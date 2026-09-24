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Двама българи в битка за финал на Европейското по бокс в София днес

Двама българи в битка за финал на Европейското по бокс в София днес

24 Септември, 2026 12:05 538 0

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  • национален отбор по бокс

Българското участие започва в следобедната сесия, която стартира в 13:30 часа

Двама българи в битка за финал на Европейското по бокс в София днес - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Двама български боксьори ще се качат на ринга днес в опит да достигнат до финалите на Европейското първенство за мъже и жени, което се провежда в София.

Българското участие започва в следобедната сесия, която стартира в 13:30 часа. Европейският вицешампион и бронзов медалист от Световното първенство в Ливърпул Радослав Росенов ще се изправи срещу испанеца Андрес Ернандес.

Двубоят в категория до 60 килограма е седми в програмата на ринг „А“.

По-късно през деня на ринга ще излезе и Рами Киуан. Българският национал в категория до 75 кг ще участва във вечерната сесия, която започва в 18:00 часа.

Европейският шампион и сребърен медалист от световното първенство през миналата година ще има за съперник руснака Исмаил Муцолгов. Срещата е трета в програмата на ринг „А“.

Двамата българи ще търсят победата пред родна публика, която може да ги изведе до финалните битки за европейските титли.


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