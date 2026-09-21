БАБХ върна над два тона кисело мляко обратно на Северна Македония

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) задържаха над два тона кисело мляко с произход Република Северна Македония при проверка на ГКПП „Гюешево“, извършена по официален контрол.
При проверка в товарен автомобил инспекторите са задържали 576 картона с по 20 опаковки кисело мляко, като причината е несъответствие между данните, посочени в сертификата, и маркировката върху опаковката на продукта.
Стоките са върнати на страната изпращач още същия ден.
Контролът на Агенцията по граничните контролни пунктове е постоянен и има за цел да защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз. Стоките са върнати на страната изпращач още същия ден.
Контролът на Агенцията по граничните контролни пунктове е постоянен и има за цел да защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.
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