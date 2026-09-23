Кабинетът реши: Над 20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж цялата помощ за отопление

Най-малко 20 000 души и семейства без доходи ще получат наведнъж цялата помощ за отопление за предстоящия зимен сезон. Решението е на правителството и обхваща най-уязвимите домакинства, които използват твърдо гориво, съобщават от Нова телевизия.
Сумата е 321,95 евро и вместо да бъде разделена на отделни плащания, за тази група ще бъде предоставена изцяло. Целта е хората без доходи да разполагат навреме със средствата, необходими за осигуряване на отопление през зимата. Получателите ще бъдат определени служебно от Агенцията за социално подпомагане. Няма да се налага подаването на нови заявления или допълнителни декларации.
За домакинствата от тази група, които вече са получили полагащата им се сума за ноември и декември, автоматично ще бъде преведена и останалата част от помощта, предназначена за януари, февруари и март.
За останалите хора и семейства, които имат право на целева помощ за отопление, начинът на изплащане се запазва на два транша – първият покрива ноември и декември 2026 г., а вторият е за периода от януари до март 2027 г.
Според правителството промяната трябва да позволи на домакинствата без доходи да осигурят необходимото гориво предварително и да ограничи риска най-уязвимите да останат без достатъчно отопление през зимните месеци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Даам
17:13 23.09.2026
2 Чапай
Коментиран от #24
17:14 23.09.2026
3 Купуеат избори
Коментиран от #30
17:14 23.09.2026
4 Щом нямат
Коментиран от #8
17:17 23.09.2026
5 Тръмп
17:18 23.09.2026
6 Последния Софиянец
17:19 23.09.2026
7 Пополистки !
17:19 23.09.2026
8 Милчо Лаков
До коментар #4 от "Щом нямат":Никакви дърва нема да купуват...Сигурен съм,че ще ги изпият за два-три дена и после тра-ла-ла.
Коментиран от #22
17:22 23.09.2026
9 Mими Кучева🐕🦺
17:24 23.09.2026
10 Лили Шпекова 🥒
17:25 23.09.2026
11 ПОД ПАРИ ОСТАНАХАМАНГАЛИТЕЕЕ
17:27 23.09.2026
12 С помоща
17:27 23.09.2026
13 Гъзопипков
17:28 23.09.2026
14 Гръм бее
17:30 23.09.2026
15 Указател
Коментиран от #23
17:31 23.09.2026
16 Указател
17:31 23.09.2026
17 Указател
17:32 23.09.2026
18 И ТОВА ЩЕ Е ТОЧНО ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ
17:37 23.09.2026
19 БАНко
17:43 23.09.2026
20 СТИГА С ТОВА МРЗ
17:44 23.09.2026
21 Мафията реши ще си играем с хората както
17:49 23.09.2026
22 Ще Си Ги Задигнат !
До коментар #8 от "Милчо Лаков":От някъде !
17:51 23.09.2026
23 Безработицата е Нулева !
До коментар #15 от "Указател":Защото Не Са Регистрирани !
17:54 23.09.2026
24 Пешо
До коментар #2 от "Чапай":Основният електорат за изборите.
17:59 23.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Мокой
18:03 23.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Пак ще
18:15 23.09.2026
29 Цензура
Докога, бе - докога ще носим тая гнъсна и3мeт на гърба си? Работещите хора изнемогват, за тях никога нищо няма, само за пapaзитите винаги има !!!
И тия управляващи са като всички преди тях. Ще гласувам занапред само за тази партия, която ИЗРИЧНО поеме ангажимент да спре помощите на лица, които могат, но отказват да работят !!! Изобщо не ме интересува, дали ще им дойде трудовият ентусиазъм, или ще изпyкат.
18:15 23.09.2026
30 Тоя, пък.
До коментар #3 от "Купуеат избори":Ето заради това гнъсните трябва да бъдат лишени от право на глас.
Който няма поне средно образование, който не плаща данък общ доход (изключение за учащи и пенсионери), който не живее в законно жилище - да се заличи от избирателните списъци.
18:18 23.09.2026
31 Вимето на народа
Аз не разбирам как може да съществува такава форма.
Болни
Възрастни
Инвалиди
Всички те са с доходи от държавата.
18:24 23.09.2026