63-годишен украински турист се удави в морето в Слънчев бряг, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 18 септември пред хотел - между спасителни постове №18 и №19.
Тялото му е откарано за аутопсия.
Работата по случая продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТИР
Коментиран от #2, #5
11:39 21.09.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "ТИР":На фронта можеше да има по-голям шанс да остане жив, отколкото като летовник у Слънчака.
11:40 21.09.2026
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
11:40 21.09.2026
4 Пак руска
11:43 21.09.2026
5 Тук Не Е Ли ?
До коментар #1 от "ТИР":Геройска Борба !
С Водата !
11:46 21.09.2026
6 az СВО Победа 81
Не знае ли, че киевският режим има нужда от него на Източния фронт???
11:47 21.09.2026
7 Азззззззз
11:49 21.09.2026
8 държава но не и за народа си
11:50 21.09.2026
9 Анонимен
11:55 21.09.2026
10 Варна
11:59 21.09.2026
11 "Работата по случая продължава."?
12:01 21.09.2026
12 Нямате стигане в безчовечността си
12:04 21.09.2026
13 гост
12:05 21.09.2026
14 незнайко
12:05 21.09.2026