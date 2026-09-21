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БАБХ върна над два тона кисело мляко обратно на Северна Македония

БАБХ върна над два тона кисело мляко обратно на Северна Македония

21 Септември, 2026 14:32 649 7

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  • граница

Контролът на Агенцията по граничните контролни пунктове е постоянен и има за цел да защитава потребителите

БАБХ върна над два тона кисело мляко обратно на Северна Македония - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) задържаха над два тона кисело мляко с произход Република Северна Македония при проверка на ГКПП „Гюешево“, извършена по официален контрол.

При проверка в товарен автомобил инспекторите са задържали 576 картона с по 20 опаковки кисело мляко, като причината е несъответствие между данните, посочени в сертификата, и маркировката върху опаковката на продукта.

Стоките са върнати на страната изпращач още същия ден.

Контролът на Агенцията по граничните контролни пунктове е постоянен и има за цел да защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз. Стоките са върнати на страната изпращач още същия ден.

Контролът на Агенцията по граничните контролни пунктове е постоянен и има за цел да защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.


България
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  • 1 Сега

    7 0 Отговор
    Пак ще ревнат срещу България!

    14:34 21.09.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Киселото мляко го давам САМО на вдовицата и щерка й. За макетата - водата.

    14:36 21.09.2026

  • 3 Дрън, дрън съветски чугун

    2 1 Отговор
    Много бе ... БАБХ са се преуморили, да си починат следващите 2 месеца и да се включат в кампанията на дрОгарката Йотова, че шефа на Абровски- Таки ще трябва да има гаранция, че ще го помилват ако го арестуват.

    14:36 21.09.2026

  • 4 честен ционист

    3 1 Отговор
    Опасни и фалшиви стоки задържани внос не трябва ли да се унищожават, а да не се връщат? Или Румен не смее и гъг да каже на Гордана.

    14:37 21.09.2026

  • 5 бдс

    4 0 Отговор
    що е маке,все е л....a!

    14:37 21.09.2026

  • 6 Кина

    1 4 Отговор
    Купешко кисело мляко ядът само малоумниците останалите си го приготвят самостоятелно.

    14:40 21.09.2026

  • 7 И по добре, че

    8 0 Отговор
    са го върнали, представяте ли си, ако го изядем какви киселяци ще станем, също като северномакедонците...

    14:42 21.09.2026

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