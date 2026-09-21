Опасна грешка в Apple iOS 27 блокира напълно новия iPhone

Броени дни след като Apple официално пусна стабилната версия на iOS 27 за потребителите по цял свят, в софтуера изплува банален, но изключително неприятен проблем. Специфична и лесна за изпълнение комбинация от плъзгания по началния екран е способна напълно да замрази интерфейса на iPhone, съобщава 9to5Mac. Новината светкавично обиколи социалните мрежи, където потребители вече масово я използват за смущаващи онлайн шеги с нищо неподозиращи приятели.

Подобни системни капани не са абсолютен прецедент за историята на iOS, като техногигантът обикновено ги отстранява бързо с последващи актуализации. В миналото обаче блокирането изискваше сложна и трудно възпроизводима комбинация от докосвания, докато настоящият срив се задейства с плашеща лекота.

Сценарият се разиграва директно от началния екран на устройство с iOS 27. Достатъчно е да плъзнете пръст от горния ляв ъгъл надолу, сякаш издърпвате центъра за известия. Веднага след това, преди той да се е спуснал напълно, трябва бързо да плъзнете от горния десен ъгъл, за да активирате контролния център. При последващ опит за затваряне на панела, операционната система се предават и блокира напълно.

Външните белези на софтуерната аномалия включват замръзване на иконите за камерата и фенерчето в най-горната част на дисплея. Основните функции отпадат една след друга – страниците на началния екран спират да се прелистват, сензорният панел отказва да регистрира натискания за отваряне на приложения, а телефонът става абсолютно неизползваем. Дори стандартната процедура за изключване през страничния бутон и съответния плъзгач на екрана остава безмълвна.

Ако станете жертва на този куриозен бъг, спасението се крие единствено в принудително рестартиране. За целта натиснете и бързо отпуснете бутона за увеличаване на звука, след това повторете същото с бутона за намаляване на звука, и накрая задръжте страничния захранващ бутон, докато на дисплея не се появи познатото ябълково лого. След зареждането смартфонът възстановява пълния си функционален капацитет.

Интересен факт е, че задействането на грешката изисква известна сръчност и понякога се получава след няколко последователни опита, направени с висока скорост. Аномалията засяга както официалната финална версия iOS 27.0, така и тестовата бета модификация iOS 27.2, което означава, че Apple ще трябва спешно да подготви извънредна кръпка за своите устройства.