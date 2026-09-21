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Горивата у нас продължават да поскъпват, дизелът е близо до психологическата граница от 2 евро за литър

Горивата у нас продължават да поскъпват, дизелът е близо до психологическата граница от 2 евро за литър

21 Септември, 2026 07:37 1 305 56

  • дизел-
  • горива-
  • цени-
  • поскъпване-
  • мерки

Горивата бяха във фокуса на новините тази седмица - галопиращите цени на колонките и мерките на кабинета за смекчаване на ефекта от покачването - с решението да се отпуснат 50 евро еднократна помощ за хората под линията на бедност. Колко струва да заредиш автомобила си с гориво в този момент?

Горивата у нас продължават да поскъпват, дизелът е близо до психологическата граница от 2 евро за литър - 1
Снимка: Profimedia.bg
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Горивата бяха във фокуса на новините тази седмица - галопиращите цени на колонките и мерките на кабинета за смекчаване на ефекта от покачването - с решението да се отпуснат 50 евро еднократна помощ за хората под линията на бедност. Колко струва да заредиш автомобила си с гориво в този момент?

Това пресмята БНТ.

Очакванията са цените на бензиноколонките да продължат възходящото си движение, но без резки и шокови скокове, а с постепенен и постоянен ръст.

Най-силен натиск остава при дизеловото гориво, което е най-чувствително към международната конюнктура и вече се доближава до психологическата граница от 2 евро за литър.

Върху цените у нас пряко влияние оказват ситуацията в Близкия изток и движението на петрола сорт „Брент“. Според експерти от бранша, сред които Светослав Бенчев, пазарът се намира в устойчив скъп тренд.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ........–

    43 7 Отговор
    Требе Ганчо да си плаща за димуКРАДцията.

    Зер е скъпо удоволствие ,пък и има банани за всички от сърце.

    07:40 21.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ФАКТ

    8 5 Отговор
    РАДИОТО ОБЪРКА ВСИЧКО !!!

    07:48 21.09.2026

  • 5 Сашо Мотокара

    4 15 Отговор
    Карайте електрички.

    07:48 21.09.2026

  • 6 Радев

    15 34 Отговор
    Трябва да има пари за войната на путлер, какво по-хубаво от това да се отупа българския гражданин като брашнян чувал

    Коментиран от #19, #32

    07:48 21.09.2026

  • 7 ФАКТ

    8 15 Отговор
    РАДЕВ - РАДИОТО НА ЙОТОВА !!!

    07:49 21.09.2026

  • 8 Пущиня(к)

    25 1 Отговор
    Не вервам некой да го бръка и по 20 еврака да стане. Нема къде да одат, ше цакат, иначе пеш. А ка са са ояле, не мое и 100 метра а минат без кола.

    07:49 21.09.2026

  • 9 Бай Ганю

    23 1 Отговор
    Гол тръгвам, от дизеларката не слизам.

    07:50 21.09.2026

  • 10 В МОМЕНТА СЪМ В ГЪРЦИЯ

    30 2 Отговор
    Бензина е 2.32. Има още да видим.

    Коментиран от #18

    07:50 21.09.2026

  • 11 Джони

    4 10 Отговор
    Началото на миналата седмица $102, края на мин седмица федералния резерв на щатите вдигна лихвите от 3 год насам, в момента е $93, много скоро ще съобщят за някое споразумение с Иран, и петролът ще се срине до ковид стойностите

    Коментиран от #15

    07:51 21.09.2026

  • 12 селяк

    29 4 Отговор
    в клуба на богатите сте дръжте са кат такива!

    07:54 21.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Прогноза февруари 2027

    16 2 Отговор
    Бензин 2.40
    Дизел 2.80
    Газ 1.30

    Дългосрочно ще е на 2 евро

    08:00 21.09.2026

  • 15 ДОРИ ПЕТРОЛА ДА ПАДНЕ

    32 2 Отговор

    До коментар #11 от "Джони":

    По бензиностанциите цената ще остане висока - нали така има за зеленски.

    Коментиран от #36

    08:00 21.09.2026

  • 16 Ний ша Ва упрайм

    24 4 Отговор
    идат руски танкери у Бургас и проблема е решен ма тия у софето немът топки! До кога евнуси ша ни управляват?

    08:01 21.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И в България ще стсне

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "В МОМЕНТА СЪМ В ГЪРЦИЯ":

    Толкова

    08:01 21.09.2026

  • 19 Само питам

    37 5 Отговор

    До коментар #6 от "Радев":

    Владимир Путин ли е виновен, че Американските световни терористи нападнаха Иран?

    08:05 21.09.2026

  • 20 Ватман

    4 5 Отговор
    При мен разхода е 0,03 цента на километър. То не , че и нас няма да ни изпервазят нещо. Но разликата с ДВГ в момента е убийствена.

    08:07 21.09.2026

  • 21 нонита

    23 3 Отговор
    Няма протести, значи всичко е ок. Някои хора няма да ядат, но гориво ще си заредят, това е изкривената бг психика. Защото да ползват обществен транспорт е под тяхното кралско ниво. Ми нека им е.

    Коментиран от #35

    08:07 21.09.2026

  • 22 Винкело

    8 4 Отговор
    По Тошово време бензинът беше 90 стотинки, ама никой не хленчеше. Като гледам другите работи - например скумрията, дето ни я хранят, ни я поят станала 15 евро - бензинът трябва да е 9 лева, или 4.5 евро.

    08:09 21.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Шопо

    7 7 Отговор

    До коментар #17 от "Некъпан джендър евроатлантик":

    Санкциите действат, Русия е на път да капитулира останаха им само ядрените оръжия.

