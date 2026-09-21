Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Трифонова и Събков от „Hell's Kitchen" чакат бебе? (СНИМКА)

Трифонова и Събков от „Hell's Kitchen" чакат бебе? (СНИМКА)

21 Септември, 2026 11:40 475 2

  • десислава трифонова-
  • илиян събков-
  • hell's kitchen-
  • бременна-
  • слухове

Повод за спекулациите стана снимка, публикувана от Трифонова в Instagram

Трифонова и Събков от „Hell's Kitchen" чакат бебе? (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нова светска интрига се завъртя около една от най-коментираните двойки от последния сезон на „Hell's Kitchen" – Десислава Трифонова и Илиян Събков. Този път поводът не е поредната им романтична изява, а снимка, която накара последователите им да се питат дали двамата не се готвят за още по-голяма промяна в живота си.

Спекулациите тръгнаха след публикация на Деси в Instagram от романтичното пътуване на двойката до Прага. На кадрите влюбените разглеждат чешката столица, наслаждават се на местната кухня и демонстрират близостта си.

Една от снимките обаче бързо привлече повече внимание от останалите. На нея Десислава показва корема си и шеговито го сравнява с този на Събков. Именно кадърът се оказа достатъчен, за да разпали слуховете, че зад заобленото коремче може да се крие щастлива новина.

Любопитството стана още по-голямо, след като въпросната снимка впоследствие беше премахната от публикацията, съобщава „Марица“.Трифонова и Събков от „Hell's Kitchen
Снимка: Instagram/Марица

Засега обаче няма публично потвърждение, че Десислава Трифонова е бременна, затова всички подобни твърдения остават единствено спекулации.

Трифонова вече е майка на две деца от предишна връзка. Романът ѝ с Илиян Събков се превърна в една от най-обсъжданите любовни истории около кулинарното риалити, а двамата продължиха отношенията си и след края на телевизионното предаване.

Дали снимката от Прага наистина подсказва за бебе №3 за Деси, или просто двамата са се пошегували след обилна вечеря, засега знаят единствено главните герои в историята.

Едно е сигурно – само един кадър беше достатъчен, за да превърне романтичната им ваканция в една от най-любопитните светски загадки на деня.



Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Събков е заредил фурната.

    11:43 21.09.2026

  • 2 Не ни занимавате

    0 0 Отговор
    с посредственици, кътайте си ги при вас да ви красят.

    12:05 21.09.2026