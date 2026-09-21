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Дунав при Русе се повиши със 7 см за денонощие

Дунав при Русе се повиши със 7 см за денонощие

21 Септември, 2026 10:11 540 4

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За днес е обявен жълт код за силен северозападен вятър в 13 области, сред които и Русе

Дунав при Русе се повиши със 7 см за денонощие - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нивото на река Дунав при Русе се е повишило със 7 сантиметра през последното денонощие, показват данните на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ за 21 септември, уточни dariknews.bg.

При автоматичната хидрометрична станция в Русе е отчетен воден стоеж от -118 см. Температурата на водата е 23,1 градуса.

В участъка при Русе са отчетени и намалени габарити на фарватера. Последното измерване показва минимална изчислена дълбочина между 22,5 и 34,5 дм в различните части на участъка.

За днес е обявен жълт код за силен северозападен вятър в 13 области, сред които и Русе.


Русе / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    5 1 Отговор
    Некъв зелен Буй плува в Дунава.

    Коментиран от #2

    10:18 21.09.2026

  • 2 честен ционист

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Показва, кога братишките ще прецопат през барата.

    10:20 21.09.2026

  • 3 айде започва се

    3 0 Отговор
    както им беше ниско цяло лято сега ще започнат да се давят...

    10:39 21.09.2026

  • 4 Руско

    0 0 Отговор
    Тази шамандура какво означава?Ясно,че е нещо,но какво?

    11:02 21.09.2026

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