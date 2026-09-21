Любопитно проучване: Ранният първи секс е свързан с по-висок риск от здравословни проблеми

Възрастта при първия сексуален контакт може да е свързана не само със сексуалното здраве в младежка възраст, но и с определени показатели за здравето и стареенето по-късно в живота, показва мащабно изследване на учени от Shandong University в Китай.

Изследователите са анализирали данни на 397 338 души във Великобритания, като са сравнили възрастта при първия полов контакт с генетична предразположеност към различни здравни състояния и характеристики, свързани със стареенето.

Резултатите показват, че по-ранният сексуален дебют е свързан с по-висок риск от няколко неблагоприятни показателя. Сред тях са по-голяма физическа уязвимост и крехкост, по-високи нива на психологически дискомфорт и хронична обструктивна белодробна болест.

Сред факторите с най-силна връзка учените посочват индекса на крехкост, негативното емоционално състояние, хроничната обструктивна белодробна болест и разстройството с дефицит на внимание и хиперактивност.

Водещият автор Кайсиан Уанг подчертава, че резултатите не означават, че една конкретна житейска постъпка определя бъдещото здраве на човека.

По думите му възрастта при първия сексуален контакт вероятно е част от по-широк комплекс от фактори, включително психично здраве, хронични заболявания, поведенчески рискове и социална среда.

Предишни изследвания вече са свързвали ранния сексуален дебют с по-висок риск от полово предавани инфекции. Новият анализ разглежда възможните му връзки със здравето в значително по-късен етап от живота.

Сред потенциалните обяснения учените посочват по-високия риск от непланирана бременност, полово предавани инфекции, употреба на вещества и други здравни проблеми в юношеството и зряла възраст. Тези фактори от своя страна могат да повлияят върху общото здравословно състояние и риска от хронични заболявания.

Авторите отбелязват, че изследването установява връзки, но не доказва, че по-ранният първи сексуален контакт сам по себе си причинява по-бързо стареене или определени заболявания.

Според съавтора Лонг Сън резултатите подчертават значението на ранното сексуално образование и по-добрата подкрепа за подрастващите, особено за младежите, изложени на по-висок социален или здравен риск.

Данните идват на фона на проучване на YouGov, според което средната възраст при първи сексуален контакт във Великобритания е 17 години. Сред 2588 анкетирани 3% посочват, че това се е случило на 13 или по-ранна възраст, а 5% са били над 25 години.

Същото проучване показва, че британците съобщават средно за четирима сексуални партньори през живота си, като средният брой е по-висок при мъжете, отколкото при жените.