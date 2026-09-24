Известен руски ТВ водещ почина след падане по стълби в Якутия

Руският телевизионен водещ и музикален критик Сергей Соседов е починал на 23 септември на 58-годишна възраст. Новината беше съобщена от неговия колега и телевизионен водещ Вадим Такменев.
Соседов е бил в якутския град Нерюнгри, където е трябвало да участва като член на журито в конкурса „Жемчужина Дальнего Востока – 2026“. Финалът на събитието е бил насрочен за 25 септември.
Какво се е случило
По информация на местните власти и руски медии Соседов е паднал по стълби в хотел в Нерюнгри.
Кметът на града Иля Гудошник е потвърдил пред местното издание 14.RU, че телевизионният водещ е бил настанен в хотел, излязъл е и при слизане по стълбите е паднал. След инцидента е бил откаран в болница, но лекарите не са успели да го спасят.
Според предварителните данни той е получил тежка травма на главата, като няколко руски издания съобщават за мозъчен оток.
Точните медицински обстоятелства около смъртта все още не са официално изяснени.
Появи се и версия, че евентуален здравословен проблем може да е предшествал падането. Тази информация идва от хора от обкръжението му и не е потвърдена като официална медицинска причина за смъртта.
Бил е активен до последните си дни
Особено драматичен е фактът, че Соседов е продължавал да работи непосредствено преди смъртта си.
На 26 септември е планирана премиерата на третия сезон на телевизионното предаване „ВИА Суперстар!“, в чието жури той е трябвало да участва.
Само ден преди смъртта му са излезли материали с негови коментари за предстоящия сезон. Според негови колеги той е очаквал премиерата и срещата с екипа.
Последното му пътуване
Соседов е пристигнал в Нерюнгри за участие в конкурса „Жемчужина Дальнего Востока“.
Той дори е записал видеообръщение към жителите на града преди събитието. В него говори за предстоящия конкурс и ролята си като член на журито. Само часове по-късно идва трагичната новина за смъртта му.
Организаторите възнамеряват да проведат конкурса, като събитието да бъде посветено на паметта на Соседов.
От „Акулы пера“ до „Суперстар!“
Сергей Соседов е роден на 23 май 1968 г. в Москва.
Професионалният му път започва в журналистиката. Работи във вестник „Гудок“, а сред ранните му значими публикации е интервю с певицата Едита Пиеха.
Широката публика го познава най-вече от телевизионната програма „Акулы пера“, която го превръща в разпознаваемо лице на руската телевизия през 90-те години.
По-късно Соседов се утвърждава като музикален критик и участва в редица телевизионни формати.
Той е бил водещ на предаването „За гранью“, а през последните години стана особено познат като член на журито на музикалното шоу „Суперстар!“.
Известен с директния си стил
Соседов беше известен с директните си и често остри оценки за руската музикална сцена.
Той рядко спестяваше критики към изпълнители, независимо от популярността им, а именно този стил му донесе както многобройни почитатели, така и противници.
Колегите му от „Суперстар!“ го описват като важна част от екипа на предаването. Вадим Такменев заяви, че смъртта му е шокирала целия екип.
Погребението
По информация от неговото обкръжение Соседов се очаква да бъде погребан на Перепечинското гробище в Московска област.
Към момента точната дата на погребението не е обявена, тъй като предстои тялото му да бъде транспортирано до Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МНОГО ДРАЗНИТЕ С ТОЯ БАЛАСТ
13:17 24.09.2026
2 демилитаризиран
13:17 24.09.2026
3 За мен
Коментиран от #14
13:19 24.09.2026
4 Пепа
13:24 24.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Платен провокатор
13:25 24.09.2026
7 🤔🤔🤔🤔
Коментиран от #13
13:27 24.09.2026
8 Извод
13:27 24.09.2026
9 Стенли
13:29 24.09.2026
10 гост
13:31 24.09.2026
11 Путин
13:32 24.09.2026
12 д-р Хаус
13:34 24.09.2026
13 Трябва
До коментар #7 от "🤔🤔🤔🤔":да внимаваш, като слизаш по стълбите.
13:49 24.09.2026
14 Роден за психиатрия
До коментар #3 от "За мен":За копеите е важна новина ...они люблят все руско, ден за траур е при тях ...шапки долу
13:55 24.09.2026