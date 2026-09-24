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До 10 години затвор за заобикаляне на санкциите на ЕС

До 10 години затвор за заобикаляне на санкциите на ЕС

24 Септември, 2026 13:13 1 119 45

  • парламент-
  • санкции-
  • затвор

Измененията подкрепиха депутати от всички парламентарни групи без „Възраждане“, които гласуваха „против“

До 10 години затвор за заобикаляне на санкциите на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Парламентът прие на първо четене със 183 гласа „за“ и 10 „против“ промени в Наказателния кодекс, свързани с транспонирането на европейска директива относно определянето на престъпленията и санкциите при нарушаване на ограничителните мерки на Европейския съюз (ЕС). Измененията подкрепиха депутати от всички парламентарни групи без „Възраждане“, които гласуваха „против“, изброи БТА.

Със законопроекта се предвижда да бъдат криминализирани като престъпления определени форми на нарушение на ограничителните мерки на Европейския съюз, както и действията, насочени към тяхното заобикаляне. За тези деяния се предвижда налагането на наказания лишаване от свобода, глоби, както и в определени случаи лишаване от определени права.

Министърът на правосъдието Николай Найденов посочи, че законопроектът е изготвен от междуведомствена работна група. Той отбеляза, че срокът за транспонирането на тази директива е изтекъл и към настоящия момент ЕК е открила процедура за нарушение срещу България. Ето защо от първостепенно значение е измененията и допълненията в настоящия законопроект да бъдат подкрепени, добави Найденов.

С промените се създава нова глава в Наказателния кодекс с наименование „Престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз“, като в нея се предлага криминализиране на различни форми на нарушение на ограничителните мерки на ЕС, включително нарушения на мерките, свързани със замразяване на финансови средства или икономически ресурси; нарушения на ограниченията за допускане на определени лица на територията на държава членка, включително забрани за пътуване; нарушения на забрани или ограничения за сключването или продължаването на сделки под каквато и да било форма, включително договори за обществени поръчки и концесии; нарушения на забрани за предоставяне на финансови услуги или извършване на финансови дейности, включително финансиране, предоставяне на финансова помощ, инвестиции и инвестиционни услуги, както и приемане на депозити; и нарушения, свързани с предоставянето на услуги, различни от финансовите, включително правни консултации, доверително управление, счетоводни и одиторски услуги и други.

Предвижда се наказателна отговорност да се носи и за заобикаляне на ограничителните мерки на ЕС. Като пример за подобно поведение може да се посочи прехвърлянето на финансови средства или икономически ресурси от санкционирани физически или юридически лица към други лица с цел избягване на наложените ограничения.

В съответствие с предвидената в директивата възможност законопроектът въвежда праг от 10 000 евро за определени нарушения. Нарушенията на ограниченията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки, сделки и други, когато стойността им е под 10 000 евро, няма да бъдат криминализирани. Този подход цели да разграничи деянията с по-ниска обществена опасност от нарушенията, които поради своя размер и характер следва да бъдат предмет на наказателноправна санкция.

Законопроектът предвижда извън приложното поле на наказателните разпоредби да остане предоставянето на хуманитарна помощ на нуждаещи се, когато тя се предоставя в съответствие с принципите на безпристрастност, хуманност, неутралност и независимост. Въвежда се изключение и по отношение на адвокатите, когато те защитават или представляват клиенти в наказателни, граждански и административни производства. Изключението обхваща и предоставянето на правна информация относно образуването или избягването на такова производство.

Иван Вачев от „Прогресивна България“ (ПБ) посочи, че има забавяне от повече от една година при транспонирането на директивата и е крайно време да поправим своето законодателство. Това са мерки срещу нарушаването на ограничителни мерки, въведени от ЕС, без значение за коя държава се отнасят, посочи той. Вачев коментира, че в момента има пакети санкции, насочени срещу Руската федерация, но не се знае дали ЕК няма да наложи пакети срещу други държави. Материята е изключително тежка и сложна, затова ПБ предложи да бъде създадена работна група, в която в спокойна обстановка, далеч от камерите, да бъдат изчистени текстовете, каза Вачев.

Стефан Арсов (ГЕРБ-СДС) каза, че ще подкрепят законопроекта. Той обаче отбеляза, че приемането му е само първата стъпка и че много по-важен въпрос е как ще бъде прилаган на практика. Арсов посочи, че трябва да има прагове, за да не се стигне до прекомерна криминализация на всяко нарушение.

Надежда Йорданова („Демократична България“) каза, че законопроектът е важен, защото въвежда европейска директива и обезпечава изпълнението на 21 пакета санкции спрямо Руската федерация. Тя посочи, че така, както е разписана една от предложените разпоредби, означава изцяло да бъде криминализирана работата на военно-промишления ни комплекс, производството на лазери и камери. Затова е изключително важно да бъде направено изричното изключение, че се криминализират само ако са насочени към нарушаване на забрана или ограничителна мярка на Съюза, добави тя.

Николета Тодорова от „Прогресивна България“ я репликира, че транспонирането на директивата не е насочено спрямо една или друга държава. Въвеждат се общи правила за наказуемост при нарушаване на ограничителните мерки на ЕС, обясни тя. Борисова посочи, че България като член на ЕС трябва да изпълнява своите задължения и не трябва да се допуска да заплаща санкции за неизпълнение.

Велислав Величков от „Продължаваме промяната“ заяви, че групата ще подкрепи на първо четене законопроекта, тъй като той цели да въведе в законодателството европейска директива, чийто срок за транспониране е изтекъл. Колегата му Стою Стоев посочи, че основната част от законопроекта трябва да се преработи доста сериозно.

Петър Петров („Възраждане“) каза, че от партията ще гласуват против и няма да участват в работната група, която ще бъде създадена по законопроекта. Той коментира, че това е едно законодателно недоносче и в него няма определение какво е криптоактив. Колегата му Цончо Ганев коментира, че в предизборната кампания премиерът Румен Радев е направил заявка за нормализиране на отношенията с Русия, но след изборите всичко това веднага е било забравено.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Както преди 44-та

    60 9 Отговор
    Фашизма е факт!
    Сега разбирате ли, защо едно време са се появили партизаните!

    Коментиран от #7, #11

    13:17 24.09.2026

  • 2 Ами тогава

    15 12 Отговор
    рундьото си е за там! Извади от списъка за санкции руски олигарси и кгб-поп! Били важни за националната ни сигурност.

    Коментиран от #5

    13:17 24.09.2026

  • 3 Дерт

    30 1 Отговор
    В България убийците и най-големите престъпници не биват осъждани и не лежат по затворите, та тая директива ли ще се наложи и изпълнява!

    13:17 24.09.2026

  • 4 Докато

    18 1 Отговор
    кутата се вее като парцал в парламентарното пространство прогресивните ще регресират успешно!

    13:20 24.09.2026

  • 5 Ало - Ало.....

    26 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ами тогава":

    Щом ББ и ДП са на свобода , значи нищо не е направено , за да има справедливост !
    Въпросът е кой се крие зад тези инициали ? Единият от тях даже се уплаши и скри.....от изборите !

    13:20 24.09.2026

  • 6 А знаете ли, че фашисткият ЕС

    24 3 Отговор
    разглежда и проектозакон за напускане на ЕС, за глоби, данък за граждани, фирми, бизнеси!!

    СССР = ЕССР

    13:22 24.09.2026

  • 7 Европеец

    25 2 Отговор

    До коментар #1 от "Както преди 44-та":

    Прав си.... Но и тука да напиша, че прогресистите става добре дни за бг територията..... Получихме ново от старото... Льотчика под слугиняжа на фашистката урсулска клиика се превръща в петрохуанец.... Е бесепарите и русофилите канещи се да гласуват за кръстоската на Петрохуанци и биволица да им е честито.... Аз ще гласувам за възраждане на България с номер 11 и с надеждата отново да имаме държава и държавност....

    Коментиран от #12, #19, #38

    13:24 24.09.2026

  • 8 Свобода за България

    21 2 Отговор
    Петрохан е Епщайн а Епщайн е западната "демокрация" на ротшилдовия режим

    13:24 24.09.2026

  • 9 Долен, селски лъжец!

    17 1 Отговор
    Дали радювчетата щяха да има такова мнозинство, ако не бяха ИЗЛЪГАЛИ?

    13:25 24.09.2026

  • 10 Боруна Лом

    17 1 Отговор
    КУТЕВ ВИЕ КОГА ЩЕ ВЛЕЗЕТЕ В ЗАТВОРА ЗА ЛЪЖЕГОВОРЕНЕ

    13:26 24.09.2026

  • 11 хахаха

    1 18 Отговор

    До коментар #1 от "Както преди 44-та":

    стига бе шумкарските гольовци големи врагове на фашизЪма ги изкарваш

    13:26 24.09.2026

  • 12 Европеец

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Телефонът ми е нов, но явно пак е бъгнат... Вместо да пише прогресистите стават вредни за бг територията, си пише каквото си иска, а не това което му диктувам.......

    Коментиран от #17

    13:27 24.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Това

    15 1 Отговор
    е прието от ЕС и ние сме длъжни да го вкараме в нашите закони. Понеже сме се забавили се готвят да ни санкционират. С тези допълнения в НК се отваря възможност за репресии към неудобните. Повдигат им обвинение и бизнеса е съсипан. Най-лесно ще бъде със "заобикалянето". Присъда после я има я няма. Да ни е честито членството в ЕС и да продължаваме да бъдем "лоялни" при приемането и спазването на такива закони.

    13:30 24.09.2026

  • 15 ежко

    13 2 Отговор
    Ето затова ЕС не го чака нищо добро....

    13:31 24.09.2026

  • 16 Перо

    15 2 Отговор
    Броя на депутатите по страни е пропорционален на броя на населението им. Това гарантира, че мнението и интререса на малките страни никога няма да бъде зачетено и на нас е отредено само изпълнителни функции. Решенията реално се взимат от 2-3 страни! А сега даже ни натрапват 10 г. затвор, ако не изпълним някое решение!

