Двама българи в битка за финал на Европейското по бокс в София днес

Двама български боксьори ще се качат на ринга днес в опит да достигнат до финалите на Европейското първенство за мъже и жени, което се провежда в София.

Българското участие започва в следобедната сесия, която стартира в 13:30 часа. Европейският вицешампион и бронзов медалист от Световното първенство в Ливърпул Радослав Росенов ще се изправи срещу испанеца Андрес Ернандес.

Двубоят в категория до 60 килограма е седми в програмата на ринг „А“.

По-късно през деня на ринга ще излезе и Рами Киуан. Българският национал в категория до 75 кг ще участва във вечерната сесия, която започва в 18:00 часа.

Европейският шампион и сребърен медалист от световното първенство през миналата година ще има за съперник руснака Исмаил Муцолгов. Срещата е трета в програмата на ринг „А“.

Двамата българи ще търсят победата пред родна публика, която може да ги изведе до финалните битки за европейските титли.