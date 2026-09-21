Диетолог посочи 7-те основни признака, че тялото има недостиг на витамини и минерали

Постоянна умора, косопад, мускулни крампи или чести инфекции понякога могат да бъдат свързани с недостиг на важни витамини и минерали. Тези симптоми обаче не са специфични и могат да имат много други причини, затова не бива автоматично да се приемат за доказателство за хранителен дефицит.

Организмът се нуждае от достатъчно белтъчини, въглехидрати и мазнини, както и от витамини и минерали, за да поддържа нормалното кръвообразуване, имунната система, костите, мускулите, нервната система и енергийния метаболизъм.

Клиничният диетолог Дипали Шарма от CK Birla Hospital посочва няколко признака, при които хранителният статус може да бъде една от възможните причини.

1. Постоянна умора и слабост

Продължителната умора може да се наблюдава при недостиг на желязо, витамин B12 или фолат. Тя обаче се среща и при нарушения на съня, хроничен стрес, заболявания на щитовидната жлеза и редица други състояния.

Желязото е необходимо за образуването на хемоглобин, който пренася кислород в кръвта. При желязодефицитна анемия към умората могат да се добавят бледа кожа, задух при физическо натоварване, сърцебиене и главоболие.

2. Бледа кожа и задух

Комбинацията от бледност, лесна уморяемост и задух при усилие може да насочи към анемия. Причината не винаги е недостиг на желязо. Дефицитът на витамин B12 и фолат също може да доведе до определени видове анемия, затова лабораторните изследвания са важни преди започване на лечение.

3. Косопад и чупливи нокти

Промени в косата, ноктите, кожата или устната кухина могат да се появят при недостатъчен прием на определени хранителни вещества. Косопадът например понякога се свързва с недостиг на желязо, цинк или белтъчини, но може да бъде причинен и от хормонални промени, заболявания на щитовидната жлеза, силен стрес или дерматологични проблеми.

4. Крампи, изтръпване и мравучкане

Мускулните крампи могат да бъдат свързани с нарушения в баланса на електролити като магнезий, калций и калий, но причината може да бъде и обезводняване, физическо натоварване или прием на определени лекарства.

Продължителното изтръпване и мравучкане заслужават медицинска оценка. Дефицитът на витамин B12 например може да засегне нервната система, а при продължителен и тежък недостиг част от неврологичните увреждания могат да станат трудно обратими.

5. Болки в костите и мускулите

Недостатъчните нива на витамин D могат да бъдат свързани с мускулна слабост и костен дискомфорт. Витамин D участва в усвояването и обмяната на калция и е важен за поддържането на нормална костна структура.

Самите болки обаче не доказват дефицит на витамин D. При съмнение той се оценява чрез подходящо кръвно изследване и лекарска преценка.

6. Бавно зарастване на рани

Заздравяването изисква достатъчно енергия, белтъчини и редица микронутриенти, сред които витамин C и цинк. Продължително ограничителното хранене или недостатъчният прием на белтъчини могат да затруднят възстановителните процеси.

Бавно зарастващите рани обаче могат да бъдат свързани и с диабет, нарушения на кръвообращението или инфекция и не трябва да се обясняват единствено с храненето.

7. Чести инфекции

Недохранването и дефицитът на определени хранителни вещества могат да нарушат нормалната функция на имунната система. Това е особено важно при хора с много ограничен хранителен режим или заболявания, които пречат на усвояването на хранителните вещества.

По-висок риск от дефицити имат възрастните хора, бременните, хората с рестриктивни диети и пациентите със стомашно-чревни заболявания, които нарушават усвояването. При веганско хранене например трябва да се осигури надежден източник на витамин B12, тъй като естествените хранителни източници са предимно от животински произход.

Според Дипали Шарма най-важното е симптомите да се разглеждат в контекст, вместо човек сам да си поставя диагноза. Разнообразното хранене с зеленчуци, плодове, пълнозърнести продукти, бобови храни, ядки, семена и достатъчно качествени източници на белтъчини покрива голяма част от потребностите на здравия човек.

При продължителни симптоми лекар може да прецени необходимостта от изследвания като пълна кръвна картина, феритин, витамин B12, фолат или витамин D според конкретните оплаквания и рискови фактори.

Приемът на хранителни добавки „за всеки случай“ не е непременно полезен. Високите количества на някои вещества, особено мастноразтворимите витамини A и D, както и желязото при липса на доказан дефицит, могат да доведат до нежелани ефекти.