия призидент Пупкин, русначе.
Коментиран от #27
08:02 21.09.2026
15 Джамбаза
Явно проблемът е голям!
Коментиран от #22
08:03 21.09.2026
16 Комунист
До коментар #13 от "097697497":Едно време се радвахте и на Германската Национал-социалистическа Работническа Партия.
А после как ревахте като взеха да ви шамарят, че викахте американците да ви спасяват.
08:04 21.09.2026
17 Дякон Унуфрий Араллампиев
08:07 21.09.2026
18 Изборите в Русия
Коментиран от #20, #28
08:07 21.09.2026
19 долу ес
08:07 21.09.2026
20 Сесесере2🤢🤮
До коментар #18 от "Изборите в Русия":Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз нациИ на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша
Коментиран от #23
08:13 21.09.2026
21 ГДР Трабант
08:15 21.09.2026
22 руско влияние
До коментар #15 от "Джамбаза":То е ясно! Промитите мозъци от руския социализъм на ГДР!
Коментиран от #36
08:18 21.09.2026
23 Сретен!
До коментар #20 от "Сесесере2🤢🤮":То там такива мамуни няма!Стой си в гетото,фентанил има достатъчно!
08:18 21.09.2026
24 Гост
До коментар #10 от "Аман от пропаганда":36 години са обединени ГДР и ГФР.Недостатъчни ли Ви се виждат дори за партийна история?Пропаганда е Вашето твърдение!
08:22 21.09.2026
25 Мисирките в атака
08:23 21.09.2026
26 дедо
08:34 21.09.2026
27 Ми що тъй
До коментар #14 от "Зеленски":Ти е зелена кратуната...?
08:36 21.09.2026
28 Какъв е проблемът?
До коментар #18 от "Изборите в Русия":В Украйна направиха мобилизацията непрекъсната. Мъже не останаха, а кървавият фюрер Зелен ски намали населението от 52 на 15 милиона. Русия поне плаща на своите бойци.
08:41 21.09.2026
29 Павел Пенев
08:47 21.09.2026
30 Альоша крепостника
08:48 21.09.2026
31 SDEЧЕВ
08:48 21.09.2026
32 Лазар
08:50 21.09.2026
33 Ако нямаш какво да
До коментар #12 от "Трех дневной":кажеш, не го казвай тук, защото се разбира че имаш дефицит на оборудване между ушите.
08:52 21.09.2026
34 Научете историята
09:00 21.09.2026
35 Ужас
( Урсула, Кая, Коща, Мацола, Мерц, Макарон, Туск и др. Мизантропи )
Коментиран от #37
09:04 21.09.2026
36 Хи хи хи
До коментар #22 от "руско влияние":володiмiр
36 години след обединението, след 36 години "демокрация", ентшулдиген си битте либерализация,
пак ли "руско влияние" ???!
..........
нещо не сЪ връзва..... А ???!
09:15 21.09.2026
37 @@@
До коментар #35 от "Ужас":МЕРЦ ПРИКЛЮЧИ!
ТРАГИЧНИ НОВИНИ ОТ ИЗБОРИТЕ В ГЕРМАНИЯ ЗА ЗЕЛЕНСКИ,
УРСУЛА И ЦЯЛАТА ЕВРОПАПЛАЧ!
Алтернативата бие с 37%, а ХДС на Мерца е със Само 5%
Коментиран от #41
09:17 21.09.2026
38 първи сигнал
09:17 21.09.2026
39 дедо
09:20 21.09.2026
40 ХелмутКол
таа, фредерике Шмерц де,
е...а ...айката
на ХДС
09:21 21.09.2026
41 Под
До коментар #37 от "@@@":5%
не можаха а стигнат 5....
4 и нещо....
09:25 21.09.2026