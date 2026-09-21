Горивата у нас продължават да поскъпват, дизелът е близо до психологическата граница от 2 евро за литър

Горивата бяха във фокуса на новините тази седмица - галопиращите цени на колонките и мерките на кабинета за смекчаване на ефекта от покачването - с решението да се отпуснат 50 евро еднократна помощ за хората под линията на бедност. Колко струва да заредиш автомобила си с гориво в този момент?

Това пресмята БНТ.

Очакванията са цените на бензиноколонките да продължат възходящото си движение, но без резки и шокови скокове, а с постепенен и постоянен ръст.

Най-силен натиск остава при дизеловото гориво, което е най-чувствително към международната конюнктура и вече се доближава до психологическата граница от 2 евро за литър.

Върху цените у нас пряко влияние оказват ситуацията в Близкия изток и движението на петрола сорт „Брент“. Според експерти от бранша, сред които Светослав Бенчев, пазарът се намира в устойчив скъп тренд.