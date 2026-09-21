Дунав при Русе се повиши със 7 см за денонощие

Нивото на река Дунав при Русе се е повишило със 7 сантиметра през последното денонощие, показват данните на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ за 21 септември, уточни dariknews.bg.
При автоматичната хидрометрична станция в Русе е отчетен воден стоеж от -118 см. Температурата на водата е 23,1 градуса.
В участъка при Русе са отчетени и намалени габарити на фарватера. Последното измерване показва минимална изчислена дълбочина между 22,5 и 34,5 дм в различните части на участъка.
За днес е обявен жълт код за силен северозападен вятър в 13 области, сред които и Русе.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #2
10:18 21.09.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "Абе":Показва, кога братишките ще прецопат през барата.
10:20 21.09.2026
3 айде започва се
10:39 21.09.2026
4 Руско
11:02 21.09.2026