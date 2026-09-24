Джордж Ръсел най-бърз в първата тренировка за Гран при на Азербайджан

Пилотът на „Мерцедес“ Джордж Ръсел оглави класирането в първата свободна тренировка преди състезанието за Голямата награда на Азербайджан – 15-и кръг от сезона във Формула 1.

Британецът направи 24 обиколки на 6-километровото градско трасе „Баку Сити“, като записа най-добро време от 1:45.387 минута. Той изпревари с четири десети от секундата световния шампион Макс Верстапен с „Ред Бул“. Трета и четвърта позиция в откриващата сесия заеха пилотите на „Ферари“ – Шарл Льоклер и Люис Хамилтън.

Програмата в Баку продължава с втората свободна тренировка от 15:00 часа българско време.