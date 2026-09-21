Селин Дион пя и танцува боса върху автомобил в Париж (ВИДЕО)

Селин Дион превърна улица в Париж в импровизирана сцена, след като изненада десетки свои почитатели с изпълнение върху автомобил. 58-годишната канадска звезда пя и танцува боса пред хотела си след поредния концерт от дългоочакваното ѝ завръщане на сцената, пише Today.
Необичайната среща с феновете се състоя след концерта ѝ на 18 септември в Plénitude Arena край Париж. Видеоклипове, заснети от присъстващи, показват как Дион се качва върху черен автомобил, събува обувките си и сяда върху него, докато около нея се събира развълнувана тълпа.
@huitiemecielconciergerie ✨ Moment totalement inattendu devant l’hôtel… Céline Dion qui chante sur une voiture ! 🎤🔥 Un moment unique, juste devant nous. ❤️ #CelineDion #Paris #MomentUnique #LiveMusic #Concert ♬ son original - HUITIEME CIEL CONCIERGERIE
Когато прозвучава нейният хит от 1995 г. „Pour que tu m'aimes encore“, певицата се включва в песента заедно с почитателите си. Тя танцува, ръкопляска и дирижира импровизирания хор, а в един момент дори имитира свирене на китара.
Преди да се прибере в хотела, Селин Дион благодари на събралите се фенове и направи сърце с ръце.
Спонтанното изпълнение идва дни след голямото завръщане на певицата след шестгодишно прекъсване. На 12 септември тя откри концертната си поредица в Париж, която продължава и през 2027 г.
Завръщането има особено значение за Дион, която през 2022 г. разкри, че е диагностицирана със синдром на скования човек – рядко неврологично заболяване, което причинява мускулна скованост и болезнени спазми. Здравословното ѝ състояние я принуди да се оттегли от активната концертна дейност за продължителен период.
The car is the stage 😂@celinedion pic.twitter.com/TMBimbg4qn— Céline Dion Addicts (@LesRedHeads) September 18, 2026
Преди началото на концертите певицата сподели, че именно връзката с публиката е една от основните причини да се върне на сцената. За подготовката си тя преминава през физическа и вокална терапия, както и специални тренировки.
Кадрите от Париж показаха Дион в далеч по-непринудена светлина – без сценични костюми и сложна хореография, боса върху автомобил и заобиколена от хора, които пеят заедно с нея.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Като не
14:27 21.09.2026
3 Робот
14:45 21.09.2026
4 Читател
14:46 21.09.2026
5 Няма никакъв глас
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Малцина са образовани и разбират наистина от музика.
Колкото до Селин Дион, има едно хумористично видео в YouTube, където куче от порода хъски вие като вълк, когато чуе песните на Селин Дион.
14:51 21.09.2026
6 Туй нещо пак е дрогирано
Добре, че си направи няколко пластични операции при най-добрите хирурзи на света, иначе плашеше хората.
Коментиран от #7
14:55 21.09.2026
7 Евгени от Алфапласт
До коментар #6 от "Туй нещо пак е дрогирано":Точно така. Да се надяваме поне теб да не изтрият.😎
15:00 21.09.2026
8 Тази стана певица защото на 12-годишна
Нейният съпруг успява да излъже правителството на франкофонската провинция Квебек, че Селин Дион ще рекламира френската песен и франкофонията по света като взема здрави милиони за реклама на тази певица. След като взема парите на Квебек, Селин Дион избяга да живее в Лас Вегас и започна да пее на английски и испански за да прави още повече пари.
15:06 21.09.2026