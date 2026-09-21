Моторист загина след удар в дърво край Завет

Моторист е загинал след удар в дърво край град Завет, съобщиха от ОДМВР-Разград.

Сигналът за катастрофата е подаден на тел. 112.

Мотористът, на 42-годишна възраст от силистренското село Калугерене, е загубил контрол над управлявания от него мотор БМВ R1150RT, излязъл е вдясно от пътното платно и се е ударил в крайпътно дърво.

Мъжът е загинал на място.

Тялото е транспортирано за аутопсия в Русе. По случая е образувано досъдебно производство.