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Кабинетът реши: Над 20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж цялата помощ за отопление

Кабинетът реши: Над 20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж цялата помощ за отопление

23 Септември, 2026 17:12 716 31

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  • сума-
  • помощ за отопление

Сумата е 321,95 евро и вместо да бъде разделена на отделни плащания, за тази група ще бъде предоставена изцяло. Целта е хората без доходи да разполагат навреме със средствата, необходими за осигуряване на отопление през зимата

Кабинетът реши: Над 20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж цялата помощ за отопление - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Най-малко 20 000 души и семейства без доходи ще получат наведнъж цялата помощ за отопление за предстоящия зимен сезон. Решението е на правителството и обхваща най-уязвимите домакинства, които използват твърдо гориво, съобщават от Нова телевизия.
Сумата е 321,95 евро и вместо да бъде разделена на отделни плащания, за тази група ще бъде предоставена изцяло. Целта е хората без доходи да разполагат навреме със средствата, необходими за осигуряване на отопление през зимата. Получателите ще бъдат определени служебно от Агенцията за социално подпомагане. Няма да се налага подаването на нови заявления или допълнителни декларации.

За домакинствата от тази група, които вече са получили полагащата им се сума за ноември и декември, автоматично ще бъде преведена и останалата част от помощта, предназначена за януари, февруари и март.

За останалите хора и семейства, които имат право на целева помощ за отопление, начинът на изплащане се запазва на два транша – първият покрива ноември и декември 2026 г., а вторият е за периода от януари до март 2027 г.
Според правителството промяната трябва да позволи на домакинствата без доходи да осигурят необходимото гориво предварително и да ограничи риска най-уязвимите да останат без достатъчно отопление през зимните месеци.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даам

    8 2 Отговор
    Ще умрат от глад на топло!

    17:13 23.09.2026

  • 2 Чапай

    16 1 Отговор
    И кои се водят без доходи,познайте от първия път.Пак лилавите ще намажат кеша.

    Коментиран от #24

    17:14 23.09.2026

  • 3 Купуеат избори

    14 1 Отговор
    Етноса не гласува безплатно

    Коментиран от #30

    17:14 23.09.2026

  • 4 Щом нямат

    7 0 Отговор
    доходи значи не работят и по цял ден се топлият взаимно. Не им трябва отопление.

    Коментиран от #8

    17:17 23.09.2026

  • 5 Тръмп

    2 1 Отговор
    Много добра идея !

    17:18 23.09.2026

  • 6 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    В 18 часа ще сваляме украинското знаме от Столична община.

    17:19 23.09.2026

  • 7 Пополистки !

    5 1 Отговор
    Цирк !

    17:19 23.09.2026

  • 8 Милчо Лаков

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Щом нямат":

    Никакви дърва нема да купуват...Сигурен съм,че ще ги изпият за два-три дена и после тра-ла-ла.

    Коментиран от #22

    17:22 23.09.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    Ми, убуо!Така бангарангите един месец ще ядат и пият,после зимата ще се топлят като правят кекс.💋🦍🦍🦍🥳🤣🤣🤣🤣👍

    17:24 23.09.2026

  • 10 Лили Шпекова 🥒

    4 0 Отговор
    Ми, убуо!Така бангарангите един месец ще ядат и пият,после зимата ще се топлят като правят кекс.💋🦍🦍🦍🥳🤣🤣🤣🤣👍

    17:25 23.09.2026

  • 11 ПОД ПАРИ ОСТАНАХАМАНГАЛИТЕЕЕ

    4 0 Отговор
    А МНОГО СА РАЗБОЛЯВАТ И СЕ С ТЕЛКОВЕ ШОТО СТУДЕНАТА БИРА ПО ЦЯАААЛ ДЕН НА КРЪЧМАТА И ОЧИ СА ПОТДУВАТ И КЪРВЯСВАТ ТРУДНО СА ДВИЖИ ЧОВЕК .....АБЕ НЕ СТАВА ЗА РАБУТА....

    17:27 23.09.2026

  • 12 С помоща

    2 0 Отговор
    върви бюлетина 25 !

    17:27 23.09.2026

  • 13 Гъзопипков

    2 0 Отговор
    А другият случай дето чакаме?

