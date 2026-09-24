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Милан готви нов договор за важен футболист по лично настояване на Аморим

Милан готви нов договор за важен футболист по лично настояване на Аморим

24 Септември, 2026 08:39 425 0

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„Росонерите“ искат да задържат американската звезда до 2028 г., а Рубен Аморим настоява за дългосрочното му оставане

Милан готви нов договор за важен футболист по лично настояване на Аморим - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Милан е готов да предприеме следващата стъпка към продължаването на договора на Кристиан Пулишич. Настоящият контракт на американския национал е до 2027 г., но според информация от Италия клубът възнамерява да активира опцията за удължаването му с още един сезон – до 2028 г.

Според журналиста Даниеле Лонго именно следващите няколко дни могат да се окажат решаващи за бъдещето на Пулишич. Собственикът на Милан Джери Кардинале и треньорът Рубен Аморим са убедени, че американецът е важна част от проекта и че отборът не може да си позволи да се раздели с него. Клубът е готов и да му даде необходимото време за пълно възстановяване, като Пулишич няма да бъде повикан за мачовете на националния отбор през октомври.

Удължаването до 2028 г. обаче ще бъде само първата стъпка. След него Милан планира нови разговори с Пулишич с цел да го задържи за още по-дълъг период. Аморим също е сред хората, които настояват американецът да остане част от проекта му възможно най-дълго.

Пулишич вече даде знак, че може да се върне към най-добрата си форма. Преди няколко дни той отбеляза първия си гол за 2026 г., което трябва да му даде допълнителна увереност. В Милан се надяват именно на напълно възстановен и във форма Пулишич, около когото да бъде изградена част от бъдещето на отбора.


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