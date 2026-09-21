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Европа може да се изправи пред дефицит от 500 000 барела авиационно гориво дневно
  Тема: Иранската криза

Европа може да се изправи пред дефицит от 500 000 барела авиационно гориво дневно

21 Септември, 2026 12:37 802 24

  • полети-
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  • авиационно гориво-
  • южна корея-
  • авиокомпании

Южна Корея се превръща през септември в един от големите нови източници на авиационно гориво за Европа

Европа може да се изправи пред дефицит от 500 000 барела авиационно гориво дневно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европа може да се изправи пред дефицит на авиационно гориво от около 510 000 барела дневно през четвъртото тримесечие на 2026 г. въпреки увеличаващия се внос от по-отдалечени доставчици, сред които Южна Корея, показват прогнози на консултантската компания „Енерджи Аспектс“ (Energy Aspects), цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Европейските купувачи увеличиха вноса на авиационно гориво от страни като Нигерия, САЩ и Канада след началото на войната с Иран преди повече от половин година, която наруши доставките от Близкия изток и прекъсна около половината от европейския внос на този вид гориво.

Според „Енерджи Аспектс“ очакваният дефицит в Европа през четвъртото тримесечие контрастира с прогнозен излишък от 18 000 барела дневно в САЩ и 419 000 барела дневно в Азиатско-тихоокеанския регион. Подобна е била картината и през третото тримесечие.

Южна Корея се превръща през септември в един от големите нови източници на авиационно гориво за Европа. По данни на анализаторската компания „Кейплър“ (Kpler) доставките от страната към европейския пазар от началото на месеца са достигнали около 129 000 барела дневно – най-високото равнище от октомври 2022 г. Данните на Лондонската фондова борса (LSEG) показват сходни обеми.

„Тъй като се очаква Европа да остане с недостиг на авиационно гориво, вносът вероятно ще продължи“, заяви Джеймс Ноел-Бесуик, ръководител на звеното за суровини в „Спарта Комодитис“ (Sparta Commodities).

Авиационното гориво е част от групата на средните дестилати, в която влизат още дизелът и газьолът. Европейските цени на дизела достигнаха рекордно равнище през изминалата седмица и се задържат над тези в Азия. Разширяването на ценовата разлика между двата региона прави доставките от Азия към Европа по-изгодни, посочва Ноел-Бесуик.

Увеличеният внос от Южна Корея съвпада с ниски европейски запаси. Независимо съхраняваните количества авиационно гориво в петролния и складов хъб Амстердам–Ротердам–Антверпен паднаха до седемгодишно дъно през седмицата до 10 септември.

Азия традиционно действа като гъвкав доставчик за Европа, когато разликата в цените между двата региона прави търговията печеливша. Средният месечен износ от Южна Корея към Европа през миналата година е бил около 1,5 млн. барела, сочат данни на „Кейплър“.

Южнокорейското производство на авиационно гориво през юли достигна почти 13,89 млн. барела – най-високото равнище от седем години, а износът се повиши до максимум от три години и половина, показват правителствени данни. Преработката на суров петрол в страната достигна 2,7 млн. барела дневно през юли, или с 16 на сто повече спрямо юни.

Сегашната прогноза показва, че зависимостта на Европа от внос на авиационно гориво от Северна Америка, Африка и Азия вероятно ще остане висока и през последните месеци на годината, докато доставките от Близкия изток остават нарушени.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Диктор

    14 4 Отговор
    Е, с велосипеди ли да отидат? 😁

    Коментиран от #10

    12:39 21.09.2026

  • 2 Осъществяване

    14 4 Отговор
    На плана за 15 минутен град, или по скоро, глобален затвор за човека!

    12:40 21.09.2026

  • 3 Селяндурче

    28 4 Отговор
    Санкциите чудесно работят.

