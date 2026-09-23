Ламин Ямал: Целта ми е Шампионската лига

Ламин Ямал постави Шампионската лига като основна цел за сезона с Барселона и заяви, че турнирът е най-голямата му мотивация.

„Няма по-голяма мотивация от това, че ми остава да спечеля Шампионската лига, това е най-специалният турнир“, каза 19-годишният нападател преди домакинството на Барселона срещу Фейенорд в първия мач от основната фаза на надпреварата.

Ямал добави, че в съвременния футбол успехът идва само ако целият отбор работи без спиране. По думите му капитанската лента е отговорност и гордост, а доверието на съотборниците му го задължава да бъде на висота.

Испанският национал вече е сред лидерите на Барселона, а на 19 години носи и капитанска роля в състава. През миналия сезон каталунците спечелиха титлата, купата и Суперкупата на Испания, а стигнаха и до полуфиналите в Шампионската лига.

За Ямал новата кампания в Европа идва с ясна лична и отборна задача - да добави и най-престижния клубен трофей към досегашните си успехи с Барселона.

Източници: БТА, БНТ, ФК Барселона