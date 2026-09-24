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Таяни призова ООН да си върне способността да действа решително

Таяни призова ООН да си върне способността да действа решително

24 Септември, 2026 11:55 730 5

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  • оон

Италия настоява за реформа на Съвета за сигурност и продължава да подкрепя глобален мораториум върху смъртното наказание

Таяни призова ООН да си върне способността да действа решително - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италия призова за укрепване на ролята на ООН и реформа на Съвета за сигурност, за да може организацията да реагира по-ефективно на международните кризи. В реч пред Общото събрание на ООН италианският външен министър Антонио Таяни заяви, че организацията трябва отново да придобие способността не само да взема решения, но и да ги прилага, предава БТА.

„Обединените нации бяха създадени, за да не позволят насилието да се превърне в единствен закон“, каза Таяни. Според него ООН твърде често изглежда „безсилна“, а Съветът за сигурност не бива да се превръща в „елитарен клуб“.

Италианският министър подчерта, че страната му подкрепя принципа на върховенството на закона и многостранната дипломация. По думите му мирът не е даденост, а изисква постоянни усилия и политическа ангажираност.

Таяни потвърди и позицията на Италия в подкрепа на всеобщ мораториум върху смъртното наказание.

Той представлява Италия на тазгодишната сесия на Общото събрание, след като премиерът Джорджа Мелони не присъства лично. Таяни заяви, че отсъствието ѝ не означава по-малък интерес от страна на италианското правителство към ООН и подчерта, че Рим иска организацията да има по-силна роля.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Така

    7 1 Отговор
    Късно е либе за китка... В продължение на години тази организация се компроментираше все по-дълбоко с двойните си стандарти. Да слугуваш на силните на деня и да си затваряш очите за нарушенията им е нещо, което с времето те обрича на безличност и неминуемо води до залеза на подобни лицемерни организации с гръмки имена...

    12:07 24.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 az СВО ПОБЕДА 81

    2 0 Отговор
    При сутрешният удар по Киев, ВСУ на бърза ръка е похарчило 10-те броя противоракети "Пейтриът", подарък от Берлин.
    Особен ефект от използването им не се наблюдава.... 🤣

    12:28 24.09.2026

  • 5 Селянина с колелото

    1 0 Отговор
    И за децата вече е ясно между кои се водят преговорите за преразпределение на световните ресурси. И Италия и цяла Европа не са в тази група. Този само си проветрява устата и прави театър. САЩ, Русия, Китай и Израел правят каквото си искат, договарят се задкулисно и определят правилата. Всички останали са в цирка.

    13:07 24.09.2026

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