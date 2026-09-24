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Теменужка Петкова: Когато ГЕРБ се върне на власт, всички тези несправедливи данъци ще бъдат отменени

Теменужка Петкова: Когато ГЕРБ се върне на власт, всички тези несправедливи данъци ще бъдат отменени

24 Септември, 2026 13:24 882 56

  • теменужка петкова-
  • герб-
  • връщане на власт-
  • данъци-
  • отмяна

"Някой е спечелил изборите, взел е властта и е заявил, че няма да увеличава данъците, няма да вдига нови данъци. Всеки един инвеститор си е направил своите разчети на базата на тази заявка. И в момент, в който изведнъж се появява данък свръхпечалба от 33%, това, разбира се, разколебава всеки един инвеститор“, заяви депутатът от ГЕРБ

Теменужка Петкова: Когато ГЕРБ се върне на власт, всички тези несправедливи данъци ще бъдат отменени - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правителството на премиера Румен Радев категорично се е отказало от заявката и обещанията, с които е спечелило парламентарното мнозинство на изборите през април тази година - да запази данъчната система такава, каквато е, да не увеличава данъците и да не въвежда нови данъчни тежести за българските граждани и бизнеса. Това заяви депутатът от ГЕРБ Теменужка Петкова по повод представените данъчни промени за 2027 година, предаде репортер на ФОКУС.

По думите ѝ от представените вчера предложения е станало ясно, че това няма да бъде така през 2027 година, а вероятно и занапред.

"За нас от политическа партия ГЕРБ, като партия, която е дясна партия, консервативна народна партия, ключово място заема частната инициатива, развитието и стимулирането на бизнеса, защото именно той е този, който генерира брутния вътрешен продукт на страната, който създава благата, който осигурява работните места“, заяви Петкова.

Тя посочи, че от ГЕРБ са проследили с "огромно притеснение“ презентацията на данъчните промени, от която е станало ясно, че се въвежда така нареченият "данък върху печалбата", който ще бъде в размер на 33%.

"Този данък на практика ще засегне поредица от икономически сектори, сектори, които генерират приходи, сектори, които осигуряват работни места, възнаграждение на своите служители. Този данък на практика е санкция за тези, които работят, които са предприемчиви, които реализират печалба“, каза тя.

Според Петкова мярката представлява сериозен удар върху българския бизнес и лош сигнал към инвеститорите, тъй като липсва предвидимост.

"Някой е спечелил изборите, взел е властта и е заявил, че няма да увеличава данъците, няма да вдига нови данъци. Всеки един инвеститор си е направил своите разчети на базата на тази заявка. И в момент, в който изведнъж се появява данък свръхпечалба от 33%, това, разбира се, разколебава всеки един инвеститор“, заяви Петкова.

Тя коментира и предвиденото увеличение на данъчната оценка на сградите. По думите ѝ това ще доведе до увеличение на данъка, който гражданите плащат, като промяната ще се извършва поетапно през следващите три години.

"В края на третата година, 2029 година, данъкът върху сградите, в резултат на това увеличение на данъчната оценка, който българските граждани плащат, ще бъде удвоен. Така че хората трябва да са наясно с това, което на практика им предстои“, каза тя.

Петкова се спря и на намерението за въвеждане на акциз върху автомобилите с мощност над 250 киловата. Според нея мярката ще засегне и собствениците на електрически автомобили.

"Тук намерението очевидно е да се вземе от най-богатите и да се даде на по-бедните, но какво всъщност се оказва? Потърпевши от тази мярка ще бъдат и хората, които са придобили и ползват електрически автомобили“, посочи тя.

По отношение на промените в Закона за публичните финанси Петкова заяви, че с част от предложенията се премахват текстове, които според ГЕРБ са били нарушени от правителството със Закона за държавния бюджет за 2026 година и чието обявяване за противоконституционно партията е поискала от Конституционния съд.

"Има текст - има проблем, няма текст п няма проблем. Очевидно това е мотото на "Прогресивна България по отношение на този законопроект", каза Петкова. Тя заяви, че ГЕРБ ще подкрепи данъчните облекчения, свързани с отглеждането на деца.

