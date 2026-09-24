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Левски вдига заплатите в академията и стартира мащабна реформа

Левски вдига заплатите в академията и стартира мащабна реформа

24 Септември, 2026 12:50 615 0

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Ръководството цели да увеличи мотивацията на специалистите и да спре изтичането на кадри към други клубове

Левски вдига заплатите в академията и стартира мащабна реформа - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новият курс на развитие в Левски обхвана и детско-юношеската школа на клуба. Според информация на „Мач Телеграф“, „сините“ са предприели мащабни промени в академията на „Герена“, като една от първите стъпки е чувствителното увеличение на възнагражденията на треньорите.

С повишаването на заплатите ръководството цели да увеличи мотивацията на специалистите и да спре изтичането на кадри към други клубове – проблем, с който Левски се бореше през последните години. Паралелно с това от „Герена“ са подсилили треньорския си състав с привличането на доказани кадри от конкурентни школи. Основната цел на реформата е вдигане на нивото при възрастовите групи, които изостават в развитието и резултатите си.

Процесът по модернизация на синята академия започна преди няколко месеца с назначаването на испанеца Емилио Ларас Лопес за директор на ДЮШ и Карлос Санчес Мартинес за главен методист.


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