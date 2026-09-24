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Обамеянг ще претърпи операция на менискуса

Обамеянг ще претърпи операция на менискуса

24 Септември, 2026 12:27 459 1

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37-годишният футболист получи контузията на 20 септември

Обамеянг ще претърпи операция на менискуса - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Габонският нападател Пиер-Емерик Обамеянг ще претърпи операция на менискуса, съобщиха от испанския Депортиво Ла Коруня. Хирургическата интервенция е насрочена за четвъртък.

37-годишният футболист получи контузията на 20 септември по време на домакинското равенство 1:1 срещу Реал Бетис.

Обамеянг се присъедини към Депортиво Ла Коруня преди началото на настоящия сезон и до момента оставя силни впечатления с представянето си. Нападателят е записал седем мача, в които е реализирал пет гола и е направил две асистенции.

В богатата си кариера габонецът е защитавал цветовете на Лил, Сент Етиен, Марсилия, Монако, Милан, Борусия Дортмунд, Челси, Арсенал и Барселона.

С Борусия Дортмунд Обамеянг спечели Купата на Германия и две Суперкупи на страната. С Арсенал той триумфира за Купата и Суперкупата на Англия, а с Барселона стана шампион на Испания.

Обамеянг е и най-резултатният футболист в историята на националния отбор на Габон, както и водещият реализатор за всички времена в турнира Лига Европа.

Предстои да стане ясно колко време ще бъде необходимо на нападателя за възстановяване след операцията и кога ще може да се завърне в игра.


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