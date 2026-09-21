Клубната телевизия на Реал Мадрид скочи на Ла Лига: Остана да излязат срещу нас с оръжията!

Клубната телевизия на Реал Мадрид предприе остра и безпрецедентна атака срещу съдийството в Ла Лига след загубата на „белите“ с 1:2 в градското дерби срещу Атлетико Мадрид. Поводи за гнева на „кралския клуб“ станаха поредица от спорни отсъждания по време на срещата.

„Остава само испанската лига да позволи на съперниците на Реал Мадрид да излизат срещу нас с оръжия“, заявяват от клубната телевизия в доста краен тон.

От медията обявиха още, че вземат радикално решение и занапред спират да правят тактически анализи на срещите. „Да се говори за тактика или за футбол вече няма никакъв смисъл. Отношението, когато става въпрос за Реал Мадрид, е съвсем различно. Ла Лига и Испанската футболна федерация просто не позволяват на Реал да се състезава. Те имат план“, допълват от канала на „Лос Бланкос“.

Атаката срещу ръководството на испанския футбол продължи с още по-остри думи: „Всичко това кара човек да му се повръща. На тях не им пука, че мръсотията се разпространява навсякъде из лигата на Хавиер Тебас.“