Европа може да се изправи пред дефицит от 500 000 барела авиационно гориво дневно

Европа може да се изправи пред дефицит на авиационно гориво от около 510 000 барела дневно през четвъртото тримесечие на 2026 г. въпреки увеличаващия се внос от по-отдалечени доставчици, сред които Южна Корея, показват прогнози на консултантската компания „Енерджи Аспектс“ (Energy Aspects), цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Европейските купувачи увеличиха вноса на авиационно гориво от страни като Нигерия, САЩ и Канада след началото на войната с Иран преди повече от половин година, която наруши доставките от Близкия изток и прекъсна около половината от европейския внос на този вид гориво.

Според „Енерджи Аспектс“ очакваният дефицит в Европа през четвъртото тримесечие контрастира с прогнозен излишък от 18 000 барела дневно в САЩ и 419 000 барела дневно в Азиатско-тихоокеанския регион. Подобна е била картината и през третото тримесечие.

Южна Корея се превръща през септември в един от големите нови източници на авиационно гориво за Европа. По данни на анализаторската компания „Кейплър“ (Kpler) доставките от страната към европейския пазар от началото на месеца са достигнали около 129 000 барела дневно – най-високото равнище от октомври 2022 г. Данните на Лондонската фондова борса (LSEG) показват сходни обеми.

„Тъй като се очаква Европа да остане с недостиг на авиационно гориво, вносът вероятно ще продължи“, заяви Джеймс Ноел-Бесуик, ръководител на звеното за суровини в „Спарта Комодитис“ (Sparta Commodities).

Авиационното гориво е част от групата на средните дестилати, в която влизат още дизелът и газьолът. Европейските цени на дизела достигнаха рекордно равнище през изминалата седмица и се задържат над тези в Азия. Разширяването на ценовата разлика между двата региона прави доставките от Азия към Европа по-изгодни, посочва Ноел-Бесуик.

Увеличеният внос от Южна Корея съвпада с ниски европейски запаси. Независимо съхраняваните количества авиационно гориво в петролния и складов хъб Амстердам–Ротердам–Антверпен паднаха до седемгодишно дъно през седмицата до 10 септември.

Азия традиционно действа като гъвкав доставчик за Европа, когато разликата в цените между двата региона прави търговията печеливша. Средният месечен износ от Южна Корея към Европа през миналата година е бил около 1,5 млн. барела, сочат данни на „Кейплър“.

Южнокорейското производство на авиационно гориво през юли достигна почти 13,89 млн. барела – най-високото равнище от седем години, а износът се повиши до максимум от три години и половина, показват правителствени данни. Преработката на суров петрол в страната достигна 2,7 млн. барела дневно през юли, или с 16 на сто повече спрямо юни.

Сегашната прогноза показва, че зависимостта на Европа от внос на авиационно гориво от Северна Америка, Африка и Азия вероятно ще остане висока и през последните месеци на годината, докато доставките от Близкия изток остават нарушени.