Украински турист се удави в морето в Слънчев бряг

Гюров и Кандев се регистрираха за изборите: Влизаме в тази кампания с единствена цел – победа

Представители на Инициативния комитет, издигащ Андрей Гюров и Георги Кандев внесоха в ЦИК документите и подписката за регистрацията им като кандида ...