Теменужка Петкова: Когато ГЕРБ се върне на власт, всички тези несправедливи данъци ще бъдат отменени

Правителството на премиера Румен Радев категорично се е отказало от заявката и обещанията, с които е спечелило парламентарното мнозинство на изборите през април тази година - да запази данъчната система такава, каквато е, да не увеличава данъците и да не въвежда нови данъчни тежести за българските граждани и бизнеса. Това заяви депутатът от ГЕРБ Теменужка Петкова по повод представените данъчни промени за 2027 година, предаде репортер на ФОКУС.

По думите ѝ от представените вчера предложения е станало ясно, че това няма да бъде така през 2027 година, а вероятно и занапред.

"За нас от политическа партия ГЕРБ, като партия, която е дясна партия, консервативна народна партия, ключово място заема частната инициатива, развитието и стимулирането на бизнеса, защото именно той е този, който генерира брутния вътрешен продукт на страната, който създава благата, който осигурява работните места“, заяви Петкова.

Тя посочи, че от ГЕРБ са проследили с "огромно притеснение“ презентацията на данъчните промени, от която е станало ясно, че се въвежда така нареченият "данък върху печалбата", който ще бъде в размер на 33%.

"Този данък на практика ще засегне поредица от икономически сектори, сектори, които генерират приходи, сектори, които осигуряват работни места, възнаграждение на своите служители. Този данък на практика е санкция за тези, които работят, които са предприемчиви, които реализират печалба“, каза тя.

Според Петкова мярката представлява сериозен удар върху българския бизнес и лош сигнал към инвеститорите, тъй като липсва предвидимост.

"Някой е спечелил изборите, взел е властта и е заявил, че няма да увеличава данъците, няма да вдига нови данъци. Всеки един инвеститор си е направил своите разчети на базата на тази заявка. И в момент, в който изведнъж се появява данък свръхпечалба от 33%, това, разбира се, разколебава всеки един инвеститор“, заяви Петкова.

Тя коментира и предвиденото увеличение на данъчната оценка на сградите. По думите ѝ това ще доведе до увеличение на данъка, който гражданите плащат, като промяната ще се извършва поетапно през следващите три години.

"В края на третата година, 2029 година, данъкът върху сградите, в резултат на това увеличение на данъчната оценка, който българските граждани плащат, ще бъде удвоен. Така че хората трябва да са наясно с това, което на практика им предстои“, каза тя.

Петкова се спря и на намерението за въвеждане на акциз върху автомобилите с мощност над 250 киловата. Според нея мярката ще засегне и собствениците на електрически автомобили.

"Тук намерението очевидно е да се вземе от най-богатите и да се даде на по-бедните, но какво всъщност се оказва? Потърпевши от тази мярка ще бъдат и хората, които са придобили и ползват електрически автомобили“, посочи тя.

По отношение на промените в Закона за публичните финанси Петкова заяви, че с част от предложенията се премахват текстове, които според ГЕРБ са били нарушени от правителството със Закона за държавния бюджет за 2026 година и чието обявяване за противоконституционно партията е поискала от Конституционния съд.

"Има текст - има проблем, няма текст п няма проблем. Очевидно това е мотото на "Прогресивна България по отношение на този законопроект", каза Петкова. Тя заяви, че ГЕРБ ще подкрепи данъчните облекчения, свързани с отглеждането на деца.

"Не сме съгласни обаче с едната ръка да се дава, с другата ръка да се взима от българските граждани и от българския бизнес“, посочи тя и заяви, че освен процедурата по свръхдефицит, която според нея правителството е довело, в момента има и "свръхданъци“.

"И тогава, когато ГЕРБ се върне във властта, а това, бъдете сигурни, ще стане, всички тези несправедливи данъци ще бъдат елиминирани и отменени“, заяви Теменужка Петкова.

По отношение на предвидените промени в Закона за хазарта Петкова заяви, че ГЕРБ смята някои от тях за "крачка в правилната посока", но предупреди за риск от разрастване на сивия сектор.

"Ние смятаме, че това е крачка в правилната посока, но тук трябва да се обърне много сериозно внимание по отношение на евентуалните рискове от това голяма част от този бизнес да отиде в сивия сектор. Трябва много внимателно и прецизно да се подходи", заяви тя.