"Не сме съгласни обаче с едната ръка да се дава, с другата ръка да се взима от българските граждани и от българския бизнес“, посочи тя и заяви, че освен процедурата по свръхдефицит, която според нея правителството е довело, в момента има и "свръхданъци“.

"И тогава, когато ГЕРБ се върне във властта, а това, бъдете сигурни, ще стане, всички тези несправедливи данъци ще бъдат елиминирани и отменени“, заяви Теменужка Петкова.

По отношение на предвидените промени в Закона за хазарта Петкова заяви, че ГЕРБ смята някои от тях за "крачка в правилната посока", но предупреди за риск от разрастване на сивия сектор.

"Ние смятаме, че това е крачка в правилната посока, но тук трябва да се обърне много сериозно внимание по отношение на евентуалните рискове от това голяма част от този бизнес да отиде в сивия сектор. Трябва много внимателно и прецизно да се подходи", заяви тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    57 4 Отговор
    Гербаджиите никога повече няма да се върнат у властта. Предстои им да стягат дисагите.

    Коментиран от #19

    13:25 24.09.2026

  • 2 Просто човек

    58 2 Отговор
    А, не, и вас НЕ ви искаме!!!

    13:26 24.09.2026

  • 3 Даниел

    62 4 Отговор
    Опазил ни Бог,ГЕРБ отново да са на власт!
    Пу пу

    13:26 24.09.2026

  • 4 Пожелание

    56 2 Отговор
    Дано това никога повече да се не случва.

    13:26 24.09.2026

  • 5 Бат Дилян Пе

    47 2 Отговор
    Нужке....къде е картата?

    13:27 24.09.2026

  • 6 Докато сте кучки на вожда

    37 2 Отговор
    това е бълнуване на болните ви глави. Продължавайте да се гушкате с рундите, прогресивни гербуля!

    13:27 24.09.2026

  • 7 Зевс

    39 2 Отговор
    Нуши, ще се върнете като намериш една пътна карта :)

    13:28 24.09.2026

  • 8 очевидец

    14 16 Отговор
    Слави Трифонов решил да разруши паметната плоча, поставена от близки на шестте жертви от трагичния инцидент около случая Петрохан.

    Как ли ще се почуства Слави Трифонов ако някой направи това с паметника на майка му Здравка Трифонова, която почина през ноември 2020 г.?

    13:28 24.09.2026

  • 9 Бат Минко

    31 2 Отговор
    Това ще стане ама когато свалиш 100 кила.

    13:28 24.09.2026

  • 10 Сусу Манарата

    26 1 Отговор
    Нуше, кога ще стане тая работа? Не ви се вярва, че окончателно сте аут.

    13:29 24.09.2026

  • 11 Хе хе

    27 2 Отговор
    Герб ще управлява на кукуво лято хе хе хе

    Коментиран от #17

    13:30 24.09.2026

  • 12 Другарката Теменужка на

    6 0 Отговор
    ясно ли е че ГЕРБ никога повече няма да се върне на власт, сиреч тя до края на трудовия си стаж повече няма да е на длъжност министър на каквото и да е?

    13:30 24.09.2026

  • 13 Никога вече

    6 0 Отговор
    Няма да се върнете!

    13:30 24.09.2026

  • 14 1111

    4 0 Отговор
    Никога няма да се върнете!

    13:31 24.09.2026

  • 15 Анонимен

    3 24 Отговор
    ГЕРБ са демокрацията и свободата ни България е парламентарна република За свободата ни за Демокрацията ни Успех

    13:31 24.09.2026

  • 16 Гост

    23 3 Отговор
    Каква власт бълнуваш ти бе, затворничке?

    Коментиран от #26

    13:31 24.09.2026

  • 17 Подобни мнения

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хе хе":

    Тук ги изтриват
    Това са го прескочили
    Сайта се управлява от познай кой...

    13:31 24.09.2026

  • 18 ЗНАЧИ

    15 2 Отговор
    Н И К О Г А!

    Коментиран от #51

    13:31 24.09.2026

  • 19 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Дано да си прав.... А гледам тая нежна охранена теменужка явно не се е наяла с просо, та пак го сънува.... Да гледа да не преяде.....