    12:40 21.09.2026

  • 4 Факти

    27 4 Отговор
    МЕРЦ ПРИКЛЮЧИ!
    ТРАГИЧНИ НОВИНИ ОТ ИЗБОРИТЕ В ГЕРМАНИЯ ЗА ЗЕЛЕНСКИ,
    УРСУЛА И ЦЯЛАТА ЕВРОПАПЛАЧ!
    Алтернативата бие с 37%, а ХДС на Мерца е със Само 5%

    Коментиран от #23

    12:40 21.09.2026

  • 5 Такава е и

    10 3 Отговор
    целта на голямата игра. Спомнете си прогнозите на Силва Дончева.

    12:41 21.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да бе ,да ! 🤔

    12 5 Отговор
    Щото Южна Корея е връх на демокрацията ?! "Ура" за Урсула .😜

    12:42 21.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Овчар

    26 4 Отговор
    През следващите месеци ще има още признания за европейския колапс който предстои..!

    12:44 21.09.2026

  • 10 честен ционист

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "Диктор":

    Румбата ще ви раздаде по едни виртуални очила в кошницата с грижа и ще можете да пътувате, където си поискате.

    12:50 21.09.2026

  • 11 Деций

    14 4 Отговор
    Как беше, Вола като риел хвърлял на главата си!И това да стане би било добре!Хайде стига с тези полети, екскурзии и прочие простотии.Нека си почине природата.То голямо пътуване пътувате,70% сте потънали в дългове и няма избиване ама ходим като мухи без глави на кредит ,че да се снимаме в Испания или някъде другаде де.Цървули!

    Коментиран от #18

    12:50 21.09.2026

  • 12 На нас пък за кво ни е

    9 5 Отговор
    авиационно гориво ?

    12:52 21.09.2026

  • 13 САЩ ..щ

    5 3 Отговор
    Еште руцкию у...й......фаштъ ма..я кьора и проста...

    12:56 21.09.2026

  • 14 С Урсулите

    11 2 Отговор
    Европа вече е Изправена пред Икономически Срив!

    12:56 21.09.2026

  • 15 Миндич

    9 2 Отговор
    ПАКНЩЕ КАЖА,ЧЕ САНКЦИИТЕ РАБОТЯТ!

    12:56 21.09.2026

  • 16 Механик

    6 1 Отговор
    Е да ама си има вятърни мелници и слънчеви енергетики. Но най-важното е, че на Путин му е зле... от смях,

    13:01 21.09.2026

  • 17 Дупки праеят в озона

    2 1 Отговор
    Да спират с тва хвърчане че е много зле хавата

    13:05 21.09.2026

  • 18 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Деций":

    Абсолютно точно е изказването ви, но народа не е съгласен, Те си искат да се снимат и хвалят у фейса. Може гледни да мрат, ама снимките са им важни. Да покажат на другите какви са вървежни и как си самъкнали дрипавите д-та чак на ..на Гърция. Как пият едно узо у таверната . Ама няма да покажат че у тях е пустиня. С трън да завъртиш, няма къде да се закачиш. Няма да покажат, че колекторите на ИЗИкредит (или друга фирма) стоят и чакат пред входната им врата.

    13:06 21.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Цървул

    2 0 Отговор
    Ще хвърчите на Нимбус 2000 .

    13:22 21.09.2026

  • 22 Либераст

    1 0 Отговор
    Да искат от зеления rнom.

    13:24 21.09.2026

  • 23 Да допълня:

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    Докато "Единна Русия" печели рекорден брой места,
    и има Пълно мнозинство в Държавната дума.
    МЕРЦ в Германия - ПРИКЛЮЧИ!
    ТРАГИЧНИ НОВИНИ от ИЗБОРИТЕ в ГЕРМАНИЯ и РУСИЯ за ЗЕЛЕНСКИ,
    УРСУЛА и ЦЯЛАТА ЕВРОПАПЛАЧ!
    Алтернативата бие с 37%, а ХДС на Мерца е със Само 5%

    13:24 21.09.2026

  • 24 Педроханец

    1 0 Отговор
    Умолявам БГ negaлите да изпратим по една заплата на евроnegaлите.

    13:27 21.09.2026