    17:28 23.09.2026

  • 14 Гръм бее

    5 0 Отговор
    Ясно е,че преди изборите ще им дойде добре цялата сума.Но не е ли странно,че над 20000 семейства в България нямат доходи при практически нулева безработица?

    17:30 23.09.2026

  • 15 Указател

    6 0 Отговор
    Ясно е,че преди изборите ще им дойде добре цялата сума.Но не е ли странно,че над 20000 семейства в България нямат доходи при практически нулева безработица?

    Коментиран от #23

    17:31 23.09.2026

  • 16 Указател

    5 0 Отговор
    Ясно е,че преди изборите ще им дойде добре цялата сума.Но не е ли странно,че над 20000 семейства в България нямат доходи при практически нулева безработица?

    17:31 23.09.2026

  • 17 Указател

    2 0 Отговор
    Ясно е,че преди изборите ще им дойде добре цялата сума.Но не е ли странно,че над 20000 семейства в България нямат доходи при практически нулева безработица?

    17:32 23.09.2026

  • 18 И ТОВА ЩЕ Е ТОЧНО ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ

    2 1 Отговор
    Тъмните избиратели на илиянчето ще имат за два дена веселба.

    17:37 23.09.2026

  • 19 БАНко

    2 1 Отговор
    ЗА ПЪРВИ ПЪТ ТАЗИ ПОМОЩ СЕ РАЗДАВА НА ПОРЦИИ , ТОЛКОВА Е ОПОСКАНА ХАЗНАТА ОТ ЖЕЛЯЗКОВЦИ И ГЮБРЕВЦИ , КОЙТО ЗАНЕСЕ 27 000 000 ЕВРО ЗА ТОАЛЕТНИ НА ЗЕЛЮ ХАЙДУТИН !!!

    17:43 23.09.2026

  • 20 СТИГА С ТОВА МРЗ

    2 0 Отговор
    ИЛИ ПЛАЩАЙТЕ ИЛИ НЯМА ДА ВИ РАБОТИМ , ПАРАЗИТИ ДОЛНИ !

    17:44 23.09.2026

  • 21 Мафията реши ще си играем с хората както

    3 0 Отговор
    си искаме и колкото си искаме! Мафията на зеления чорап ни прави на маймуни

    17:49 23.09.2026

  • 22 Ще Си Ги Задигнат !

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Милчо Лаков":

    От някъде !

    17:51 23.09.2026

  • 23 Безработицата е Нулева !

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Указател":

    Защото Не Са Регистрирани !

    17:54 23.09.2026

  • 24 Пешо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Чапай":

    Основният електорат за изборите.

    17:59 23.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мокой

    2 0 Отговор
    А защо нямат доходи? Работа у нас има много, тези бездоходните що не работят? Ако са болни ще вземат инвалидни пенсии, ако са стари - пенсии за старост и т. н. Нека властта даде пример кой е без доходи и защо.

    18:03 23.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Пак ще

    2 0 Отговор
    отопляваме мангалитетът.

    18:15 23.09.2026

  • 29 Цензура

    1 0 Отговор
    "Семейства без доходи", тоест ХЪХPEЦИ !!!!
    Докога, бе - докога ще носим тая гнъсна и3мeт на гърба си? Работещите хора изнемогват, за тях никога нищо няма, само за пapaзитите винаги има !!!
    И тия управляващи са като всички преди тях. Ще гласувам занапред само за тази партия, която ИЗРИЧНО поеме ангажимент да спре помощите на лица, които могат, но отказват да работят !!! Изобщо не ме интересува, дали ще им дойде трудовият ентусиазъм, или ще изпyкат.

    18:15 23.09.2026

  • 30 Тоя, пък.

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Купуеат избори":

    Ето заради това гнъсните трябва да бъдат лишени от право на глас.
    Който няма поне средно образование, който не плаща данък общ доход (изключение за учащи и пенсионери), който не живее в законно жилище - да се заличи от избирателните списъци.

    18:18 23.09.2026

  • 31 Вимето на народа

    0 0 Отговор
    Какво значи семейство без доходи?
    Аз не разбирам как може да съществува такава форма.
    Болни
    Възрастни
    Инвалиди
    Всички те са с доходи от държавата.

    18:24 23.09.2026

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