    13:32 24.09.2026

  • 20 Пешо z

    15 0 Отговор
    Абе всеки предизборно обещава ,пък после друго става.ЧАКАМ цените да паднат ,ама ще падна от глад до тогава.

    13:32 24.09.2026

  • 21 Анонимен

    3 14 Отговор
    ГЕРБ са демокрацията и свободата ни България е парламентарна република За свободата ни за Демокрацията ни Успех

    13:32 24.09.2026

  • 22 Николаос 66

    18 2 Отговор
    Ти която излъга с данните само и само да ни докараш еврото и огромното обедняване няма да видиш МС през крив макарон

    Коментиран от #34

    13:33 24.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мутрата вече носи памперс

    10 2 Отговор
    Мутренското време си отива , а него и мутреските!

    Коментиран от #29, #38

    13:34 24.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Анонимен

    2 10 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    ГЕРБ са демокрацията и свободата ни Успех

    13:35 24.09.2026

  • 27 Нушка на Крадьото дружка

    3 1 Отговор
    на консултации при муньо му се оплакваше от финансова дупка в бюджета на А.В Сега дръж рундьовия и не "пискай"!

    13:35 24.09.2026

  • 28 Оффф ,

    12 1 Отговор
    и в бяло се стъкмила , "самата невинност". Отдавна трябваше да е в Сливен !

    13:35 24.09.2026

  • 29 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Мутрата вече носи памперс":

    Е червените бизнесмени ли визираш

    13:36 24.09.2026

  • 30 ТАБУРЕТКЕ ТАБУРЕТКЕ

    9 1 Отговор
    КЪДЕ Е МИЛА ПЪТНАТА КАРТА МИЛА МНОГО СИ НАГЛА ТАБУРЕТКЕ ЦЕЦА ПКП Е ТРИСТА ПЪТИ ПО УБАВА .

    13:36 24.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Айляк

    8 2 Отговор
    Възпълничката изотзаде Нушка пак се разбленува за власт, ама нема.
    Нема и да има.
    Щото гробаджийското вожд Ташунко вече е почти приготвен за бай Ставри.
    Търпение, Нушке, не остана.

    13:37 24.09.2026

  • 33 Бойко от Банкя

    6 2 Отговор
    Ако се върне, вие повече от 15% нама да може да прескочите!

    13:38 24.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Алчна мутра БЪЛГАРОУБИЕЦ

    7 1 Отговор
    Аз и аверчето с полетите сме вече опраскани нуше , мечтай си само.

    13:38 24.09.2026

  • 36 Простият

    6 1 Отговор
    По принцип нвеститора не развива благотворителна дейност - т.е. той е дошъл да печели на твой гръб, а не ей така да ти раздава пари заради сините /в случая тъмнокафявите/ ти очи. Изключения няма.

    13:40 24.09.2026

  • 37 Абе

    6 1 Отговор
    тая вече се изтъркаля по надолнището обратно дали ще успее

    13:43 24.09.2026

  • 38 Механик

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мутрата вече носи памперс":

    Мутренското време не си е тръгвало от 90-те години. А в момента дори се връща. Но тоя път няма да са мутрите на герб, а други мутри, които са си мутри на СТАТУТКВОТО. Което ще рече, че мутрите са си едни и същи. Просто се лепят за тези които са на власт.
    Ние сме поробена и овладяна от НЕБЪЛГАРСКИ структури държави. И тия структури позволяват на мутрите да крадат, като в замяна искат от тях да държат раята гладна, жадна, нещастна, болна и най-вече покорна.

    Коментиран от #42

    13:43 24.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Бай Данчо

    3 3 Отговор
    Мераците не умират и на сто! Но вече вие не ставате за нищо! Следващите четири години когато променят мисленето на вашите назначения, ще гледате парламент през крив! Знаше се как печелихте гласове до сега, с кадрите във властта!

    13:44 24.09.2026

  • 41 Анджо

    5 3 Отговор
    Писах ви ,че по голям лицемер от КЕШ БОТАШОВ няма, но копейките и невежите го приеха за спасител, а честито.

