Кабинетът реши: Над 20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж цялата помощ за отопление

Най-малко 20 000 души и семейства без доходи ще получат наведнъж цялата помощ за отопление за предстоящия зимен сезон. Решението е на правителството и обхваща най-уязвимите домакинства, които използват твърдо гориво, съобщават от Нова телевизия.

Сумата е 321,95 евро и вместо да бъде разделена на отделни плащания, за тази група ще бъде предоставена изцяло. Целта е хората без доходи да разполагат навреме със средствата, необходими за осигуряване на отопление през зимата. Получателите ще бъдат определени служебно от Агенцията за социално подпомагане. Няма да се налага подаването на нови заявления или допълнителни декларации.

За домакинствата от тази група, които вече са получили полагащата им се сума за ноември и декември, автоматично ще бъде преведена и останалата част от помощта, предназначена за януари, февруари и март.

За останалите хора и семейства, които имат право на целева помощ за отопление, начинът на изплащане се запазва на два транша – първият покрива ноември и декември 2026 г., а вторият е за периода от януари до март 2027 г.

Според правителството промяната трябва да позволи на домакинствата без доходи да осигурят необходимото гориво предварително и да ограничи риска най-уязвимите да останат без достатъчно отопление през зимните месеци.