    Коментиран от #30, #34

    08:18 21.09.2026

  • 28 хахаха

    16 3 Отговор
    Най интересното е, че цената на дизела в ЕС е най ниска в сърцето на съюза - Белгия /1.90 евро/. Но както вече стана ясно Белгия не само не е спряла да внася руски горива, но сега купува с 40% повече отколкото през 2021г.:)

    08:19 21.09.2026

  • 29 Анонимен

    14 0 Отговор
    Цените са европейски,а заплатите ни са родни,български.

    08:20 21.09.2026

  • 30 Споко

    16 5 Отговор

    До коментар #27 от "Шопо":

    Вече три години руснаците се бият само с лопати и чипове от перални, но превземат нови и нови територии:)))

    08:20 21.09.2026

  • 31 малко истински факти

    8 5 Отговор
    Спокойно , и 3 еврака ще стане . Така поне ще намалеят , тия дето бръмчат с коли, като мухи без глави ... , а иначе щом трябва , сипвам карам и пет пари не давам .

    08:20 21.09.2026

  • 32 ТИР

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "Радев":

    Не бях чувал че пращаме помощ на РФ,, , мислех че на зелената марионетка дават,,,

    08:23 21.09.2026

  • 33 Гумен Крадев

    5 2 Отговор
    Ама ви свалих акциза на пропан бутана нали?

    08:24 21.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Попътувай

    9 4 Отговор

    До коментар #21 от "нонита":

    малко из БГ. То неможеш се размина. Качило се всяко на кола и лети. Щом има задръстване не е скъпо. Спрем ли да караме и горивата ще паднат. Но хората в тази държава България никога в най новата си история не са живяли толкова добре. Очевидната истина е , че има много пара. Е вярно , че е под масата. Но хората са богати както никога до сега. Щом за да ти налепят плочките у банята взимат по 8-10000 евро само за труд. Пара бол. Да сме здрави само. Че и при докторите цените не се барат.

    08:26 21.09.2026

  • 36 Дончо

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "ДОРИ ПЕТРОЛА ДА ПАДНЕ":

    Точно, като се качва на световния пазар го вдигат същия ден, като пада го държат 3 месеца на висока цена с мн. малък спад, и обясняват защото доставчиците имали сдружение и заедно правели огромни поръчки с отложено плащане, цената се осреднявала в края, е това е картел

    08:29 21.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Българин

    15 0 Отговор
    Понеже сте ултра честни журналисти "психолическата граница до скоро беше 2 лева, кога подяволите стана 2 евро? Вие на какво живеете и къде?? Имате ли нещо общо с хората в страната?

    08:31 21.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Мунчо

    4 2 Отговор
    Цените са нормални.

    08:36 21.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Вервайте на радев

    5 2 Отговор
    Важно е че Радев си назначи управител, пази Алекперов и покриха данните за Лукойл за да върнат старата схема, печалбите в Швейцария загубите за България.

    08:39 21.09.2026

  • 43 Стига с това евро

    6 0 Отговор
    4.00лева е психологическата граница.

    Коментиран от #45

    08:39 21.09.2026

  • 44 Иван

    5 1 Отговор
    Тези цени са само в краварските колонии !!!

    08:41 21.09.2026

  • 45 Вече нема граница

    5 0 Отговор

    До коментар #43 от "Стига с това евро":

    Отиде коньо у ряката..

    08:41 21.09.2026

  • 46 кутевче

    8 2 Отговор
    Прогресивно ми е

    08:43 21.09.2026

  • 47 Нексус

    3 10 Отговор
    Кал е положението?
    Нали не искахте Бойко?
    Харесва ли ви промяната сега?

    Коментиран от #52

    08:48 21.09.2026

  • 48 Иван

    5 2 Отговор
    При безмозъчната тиква хората се самозапалваха по площадите

    08:50 21.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 революция

    5 0 Отговор
    протести пред представителството на ЕК и американското посолство. Не на войните в Украйна и Иран - от САЩ и урсулянките зависи да има мир. Търсене на съдебна отговорност на приелите еврото като валута на България при неспазени финансови правила и без национален референдум.

    Поздрави.

    Коментиран от #54

    08:56 21.09.2026

  • 51 Шел Сънчев бряг

    1 0 Отговор
    Втора седмица как дизела е 2 евро.

    09:00 21.09.2026

  • 52 льо-льо

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "Нексус":

    Че той е виновен за това развитие - мутрата се сглоби с пеперушките и при нарушени финансови правила ни набута в "клуба на богатите", за което всички днес плащаме цената. Боко скоро на подсъдимата скамейка и после до живот при Бае Ставри на продухване.

    09:02 21.09.2026

  • 53 Иван

    3 0 Отговор
    Какви са тези еднократни помощи само веднъж ли се зарежда в Испания въведоха 20 цента по малко автоматично при всяко зареждане ама ние сме богати и все търсим топлата вода все пак цената е една а данаците да си ги намалят

    09:04 21.09.2026

  • 54 Оставки

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "революция":

    Протести пред представителството на ЕК и американското посолство. Не на войните в Украйна и Иран - от САЩ и урсулянките зависи да има мир. Търсене на съдебна отговорност на приелите еврото като валута на България при неспазени финансови правила и без национален референдум.

    Копирам за да им се набие на тези които гласуваха за лакеите на Урсула.

    09:06 21.09.2026

  • 55 Ганчо

    4 0 Отговор
    Важно е, че ще дадат и 50 евро на хора без коли от нашите данъци за да купят хранилката на Йотова.

    09:06 21.09.2026

  • 56 Наско

    0 0 Отговор
    Инфлацията според празноглавците в Парламента е 3%,няма място за притеснения!
    Ей,Рундьовци със заплати от хиляди евро,ако за вас е само 3%,то за народа тя вече двуцифрено число!

    09:37 21.09.2026

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