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Валери Божинов показа новото си гадже, след като го криеше години

Валери Божинов показа новото си гадже, след като го криеше години

21 Септември, 2026 14:00 1 591 6

  • валери божинов-
  • футбол-
  • гадже

Валери седна в журналистическите ложи, а плътно до него бе приятелката му

Валери Божинов показа новото си гадже, след като го криеше години - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Валери Божинов най-накрая показа гаджето си. В продължение на близо 2 години феновете се питаха коя е тайнствената жена до прочутия плейбой, която той толкова упорито крие. Неочаквано Божинов показа любимата си на възможно най-публичното място - стадион "Васил Левски". Там Валери се изявява в новото си амплоа на журналист като коментатор за клубната телевизия на Левски.

Валери седна в журналистическите ложи, а плътно до него бе приятелката му. По информация на "България Днес" тя се казва Велислава. Двамата бяха в компанията на Кирил Лулев, който също е част от телевизията на Левски и e бивше пресаташе на клуба. Божинов беше облечен с фланелка на отбора, докато гаджето му впечатли с неособено официална, но доста луксозна визия.

Доста време Валери не искаше да афишира любовта си след горчивия опит с предишните си половинки. Началото на публичните му връзки започна с певицата Алисия, а след това всички обсъждаха аферата му с Николета Лозанова. Плейбоят има деца и от двете. Личният живот на Божинов продължи да бъде публична тема и след като Николета се върна при Ники Михайлов, който преди това беше с бившата на Божинов Алисия.

Бившият нападател на Манчестър Сити имаше публична връзка и със сръбкинята Биляна Дол, с която се разделиха шумно.

Оттогава насам вече порасналият Валери реши да стане по-сериозен и да не афишира връзките си. Според негови близки той е с настоящата си приятелка от около цели пет години, без никой да разбере за това. През това време някогашният национал признаваше, че има приятелка, но не искаше да дава никакви подробности за нея.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    12 0 Отговор
    Павелчо, миличък... как сме с функционалната неграмотност, мойто момче?!!!

    "показа новото си гадже, след като го криеше години" демек казваш, че НОВОТО гадже си е бая старо гадже!

    другото не го и четох... нещо много мразите да мислите У вашта медия а? 😂😂

    14:05 21.09.2026

  • 2 Божинката

    20 1 Отговор
    "Новото ми гадже е като старото, само че е ново."

    14:05 21.09.2026

  • 3 фиткифакти

    10 0 Отговор
    "Божинов показа новото си гадже"... "той е с настоящата си приятелка от около цели пет години"!?
    "Нов внос", както казват джамбазите 😅

    14:12 21.09.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    Мен вдовицата ме представи пред приятелите й бандити месец след като я оправих на Лозенец.

    14:20 21.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ковачев

    2 0 Отговор
    Ти да не точишьлиги по жените на други мъже, поради това, че ситнекадър да си хванеш гадже?
    Оставете хората ла си се радват на живота!

    14:26 21.09.2026

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