    13:44 24.09.2026

  • 42 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Механик":

    Това са червените милионери

    13:45 24.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Реалист

    4 1 Отговор
    Ей това наистина ме разсмя . Ама много . Тази уфсъ още не е разбрала , че клиентелистката партия е в миманса. Ла финито !

    Коментиран от #47

    13:46 24.09.2026

  • 45 Стенли

    3 2 Отговор
    Аз тази жена я мразя в червата , дето ни набута в клуба на рогатите , с благословията на двамата си шефове 🎃🐷,но и тези индивиди от така наречената прогресивна България,са страшно нагли , одеве един се опулил на екрана и на въпроса , на водещата , защо въвеждат данък върху ваучерите за храна , той взе да я убеждава , че го правели заради хората , че се питам аз , за, чий хора , за работещите на които вземате от мизерното залъче , или за някой други 🤔, или виц тук във факти ,държавата винаги мисли за вас , дали ви мисли доброто ,това е друг въпрос ,аман от двуличници като Радев лъжеца 😡

    Коментиран от #54, #56

    13:48 24.09.2026

  • 46 Анонимен

    3 3 Отговор
    Яко червено триене е това се казва свобода на словото и демокрация Животът е навън него не може никой да изтрие България.е на всички българи ЩЕ си върнем България свободата и демокрацията 2026 г

    13:49 24.09.2026

  • 47 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Реалист":

    Сериозно А Кутев какъв е хахахаха а онзи синът на мраза истински червен олигарх хахахахаха 44 какви заблудени

    13:50 24.09.2026

  • 48 Иванов

    4 1 Отговор
    Най вероятно НИКОГА !

    13:51 24.09.2026

  • 49 Дедо

    4 1 Отговор
    Тая нещо да не е откачила? Хахахаха

    13:51 24.09.2026

  • 50 Наглите говорят

    3 1 Отговор
    Ако бяхте останали вие сега щяхме да плащаме такса водомер,която бяхте приготвили.Да не забравяме такса на спестяванията в банките ,която също беше ваше дело ,така ,че не се правете на умрели лисици точно пък вие.И още много други благинки които сътворихте за най бедната държава.Но народа бави но не забравя.

    Коментиран от #52

    13:51 24.09.2026

  • 51 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "ЗНАЧИ":

    Сериозно хахахаха България е парламентарна република

    13:52 24.09.2026

  • 52 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Наглите говорят":

    А сега си богат по радевски нали егати заблудените

    13:53 24.09.2026

  • 53 Мнение

    4 1 Отговор
    17 години беззаконие, корупция и престъпления стигат. Дано ГЕРБ никога да не се върне а гербаджиите да ги пратят по затворите. А това управление ще се свали, защото на лъжата краката са къси и никой няма да търпи това извращение с народа.

    13:53 24.09.2026

  • 54 Да да

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Стенли":

    Данъци трябва да има, за богатите по-високи данъци, а тия ваучери за храна трябва да се облагат, защото робовладелците и чорбаджиите пак спестяват по заобиколния начин и пак си остават алчни до болка.

    13:54 24.09.2026

  • 55 ССС

    1 0 Отговор
    Докато банкята е начело на гроб може да сме спокойни.

    Едва ли ще намерите някой с потенциал, който да замени политическия труп, така че гроб начело на властта се превръща в невъзможна цел.

    14:02 24.09.2026

  • 56 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Стенли":

    Ти който си ми написал минус и минусите които , ще ми напишете кажи кое не вярно, 100%увеличение на данък сгради , 30% винетки и тол такси (за тол таксите го казвам защото дори и човек да няма кола , пак плаща щото всяко едно увеличение го плаща крайния потребител , тоест всички ние), а и относно лъжите на Радев лъжица , помним как първоначално каза че не може нищо да се направи за клуба на рогатите и отказа. , да асоциира референдум , и пак казвам партиите гроб , ппдб , ги мразя за тази "благинка " наречена клуба на рогатите,дето ни набутаха, с любезното съдействие на дпс,и бсп ново начало

    14:02 24.09.2026

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