Нова светска интрига се завъртя около една от най-коментираните двойки от последния сезон на „Hell's Kitchen" – Десислава Трифонова и Илиян Събков. Този път поводът не е поредната им романтична изява, а снимка, която накара последователите им да се питат дали двамата не се готвят за още по-голяма промяна в живота си.
Спекулациите тръгнаха след публикация на Деси в Instagram от романтичното пътуване на двойката до Прага. На кадрите влюбените разглеждат чешката столица, наслаждават се на местната кухня и демонстрират близостта си.
Една от снимките обаче бързо привлече повече внимание от останалите. На нея Десислава показва корема си и шеговито го сравнява с този на Събков. Именно кадърът се оказа достатъчен, за да разпали слуховете, че зад заобленото коремче може да се крие щастлива новина.
Засега обаче няма публично потвърждение, че Десислава Трифонова е бременна, затова всички подобни твърдения остават единствено спекулации.
Трифонова вече е майка на две деца от предишна връзка. Романът ѝ с Илиян Събков се превърна в една от най-обсъжданите любовни истории около кулинарното риалити, а двамата продължиха отношенията си и след края на телевизионното предаване.
Дали снимката от Прага наистина подсказва за бебе №3 за Деси, или просто двамата са се пошегували след обилна вечеря, засега знаят единствено главните герои в историята.
Едно е сигурно – само един кадър беше достатъчен, за да превърне романтичната им ваканция в една от най-любопитните светски загадки на деня.
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1 честен ционист
11:43 21.09.2026
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