Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Украински турист се удави в морето в Слънчев бряг

Украински турист се удави в морето в Слънчев бряг

21 Септември, 2026 11:36 531 14

  • спасители-
  • море-
  • удавник-
  • украинец-
  • слънчев бряг

Инцидентът е станал на 18 септември пред хотел - между спасителни постове №18 и №19

Украински турист се удави в морето в Слънчев бряг - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

63-годишен украински турист се удави в морето в Слънчев бряг, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 18 септември пред хотел - между спасителни постове №18 и №19.

Тялото му е откарано за аутопсия.

Работата по случая продължава.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТИР

    9 0 Отговор
    Бог да го прости, на фронта щеше да е героична смърт,,,

    Коментиран от #2, #5

    11:39 21.09.2026

  • 2 честен ционист

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "ТИР":

    На фронта можеше да има по-голям шанс да остане жив, отколкото като летовник у Слънчака.

    11:40 21.09.2026

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 1 Отговор
    Дано се оправи човека.

    11:40 21.09.2026

  • 4 Пак руска

    11 0 Отговор
    хибридна атака! Къде е Гебрев? Къде е Тагаренко? Къде е Боко? Що не са го спасили?

    11:43 21.09.2026

  • 5 Тук Не Е Ли ?

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "ТИР":

    Геройска Борба !

    С Водата !

    11:46 21.09.2026

  • 6 az СВО Победа 81

    11 0 Отговор
    Какво прави на туризъм?

    Не знае ли, че киевският режим има нужда от него на Източния фронт???

    11:47 21.09.2026

  • 7 Азззззззз

    15 0 Отговор
    Де бе, да - турист. Така ли им казват на украинските навлеци вече?!

    11:49 21.09.2026

  • 8 държава но не и за народа си

    11 0 Отговор
    Кога и българите ще бъдат допускани по българкого черноморие и финасирани от държавата както украинците?

    11:50 21.09.2026

  • 9 Анонимен

    9 0 Отговор
    И как различават украински турист от бежанец? И едните и другите живеят в хотели по морето,и едните и другите карат скъпи коли!

    11:55 21.09.2026

  • 10 Варна

    5 0 Отговор
    Какъв турист , тези не са ли във война ?

    11:59 21.09.2026

  • 11 "Работата по случая продължава."?

    3 0 Отговор
    Кво , не е ли удавен както трябва?

    12:01 21.09.2026

  • 12 Нямате стигане в безчовечността си

    0 1 Отговор
    интернетските възрожденци

    12:04 21.09.2026

  • 13 гост

    2 0 Отговор
    на 18 и 19 пост спасителите да не са били руснаци.

    12:05 21.09.2026

  • 14 незнайко

    0 0 Отговор
    Напил се като прасе и е влязъл в морето да изтрезнява, но УВИ ! Господ не го е харесал и дявола си го е прибрал !

    12:05 21.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове