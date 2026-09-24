Теменужка Петкова: Когато ГЕРБ се върне на власт, всички тези несправедливи данъци ще бъдат отменени

Правителството на премиера Румен Радев категорично се е отказало от заявката и обещанията, с които е спечелило парламентарното мнозинство на изборите през април тази година - да запази данъчната система такава, каквато е, да не увеличава данъците и да не въвежда нови данъчни тежести за българските граждани и бизнеса. Това заяви депутатът от ГЕРБ Теменужка Петкова по повод представените данъчни промени за 2027 година, предаде репортер на ФОКУС.
По думите ѝ от представените вчера предложения е станало ясно, че това няма да бъде така през 2027 година, а вероятно и занапред.
"За нас от политическа партия ГЕРБ, като партия, която е дясна партия, консервативна народна партия, ключово място заема частната инициатива, развитието и стимулирането на бизнеса, защото именно той е този, който генерира брутния вътрешен продукт на страната, който създава благата, който осигурява работните места“, заяви Петкова.
Тя посочи, че от ГЕРБ са проследили с "огромно притеснение“ презентацията на данъчните промени, от която е станало ясно, че се въвежда така нареченият "данък върху печалбата", който ще бъде в размер на 33%.
"Този данък на практика ще засегне поредица от икономически сектори, сектори, които генерират приходи, сектори, които осигуряват работни места, възнаграждение на своите служители. Този данък на практика е санкция за тези, които работят, които са предприемчиви, които реализират печалба“, каза тя.
Според Петкова мярката представлява сериозен удар върху българския бизнес и лош сигнал към инвеститорите, тъй като липсва предвидимост.
"Някой е спечелил изборите, взел е властта и е заявил, че няма да увеличава данъците, няма да вдига нови данъци. Всеки един инвеститор си е направил своите разчети на базата на тази заявка. И в момент, в който изведнъж се появява данък свръхпечалба от 33%, това, разбира се, разколебава всеки един инвеститор“, заяви Петкова.
Тя коментира и предвиденото увеличение на данъчната оценка на сградите. По думите ѝ това ще доведе до увеличение на данъка, който гражданите плащат, като промяната ще се извършва поетапно през следващите три години.
"В края на третата година, 2029 година, данъкът върху сградите, в резултат на това увеличение на данъчната оценка, който българските граждани плащат, ще бъде удвоен. Така че хората трябва да са наясно с това, което на практика им предстои“, каза тя.
Петкова се спря и на намерението за въвеждане на акциз върху автомобилите с мощност над 250 киловата. Според нея мярката ще засегне и собствениците на електрически автомобили.
"Тук намерението очевидно е да се вземе от най-богатите и да се даде на по-бедните, но какво всъщност се оказва? Потърпевши от тази мярка ще бъдат и хората, които са придобили и ползват електрически автомобили“, посочи тя.
По отношение на промените в Закона за публичните финанси Петкова заяви, че с част от предложенията се премахват текстове, които според ГЕРБ са били нарушени от правителството със Закона за държавния бюджет за 2026 година и чието обявяване за противоконституционно партията е поискала от Конституционния съд.
"Има текст - има проблем, няма текст п няма проблем. Очевидно това е мотото на "Прогресивна България по отношение на този законопроект", каза Петкова. Тя заяви, че ГЕРБ ще подкрепи данъчните облекчения, свързани с отглеждането на деца.
"Не сме съгласни обаче с едната ръка да се дава, с другата ръка да се взима от българските граждани и от българския бизнес“, посочи тя и заяви, че освен процедурата по свръхдефицит, която според нея правителството е довело, в момента има и "свръхданъци“.
"И тогава, когато ГЕРБ се върне във властта, а това, бъдете сигурни, ще стане, всички тези несправедливи данъци ще бъдат елиминирани и отменени“, заяви Теменужка Петкова.
По отношение на предвидените промени в Закона за хазарта Петкова заяви, че ГЕРБ смята някои от тях за "крачка в правилната посока", но предупреди за риск от разрастване на сивия сектор.
"Ние смятаме, че това е крачка в правилната посока, но тук трябва да се обърне много сериозно внимание по отношение на евентуалните рискове от това голяма част от този бизнес да отиде в сивия сектор. Трябва много внимателно и прецизно да се подходи", заяви тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #19
13:25 24.09.2026
2 Просто човек
13:26 24.09.2026
3 Даниел
Пу пу
13:26 24.09.2026
4 Пожелание
13:26 24.09.2026
5 Бат Дилян Пе
13:27 24.09.2026
6 Докато сте кучки на вожда
13:27 24.09.2026
7 Зевс
13:28 24.09.2026
8 очевидец
Как ли ще се почуства Слави Трифонов ако някой направи това с паметника на майка му Здравка Трифонова, която почина през ноември 2020 г.?
13:28 24.09.2026
9 Бат Минко
13:28 24.09.2026
10 Сусу Манарата
13:29 24.09.2026
11 Хе хе
Коментиран от #17
13:30 24.09.2026
12 Другарката Теменужка на
13:30 24.09.2026
13 Никога вече
13:30 24.09.2026
14 1111
13:31 24.09.2026
15 Анонимен
13:31 24.09.2026
16 Гост
Коментиран от #26
13:31 24.09.2026
17 Подобни мнения
До коментар #11 от "Хе хе":Тук ги изтриват
Това са го прескочили
Сайта се управлява от познай кой...
13:31 24.09.2026
18 ЗНАЧИ
Коментиран от #51
13:31 24.09.2026
19 Европеец
До коментар #1 от "честен ционист":Дано да си прав.... А гледам тая нежна охранена теменужка явно не се е наяла с просо, та пак го сънува.... Да гледа да не преяде.....
13:32 24.09.2026
20 Пешо z
13:32 24.09.2026
21 Анонимен
13:32 24.09.2026
22 Николаос 66
Коментиран от #34
13:33 24.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Мутрата вече носи памперс
Коментиран от #29, #38
13:34 24.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Анонимен
До коментар #16 от "Гост":ГЕРБ са демокрацията и свободата ни Успех
13:35 24.09.2026
27 Нушка на Крадьото дружка
13:35 24.09.2026
28 Оффф ,
13:35 24.09.2026
29 Анонимен
До коментар #24 от "Мутрата вече носи памперс":Е червените бизнесмени ли визираш
13:36 24.09.2026
30 ТАБУРЕТКЕ ТАБУРЕТКЕ
13:36 24.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Айляк
Нема и да има.
Щото гробаджийското вожд Ташунко вече е почти приготвен за бай Ставри.
Търпение, Нушке, не остана.
13:37 24.09.2026
33 Бойко от Банкя
13:38 24.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Алчна мутра БЪЛГАРОУБИЕЦ
13:38 24.09.2026
36 Простият
13:40 24.09.2026
37 Абе
13:43 24.09.2026
38 Механик
До коментар #24 от "Мутрата вече носи памперс":Мутренското време не си е тръгвало от 90-те години. А в момента дори се връща. Но тоя път няма да са мутрите на герб, а други мутри, които са си мутри на СТАТУТКВОТО. Което ще рече, че мутрите са си едни и същи. Просто се лепят за тези които са на власт.
Ние сме поробена и овладяна от НЕБЪЛГАРСКИ структури държави. И тия структури позволяват на мутрите да крадат, като в замяна искат от тях да държат раята гладна, жадна, нещастна, болна и най-вече покорна.
Коментиран от #42
13:43 24.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Бай Данчо
13:44 24.09.2026
41 Анджо
13:44 24.09.2026
42 Анонимен
До коментар #38 от "Механик":Това са червените милионери
13:45 24.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Реалист
Коментиран от #47
13:46 24.09.2026
45 Стенли
Коментиран от #54, #56
13:48 24.09.2026
46 Анонимен
13:49 24.09.2026
47 Анонимен
До коментар #44 от "Реалист":Сериозно А Кутев какъв е хахахаха а онзи синът на мраза истински червен олигарх хахахахаха 44 какви заблудени
13:50 24.09.2026
48 Иванов
13:51 24.09.2026
49 Дедо
13:51 24.09.2026
50 Наглите говорят
Коментиран от #52
13:51 24.09.2026
51 Анонимен
До коментар #18 от "ЗНАЧИ":Сериозно хахахаха България е парламентарна република
13:52 24.09.2026
52 Анонимен
До коментар #50 от "Наглите говорят":А сега си богат по радевски нали егати заблудените
13:53 24.09.2026
53 Мнение
13:53 24.09.2026
54 Да да
До коментар #45 от "Стенли":Данъци трябва да има, за богатите по-високи данъци, а тия ваучери за храна трябва да се облагат, защото робовладелците и чорбаджиите пак спестяват по заобиколния начин и пак си остават алчни до болка.
13:54 24.09.2026
55 ССС
Едва ли ще намерите някой с потенциал, който да замени политическия труп, така че гроб начело на властта се превръща в невъзможна цел.
14:02 24.09.2026
56 Стенли
До коментар #45 от "Стенли":Ти който си ми написал минус и минусите които , ще ми напишете кажи кое не вярно, 100%увеличение на данък сгради , 30% винетки и тол такси (за тол таксите го казвам защото дори и човек да няма кола , пак плаща щото всяко едно увеличение го плаща крайния потребител , тоест всички ние), а и относно лъжите на Радев лъжица , помним как първоначално каза че не може нищо да се направи за клуба на рогатите и отказа. , да асоциира референдум , и пак казвам партиите гроб , ппдб , ги мразя за тази "благинка " наречена клуба на рогатите,дето ни набутаха, с любезното съдействие на дпс,и бсп ново начало
14:02 24.09.2026