    13:32 24.09.2026

  • 17 Платен провокатор

    8 2 Отговор

    До коментар #12 от "Европеец":

    Телефона ти е наред. Просто изпълнява заповеди, ама не твойте.

    13:33 24.09.2026

  • 18 Пешо

    12 1 Отговор
    Тези от ЕС , които пишат този закон внасят газ от Русия и дори се сърдят , че от Русия завиха , че ще им я спрат тотално. Какво се случва по този въпрос? Интересно , но май за там може да се заобикалят тези неща!!!

    13:33 24.09.2026

  • 19 Либерал

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Ти си за "Полярната сова", да ти опънат задните части, докато ти се затварят пломбите

    Коментиран от #27

    13:34 24.09.2026

  • 20 разтревожен

    9 1 Отговор
    много ми напомня на закона за защита на държавата

    13:35 24.09.2026

  • 21 Мерки

    4 11 Отговор
    Всички руснаци - вън от ЕС !!!

    13:35 24.09.2026

  • 22 az СВО Победа 81

    12 2 Отговор
    Новото брюкселско законодателство все повече заприличва на расистките закони на Третия Райх, реципирани, както сега е модерната дума, в законодателството на Царство България тогава ....

    След повече от 80 години аналогията е поразителна! 🤮

    Коментиран от #24

    13:35 24.09.2026

  • 23 Студопор

    12 2 Отговор
    Те за убийство дават по-малко! Империята не дава да се мърда!! САМО Дарт Врйдър липсва.

    13:38 24.09.2026

  • 24 Хи хи

    8 1 Отговор

    До коментар #22 от "az СВО Победа 81":

    Паричките са в Брюксел.В Урсула е и хляба и ножа и сиренцето.И моркова и тоягата.Който слуша ще папка.

    13:39 24.09.2026

  • 25 Рундьото да не се ослушва

    5 1 Отговор
    като гърмян заяк, а превантивно да отпрашва към бай Ставри!

    13:40 24.09.2026

  • 26 Гласове

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    Верно ли?

    13:40 24.09.2026

  • 27 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Либерал":

    Е нямам пломби да ти кажа, с чене съм....

    13:46 24.09.2026

  • 28 az СВО Победа 81

    10 1 Отговор
    Брюксел уверено крачи по кафявия път на своите предшественици!

    В България историята също се повтаря!
    Законът за защита на нацията действаше само допреди 82 г.
    И сега пак аналогично расистко законодателство....

    Коментиран от #40

    13:47 24.09.2026

  • 29 Скоро

    3 0 Отговор
    На ммагаренцето.

    13:49 24.09.2026

  • 30 Рунди клоун

    7 1 Отговор
    А колко лъга - маза. А се доказа.

    13:50 24.09.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 4 Отговор
    ДЕМОкрацията би соца❗❗❗

    13:52 24.09.2026

  • 32 Георги

    5 3 Отговор
    няма нищо учудващо. Чичо румен боташоглу си е евронаколенка и това винаги е било видно. Не знам защо хората се вързаха на глупостите на ппдгбт+. Разберете, ПОСОЛСТВОТО НИКОГА НЕ Е ЗАЛАГАЛО САМО НА ЕДИН КОН!

    13:55 24.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Радев,Радев,Радев ха честито на лумпените гласували за нац.предател и натовска подлога Р.Безродников .

    13:57 24.09.2026

  • 35 3 разлики

    3 0 Отговор
    Посочете поне 3 разлики между крадев, ппдб + и герб, дпс?

    13:58 24.09.2026

  • 36 Иванов

    3 1 Отговор
    От ЕС и НАТО кръгом и бегом марш!

    13:59 24.09.2026

  • 37 Рундев цепелина

    3 0 Отговор
    На геникологичния стол! Веднага!

    13:59 24.09.2026

  • 38 73737377272

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    "С приказки боб чорба няма си сготвиш"!-побългарена китайска поговорка.

    13:59 24.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Сашко

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "az СВО Победа 81":

    ЗЗД е бил прекрасен закон.Само,че е трябвало червената чума да се изчисти до крак.

    14:00 24.09.2026

  • 41 ЗОРО

    2 1 Отговор
    Това е фашизъм! Хора, на къде ни тласкат, вероятно към война!

    14:00 24.09.2026

  • 42 Регресивна България

    3 1 Отговор
    Се оказа собственост на американско посолство.

    14:01 24.09.2026

  • 43 Русия

    3 0 Отговор
    Запомнете,Боташев по престъпления и национални предателства ще задмине Тулупа и Прасето взети заедно ! Представете си какъв Президент ще бъде идиотова и какво ни чака с тези два ..рода на власт !

    14:02 24.09.2026

  • 44 Ние българските простацци

    1 0 Отговор
    Ще гласуваме за Константин от възраждането?

    Той каза че ще преоснове България!

    Преди гласувахме за Жорж Ганчев и атаката!

    14:03 24.09.2026

  • 45 РундО

    1 0 Отговор
    Сигурно " българския интерес" е да се плащат дизел по 456889 и комисионни на Боташ, за възможност.
    Блажени са залъганите

    14:03 24.09.2026

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