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Ламин Ямал: Целта ми е Шампионската лига
  Тема: Известни личности

Ламин Ямал: Целта ми е Шампионската лига

23 Септември, 2026 10:34 272 0

  • ламин ямал-
  • барселона-
  • шампионска лига-
  • фейенорд-
  • футбол

19-годишният нападател на Барселона каза, че трофеят е най-голямата му мотивация през сезона

Ламин Ямал: Целта ми е Шампионската лига - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ламин Ямал постави Шампионската лига като основна цел за сезона с Барселона и заяви, че турнирът е най-голямата му мотивация.

„Няма по-голяма мотивация от това, че ми остава да спечеля Шампионската лига, това е най-специалният турнир“, каза 19-годишният нападател преди домакинството на Барселона срещу Фейенорд в първия мач от основната фаза на надпреварата.

Ямал добави, че в съвременния футбол успехът идва само ако целият отбор работи без спиране. По думите му капитанската лента е отговорност и гордост, а доверието на съотборниците му го задължава да бъде на висота.

Испанският национал вече е сред лидерите на Барселона, а на 19 години носи и капитанска роля в състава. През миналия сезон каталунците спечелиха титлата, купата и Суперкупата на Испания, а стигнаха и до полуфиналите в Шампионската лига.

За Ямал новата кампания в Европа идва с ясна лична и отборна задача - да добави и най-престижния клубен трофей към досегашните си успехи с Барселона.

Източници: БТА, БНТ, ФК Барселона


Испания
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