Таяни призова ООН да си върне способността да действа решително

Италия призова за укрепване на ролята на ООН и реформа на Съвета за сигурност, за да може организацията да реагира по-ефективно на международните кризи. В реч пред Общото събрание на ООН италианският външен министър Антонио Таяни заяви, че организацията трябва отново да придобие способността не само да взема решения, но и да ги прилага, предава БТА.

„Обединените нации бяха създадени, за да не позволят насилието да се превърне в единствен закон“, каза Таяни. Според него ООН твърде често изглежда „безсилна“, а Съветът за сигурност не бива да се превръща в „елитарен клуб“.

Италианският министър подчерта, че страната му подкрепя принципа на върховенството на закона и многостранната дипломация. По думите му мирът не е даденост, а изисква постоянни усилия и политическа ангажираност.

Таяни потвърди и позицията на Италия в подкрепа на всеобщ мораториум върху смъртното наказание.

Той представлява Италия на тазгодишната сесия на Общото събрание, след като премиерът Джорджа Мелони не присъства лично. Таяни заяви, че отсъствието ѝ не означава по-малък интерес от страна на италианското правителство към ООН и подчерта, че Рим иска организацията да има по-силна роля.