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Зинедин Зидан със сериозна охрана като селекционер на Франция

Зинедин Зидан със сериозна охрана като селекционер на Франция

21 Септември, 2026 14:29 498 1

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  • футбол

Това е отражение на огромната популярност

Зинедин Зидан със сериозна охрана като селекционер на Франция - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новият селекционер на Франция Зинедин Зидан ще се ползва със специални и невиждани досега мерки за сигурност за ръководител на "петлите".

Това е отражение на огромната популярност, на която се радва френската футболна легенда както в родината си, така и извън нея, въпреки дългото му отсъствие от треньорската професия.

Минути след като обяви първия си състав, Зидан се появи пред централата на Френската футболна федерация в Париж. Около 100 фенове бяха се събрали, за да го поздравят сред скандирания, песни и наплив сред тълпата, отчаяно желаеща да се доближи и да си направи снимки с него.

"Зизу, обичаме те" отекна сред възгласите, които френските привърженици повтаряха в негова чест.

Интересът към Зидан не се ограничи само до публичния прием.

Вестник "L'Équipe" разкри за проведени дискусии във Френската футболна федерация през последните седмици относно мерките за сигурност за новия треньор, една от най-известните спортни икони на Франция.

Според вестника, Зидан ще получи по-голяма защита на сигурността от своя предшественик Дидие Дешан. Личен бодигард ще го придружава, наред с елемент от охраната, назначен за него в рамките на екипа, събран от Френската футболна федерация.

Тези мерки напомнят на охраната, която Френската федерация преди това е осигурявала за Килиан Мбапе по време на последното Световно първенство, предвид голямото обществено присъствие, очаквано около Зидан по време на изявите му в новата роля.


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  • 1 Пущиня(к)

    1 0 Отговор
    Е, тоо са са праи на по-велик от тиквата с таа охрана.

    14:32 21.09.2026

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