Новини
Любопитно »
Френски актьор си отиде чрез евтаназия на 43 след години на тежки болки

Френски актьор си отиде чрез евтаназия на 43 след години на тежки болки

23 Септември, 2026 20:44, обновена 23 Септември, 2026 20:49 1 635 9

  • арно дени-
  • актьор-
  • починал-
  • евтаназия

Арно Дени избрал смъртта в Белгия, след като здравословното му състояние рязко се влошило след операция за херния

Френски актьор си отиде чрез евтаназия на 43 след години на тежки болки - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският актьор, режисьор и драматург Арно Дени е починал чрез евтаназия в Белгия на 43-годишна възраст. Новината беше потвърдена от неговия адвокат пред Agence France-Presse.

Дени е починал във вторник в Намюр след години на тежки хронични болки, които според самия него започнали след операция за ингвинална херния през 2023 г. При хирургичната интервенция му била поставена полипропиленова мрежа.

По думите на адвоката му решението за евтаназията е било взето след консултации с трима лекари. Състоянието на актьора се е влошавало, а болките са станали непоносими.

Началото на здравословните проблеми

През юли 2023 г. Дени претърпява операция за херния. След интервенцията той започва да съобщава за силни и постоянни болки, както и за редица други физически и неврологични проблеми.

През април 2024 г. му се налага да замине за Съединените щати, където имплантът е отстранен. Здравословните му проблеми обаче продължават.

В началото на 2026 г. актьорът описва публично състоянието си като непоносимо и заявява, че вече не може да води нормален социален живот. По думите му медицината не е предлагала допълнително решение, което да прекрати страданията му.

Започва и съдебна битка

Дени не приема случилото се единствено като лична трагедия. През януари 2026 г. той подава жалба във Франция за непредумишлено причиняване на вреда.

Разследването обаче е прекратено в края на август поради недостатъчно установено престъпление.

Само няколко дни преди смъртта му адвокатът му подава нова жалба, с която настоява случаят да бъде разгледан по съдебен ред.

Дени създава и организация, обединяваща френски пациенти, които твърдят, че са получили тежки усложнения след поставяне на мрежи при операции за херния. Групата събира стотици свидетелства.

Кариера в театъра

Арно Дени посвещава голяма част от професионалния си живот на театъра. През 2003 г. основава театралната компания Les Compagnons de la Chimère и работи като актьор и режисьор.

Сред най-известните му постановки са „Опасни връзки“ и „Учените жени“ на Молиер. През 2024 г. той получава награда от Френския синдикат на театралните критици за режисурата на „Опасни връзки“.

Дени е бил номиниран три пъти за престижните френски театрални награди „Молиер“.

Евтаназията отново поставя въпроса за края на живота

Смъртта на Дени отново насочи вниманието към дебата за евтаназията във Франция. За разлика от Франция, Белгия има законова рамка, позволяваща евтаназия при определени медицински и законови условия.

Дени е избрал да премине през процедурата в Белгия, след като според него възможностите за лечение са били изчерпани.

Историята му вече предизвиква нови дискусии за правото на човек да взема решения относно края на живота си, за медицинската отговорност и за защитата на пациентите при използването на хирургични импланти.

Адвокатът на актьора заяви, че ще продължи съдебната битка и след смъртта му.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмм

    12 4 Отговор
    От една херния да искаш да се самоубиеш. Пълни глупости.

    Коментиран от #4, #6, #7

    20:53 23.09.2026

  • 2 ти да видиш

    8 2 Отговор
    Абе,тия да неби да са забравили некоя ножица вътре при операцията???🫤💀☠️

    21:00 23.09.2026

  • 3 Хм...

    6 1 Отговор
    Не съм чувал някой да иска да се лекува във Франция. След операция на херния при това на пациент, който явно може да си позволи качествена услуга?

    21:00 23.09.2026

  • 4 Ибрям Фикри Мехмедалиев

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "хмм":

    Психично-болните нямат граници. Бог/Аллах затова им взима акъла - понеже не им трябва.

    21:24 23.09.2026

  • 5 Голата истина

    1 0 Отговор
    е ,че държавата те държи жив максимално дълго за да плащаш данъци , а ако си болен да плащаш лекарства и лечение.Няма изгода да си умрял за институциите(освен за теб).Дали са физически или психични отклонения, за тях няма значение.Дори да си луд, просто обществото ще ти плаща сметката докато си жив.

    21:31 23.09.2026

  • 6 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "хмм":

    имаш ли пари правят всичко възможно да ти ги вземат със скъпо и понякога безрезултатно лечение, точно ечението е довело до постоянните непоносими болки

    21:37 23.09.2026

  • 7 не от хернията,

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "хмм":

    а от усложненията от операцията. Този млад мъж е можел да си доживее с хернията до дълбока старост, с операцията обаче е стигнал до евтаназия. Добрите стари лекари вече отдавна не са между живите. В последните десетилетия медицина се учи, защото от нея се печели добре, а не се носи абсолютно никаква отговорност за зле свършена работа. Комерсиалната медицина води до желание за смърт, не за живот. Повечето българи отдавна разбраха това и не се подлагат току-така на операции и "лечение", предпочитат бабешките изпитани рецепти и билките.

    21:44 23.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.