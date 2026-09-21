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Селин Дион пя и танцува боса върху автомобил в Париж (ВИДЕО)

Селин Дион пя и танцува боса върху автомобил в Париж (ВИДЕО)

21 Септември, 2026 14:18 699 8

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  • танци-
  • фенове

58-годишната звезда устрои импровизирано шоу пред хотела си след концерт във френската столица

Селин Дион пя и танцува боса върху автомобил в Париж (ВИДЕО) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Селин Дион превърна улица в Париж в импровизирана сцена, след като изненада десетки свои почитатели с изпълнение върху автомобил. 58-годишната канадска звезда пя и танцува боса пред хотела си след поредния концерт от дългоочакваното ѝ завръщане на сцената, пише Today.

Необичайната среща с феновете се състоя след концерта ѝ на 18 септември в Plénitude Arena край Париж. Видеоклипове, заснети от присъстващи, показват как Дион се качва върху черен автомобил, събува обувките си и сяда върху него, докато около нея се събира развълнувана тълпа.

@huitiemecielconciergerie ✨ Moment totalement inattendu devant l’hôtel… Céline Dion qui chante sur une voiture ! 🎤🔥 Un moment unique, juste devant nous. ❤️ #CelineDion #Paris #MomentUnique #LiveMusic #Concert ♬ son original - HUITIEME CIEL CONCIERGERIE

Когато прозвучава нейният хит от 1995 г. „Pour que tu m'aimes encore“, певицата се включва в песента заедно с почитателите си. Тя танцува, ръкопляска и дирижира импровизирания хор, а в един момент дори имитира свирене на китара.

Преди да се прибере в хотела, Селин Дион благодари на събралите се фенове и направи сърце с ръце.

Спонтанното изпълнение идва дни след голямото завръщане на певицата след шестгодишно прекъсване. На 12 септември тя откри концертната си поредица в Париж, която продължава и през 2027 г.

Завръщането има особено значение за Дион, която през 2022 г. разкри, че е диагностицирана със синдром на скования човек – рядко неврологично заболяване, което причинява мускулна скованост и болезнени спазми. Здравословното ѝ състояние я принуди да се оттегли от активната концертна дейност за продължителен период.

Преди началото на концертите певицата сподели, че именно връзката с публиката е една от основните причини да се върне на сцената. За подготовката си тя преминава през физическа и вокална терапия, както и специални тренировки.

Кадрите от Париж показаха Дион в далеч по-непринудена светлина – без сценични костюми и сложна хореография, боса върху автомобил и заобиколена от хора, които пеят заедно с нея.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Като не

    4 2 Отговор
    са я арестували за нарушаване на обществения ред добре... Очакваме черният автомобил скоро да се появи на търг!

    14:27 21.09.2026

  • 3 Робот

    1 3 Отговор
    Всеки наркоман с пари става звезда..!

    14:45 21.09.2026

  • 4 Читател

    2 2 Отговор
    Изкриви капака на хубавия автомобил този щъркел.

    14:46 21.09.2026

  • 5 Няма никакъв глас

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Малцина са образовани и разбират наистина от музика.

    Колкото до Селин Дион, има едно хумористично видео в YouTube, където куче от порода хъски вие като вълк, когато чуе песните на Селин Дион.

    14:51 21.09.2026

  • 6 Туй нещо пак е дрогирано

    2 1 Отговор
    След смъртта на съпруга си, започна да си наема млади мъже за жигола и яко забичи на коката.
    Добре, че си направи няколко пластични операции при най-добрите хирурзи на света, иначе плашеше хората.

    Коментиран от #7

    14:55 21.09.2026

  • 7 Евгени от Алфапласт

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Туй нещо пак е дрогирано":

    Точно така. Да се надяваме поне теб да не изтрият.😎

    15:00 21.09.2026

  • 8 Тази стана певица защото на 12-годишна

    2 1 Отговор
    възpaст се пуска на бъдeщия си съпpуг, който тогава е на 39 години, канадски продуцент-милионер. За подобни деяния, всяка нормална държава вкарва в затвора, но в Канада милионерите не ги съдят за пeдoфилия, за сметка на това канят нaцисти-yбийци в парламента си и им ръкопляскат в eкстаз.

    Нейният съпруг успява да излъже правителството на франкофонската провинция Квебек, че Селин Дион ще рекламира френската песен и франкофонията по света като взема здрави милиони за реклама на тази певица. След като взема парите на Квебек, Селин Дион избяга да живее в Лас Вегас и започна да пее на английски и испански за да прави още повече пари.

    15:06 21.09.2026