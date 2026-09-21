Горивата у нас продължават да поскъпват, дизелът е близо до психологическата граница от 2 евро за литър

Горивата бяха във фокуса на новините тази седмица - галопиращите цени на колонките и мерките на кабинета за смекчаване на ефекта от покачването - с решението да се отпуснат 50 евро еднократна помощ за хората под линията на бедност. Колко струва да заредиш автомобила си с гориво в този момент?
Това пресмята БНТ.
Очакванията са цените на бензиноколонките да продължат възходящото си движение, но без резки и шокови скокове, а с постепенен и постоянен ръст.
Най-силен натиск остава при дизеловото гориво, което е най-чувствително към международната конюнктура и вече се доближава до психологическата граница от 2 евро за литър.
Върху цените у нас пряко влияние оказват ситуацията в Близкия изток и движението на петрола сорт „Брент“. Според експерти от бранша, сред които Светослав Бенчев, пазарът се намира в устойчив скъп тренд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ........–
Зер е скъпо удоволствие ,пък и има банани за всички от сърце.
07:40 21.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ФАКТ
07:48 21.09.2026
5 Сашо Мотокара
07:48 21.09.2026
6 Радев
Коментиран от #19, #32
07:48 21.09.2026
7 ФАКТ
07:49 21.09.2026
8 Пущиня(к)
07:49 21.09.2026
9 Бай Ганю
07:50 21.09.2026
10 В МОМЕНТА СЪМ В ГЪРЦИЯ
Коментиран от #18
07:50 21.09.2026
11 Джони
Коментиран от #15
07:51 21.09.2026
12 селяк
07:54 21.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Прогноза февруари 2027
Дизел 2.80
Газ 1.30
Дългосрочно ще е на 2 евро
08:00 21.09.2026
15 ДОРИ ПЕТРОЛА ДА ПАДНЕ
До коментар #11 от "Джони":По бензиностанциите цената ще остане висока - нали така има за зеленски.
Коментиран от #36
08:00 21.09.2026
16 Ний ша Ва упрайм
08:01 21.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 И в България ще стсне
До коментар #10 от "В МОМЕНТА СЪМ В ГЪРЦИЯ":Толкова
08:01 21.09.2026
19 Само питам
До коментар #6 от "Радев":Владимир Путин ли е виновен, че Американските световни терористи нападнаха Иран?
08:05 21.09.2026
20 Ватман
08:07 21.09.2026
21 нонита
Коментиран от #35
08:07 21.09.2026
22 Винкело
08:09 21.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Шопо
До коментар #17 от "Некъпан джендър евроатлантик":Санкциите действат, Русия е на път да капитулира останаха им само ядрените оръжия.
Коментиран от #30, #34
08:18 21.09.2026
28 хахаха
08:19 21.09.2026
29 Анонимен
08:20 21.09.2026
30 Споко
До коментар #27 от "Шопо":Вече три години руснаците се бият само с лопати и чипове от перални, но превземат нови и нови територии:)))
08:20 21.09.2026
31 малко истински факти
08:20 21.09.2026
32 ТИР
До коментар #6 от "Радев":Не бях чувал че пращаме помощ на РФ,, , мислех че на зелената марионетка дават,,,
08:23 21.09.2026
33 Гумен Крадев
08:24 21.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Попътувай
До коментар #21 от "нонита":малко из БГ. То неможеш се размина. Качило се всяко на кола и лети. Щом има задръстване не е скъпо. Спрем ли да караме и горивата ще паднат. Но хората в тази държава България никога в най новата си история не са живяли толкова добре. Очевидната истина е , че има много пара. Е вярно , че е под масата. Но хората са богати както никога до сега. Щом за да ти налепят плочките у банята взимат по 8-10000 евро само за труд. Пара бол. Да сме здрави само. Че и при докторите цените не се барат.
08:26 21.09.2026
36 Дончо
До коментар #15 от "ДОРИ ПЕТРОЛА ДА ПАДНЕ":Точно, като се качва на световния пазар го вдигат същия ден, като пада го държат 3 месеца на висока цена с мн. малък спад, и обясняват защото доставчиците имали сдружение и заедно правели огромни поръчки с отложено плащане, цената се осреднявала в края, е това е картел
08:29 21.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Българин
08:31 21.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Мунчо
08:36 21.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Вервайте на радев
08:39 21.09.2026
43 Стига с това евро
Коментиран от #45
08:39 21.09.2026
44 Иван
08:41 21.09.2026
45 Вече нема граница
До коментар #43 от "Стига с това евро":Отиде коньо у ряката..
08:41 21.09.2026
46 кутевче
08:43 21.09.2026
47 Нексус
Нали не искахте Бойко?
Харесва ли ви промяната сега?
Коментиран от #52
08:48 21.09.2026
48 Иван
08:50 21.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 революция
Поздрави.
Коментиран от #54
08:56 21.09.2026
51 Шел Сънчев бряг
09:00 21.09.2026
52 льо-льо
До коментар #47 от "Нексус":Че той е виновен за това развитие - мутрата се сглоби с пеперушките и при нарушени финансови правила ни набута в "клуба на богатите", за което всички днес плащаме цената. Боко скоро на подсъдимата скамейка и после до живот при Бае Ставри на продухване.
09:02 21.09.2026
53 Иван
09:04 21.09.2026
54 Оставки
До коментар #50 от "революция":Протести пред представителството на ЕК и американското посолство. Не на войните в Украйна и Иран - от САЩ и урсулянките зависи да има мир. Търсене на съдебна отговорност на приелите еврото като валута на България при неспазени финансови правила и без национален референдум.
Копирам за да им се набие на тези които гласуваха за лакеите на Урсула.
09:06 21.09.2026
55 Ганчо
09:06 21.09.2026
56 Наско
Ей,Рундьовци със заплати от хиляди евро,ако за вас е само 3%,то за народа тя вече двуцифрено число!
09:37 21.09.2026