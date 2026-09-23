Френски актьор си отиде чрез евтаназия на 43 след години на тежки болки

Френският актьор, режисьор и драматург Арно Дени е починал чрез евтаназия в Белгия на 43-годишна възраст. Новината беше потвърдена от неговия адвокат пред Agence France-Presse.

Дени е починал във вторник в Намюр след години на тежки хронични болки, които според самия него започнали след операция за ингвинална херния през 2023 г. При хирургичната интервенция му била поставена полипропиленова мрежа.

По думите на адвоката му решението за евтаназията е било взето след консултации с трима лекари. Състоянието на актьора се е влошавало, а болките са станали непоносими.

Началото на здравословните проблеми

През юли 2023 г. Дени претърпява операция за херния. След интервенцията той започва да съобщава за силни и постоянни болки, както и за редица други физически и неврологични проблеми.

През април 2024 г. му се налага да замине за Съединените щати, където имплантът е отстранен. Здравословните му проблеми обаче продължават.

В началото на 2026 г. актьорът описва публично състоянието си като непоносимо и заявява, че вече не може да води нормален социален живот. По думите му медицината не е предлагала допълнително решение, което да прекрати страданията му.

Започва и съдебна битка

Дени не приема случилото се единствено като лична трагедия. През януари 2026 г. той подава жалба във Франция за непредумишлено причиняване на вреда.

Разследването обаче е прекратено в края на август поради недостатъчно установено престъпление.

Само няколко дни преди смъртта му адвокатът му подава нова жалба, с която настоява случаят да бъде разгледан по съдебен ред.

Дени създава и организация, обединяваща френски пациенти, които твърдят, че са получили тежки усложнения след поставяне на мрежи при операции за херния. Групата събира стотици свидетелства.

Кариера в театъра

Арно Дени посвещава голяма част от професионалния си живот на театъра. През 2003 г. основава театралната компания Les Compagnons de la Chimère и работи като актьор и режисьор.

Сред най-известните му постановки са „Опасни връзки“ и „Учените жени“ на Молиер. През 2024 г. той получава награда от Френския синдикат на театралните критици за режисурата на „Опасни връзки“.

Дени е бил номиниран три пъти за престижните френски театрални награди „Молиер“.

Евтаназията отново поставя въпроса за края на живота

Смъртта на Дени отново насочи вниманието към дебата за евтаназията във Франция. За разлика от Франция, Белгия има законова рамка, позволяваща евтаназия при определени медицински и законови условия.

Дени е избрал да премине през процедурата в Белгия, след като според него възможностите за лечение са били изчерпани.

Историята му вече предизвиква нови дискусии за правото на човек да взема решения относно края на живота си, за медицинската отговорност и за защитата на пациентите при използването на хирургични импланти.

Адвокатът на актьора заяви, че ще продължи съдебната битка и след смъртта му.