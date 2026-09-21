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Рецепта на деня: Пиле "Франчезе" с лимонов сос
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Пиле "Франчезе" с лимонов сос

21 Септември, 2026 10:05 625 0

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  • лимонов сос-
  • какво да сготвя

Елегантна рецепта за вечеря, готова на тиган за по-малко от час

Рецепта на деня: Пиле "Франчезе" с лимонов сос - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • пилешки гърди без кост - 600 г;
  • яйца - 2 бр.;
  • брашно - 80 г;
  • лимони - 2 бр.;
  • чесън - 3 скилидки;
  • пилешки бульон - 250 мл;
  • сухо бяло вино - 100 мл;
  • краве масло - 50 г;
  • зехтин - 3 с.л.;
  • пресен магданоз - 1/2 връзка;
  • сол - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.

  • Начин на приготвяне:

Пилешките гърди се подсушават добре и се разрязват на по-тънки филета. Ако парчетата са по-дебели, се поставят между два листа хартия за печене и се изтъняват внимателно до равномерна дебелина. Така пилето Франчезе се изпича бързо, остава сочно и поема лимоновия сос по-добре.

Брашното се смесва със сол и черен пипер в плитка чиния. Яйцата се разбиват в отделен съд до гладка смес. Всяко пилешко филе първо се овалва в брашното, изтупва се леко от излишното, след това се потапя в яйцата. Тази класическа панировка прави повърхността нежна и златиста.

В широк тиган се загряват зехтинът и половината масло на умерено силен огън. Пилешките филета се пържат на порции по 3-4 минути от всяка страна, докато получат апетитен златист цвят. Не бива тиганът да се препълва, за да не започне месото да се задушава вместо да се запържва. Готовото пиле се изважда в чиния.

Лимоните се измиват добре. Единият се нарязва на тънки кръгчета, а от другия се изцежда сок. Чесънът се нарязва на ситно, а магданозът се наситнява.

В същия тиган се добавя чесънът и се запържва за около 30 секунди, само докато пусне аромат.

Налива се бялото вино и се оставя да поври 2-3 минути, за да се изпари острият алкохолен аромат и да се отделят вкусните частици от дъното на тигана. След това се добавят пилешкият бульон, лимоновият сок и лимоновите резени.

Сосът се оставя да къкри 5-6 минути, докато леко се редуцира и стане по-наситен. Връща се пилето в тигана и се готви още 5-7 минути на умерен огън, като филетата се обръщат веднъж. Готовността се проверява, като месото е напълно бяло отвътре, а соковете са прозрачни.

Накрая се добавя останалото масло и тиганът се разклаща леко, докато сосът стане лъскав и копринен.

Поръсва се с пресен магданоз и при нужда се коригира със сол, черен пипер или още малко лимонов сок.

Пилето Франчезе с лимонов сос се сервира веднага, докато сосът е топъл и ароматен. Подхожда чудесно с картофено пюре, ориз, паста или зеленчуци на пара, пише gotvach.bg.


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