Габонският нападател Пиер-Емерик Обамеянг ще претърпи операция на менискуса, съобщиха от испанския Депортиво Ла Коруня. Хирургическата интервенция е насрочена за четвъртък.
37-годишният футболист получи контузията на 20 септември по време на домакинското равенство 1:1 срещу Реал Бетис.
Обамеянг се присъедини към Депортиво Ла Коруня преди началото на настоящия сезон и до момента оставя силни впечатления с представянето си. Нападателят е записал седем мача, в които е реализирал пет гола и е направил две асистенции.
В богатата си кариера габонецът е защитавал цветовете на Лил, Сент Етиен, Марсилия, Монако, Милан, Борусия Дортмунд, Челси, Арсенал и Барселона.
С Борусия Дортмунд Обамеянг спечели Купата на Германия и две Суперкупи на страната. С Арсенал той триумфира за Купата и Суперкупата на Англия, а с Барселона стана шампион на Испания.
Обамеянг е и най-резултатният футболист в историята на националния отбор на Габон, както и водещият реализатор за всички времена в турнира Лига Европа.
Предстои да стане ясно колко време ще бъде необходимо на нападателя за възстановяване след операцията и кога ще може да се завърне в игра.
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1 Първо на анн
12:30 24.09.2026