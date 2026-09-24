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Известен руски ТВ водещ почина след падане по стълби в Якутия

Известен руски ТВ водещ почина след падане по стълби в Якутия

24 Септември, 2026 13:15 957 14

  • сергей соседов-
  • тв водещ-
  • почина-
  • якутия

Музикалният критик и телевизионен водещ Сергей Соседов си отиде на 58 години, само ден преди поредното му професионално участие

Известен руски ТВ водещ почина след падане по стълби в Якутия - 1
Снимка: Инстаграм
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският телевизионен водещ и музикален критик Сергей Соседов е починал на 23 септември на 58-годишна възраст. Новината беше съобщена от неговия колега и телевизионен водещ Вадим Такменев.




Соседов е бил в якутския град Нерюнгри, където е трябвало да участва като член на журито в конкурса „Жемчужина Дальнего Востока – 2026“. Финалът на събитието е бил насрочен за 25 септември.

Какво се е случило

По информация на местните власти и руски медии Соседов е паднал по стълби в хотел в Нерюнгри.

Кметът на града Иля Гудошник е потвърдил пред местното издание 14.RU, че телевизионният водещ е бил настанен в хотел, излязъл е и при слизане по стълбите е паднал. След инцидента е бил откаран в болница, но лекарите не са успели да го спасят.

Според предварителните данни той е получил тежка травма на главата, като няколко руски издания съобщават за мозъчен оток.
Точните медицински обстоятелства около смъртта все още не са официално изяснени.

Появи се и версия, че евентуален здравословен проблем може да е предшествал падането. Тази информация идва от хора от обкръжението му и не е потвърдена като официална медицинска причина за смъртта.

Бил е активен до последните си дни

Особено драматичен е фактът, че Соседов е продължавал да работи непосредствено преди смъртта си.

На 26 септември е планирана премиерата на третия сезон на телевизионното предаване „ВИА Суперстар!“, в чието жури той е трябвало да участва.

Само ден преди смъртта му са излезли материали с негови коментари за предстоящия сезон. Според негови колеги той е очаквал премиерата и срещата с екипа.

Последното му пътуване

Соседов е пристигнал в Нерюнгри за участие в конкурса „Жемчужина Дальнего Востока“.
Той дори е записал видеообръщение към жителите на града преди събитието. В него говори за предстоящия конкурс и ролята си като член на журито. Само часове по-късно идва трагичната новина за смъртта му.

Организаторите възнамеряват да проведат конкурса, като събитието да бъде посветено на паметта на Соседов.

От „Акулы пера“ до „Суперстар!“

Сергей Соседов е роден на 23 май 1968 г. в Москва.

Професионалният му път започва в журналистиката. Работи във вестник „Гудок“, а сред ранните му значими публикации е интервю с певицата Едита Пиеха.

Широката публика го познава най-вече от телевизионната програма „Акулы пера“, която го превръща в разпознаваемо лице на руската телевизия през 90-те години.

По-късно Соседов се утвърждава като музикален критик и участва в редица телевизионни формати.

Той е бил водещ на предаването „За гранью“, а през последните години стана особено познат като член на журито на музикалното шоу „Суперстар!“.

Известен с директния си стил

Соседов беше известен с директните си и често остри оценки за руската музикална сцена.

Той рядко спестяваше критики към изпълнители, независимо от популярността им, а именно този стил му донесе както многобройни почитатели, така и противници.

Колегите му от „Суперстар!“ го описват като важна част от екипа на предаването. Вадим Такменев заяви, че смъртта му е шокирала целия екип.

Погребението

По информация от неговото обкръжение Соседов се очаква да бъде погребан на Перепечинското гробище в Московска област.
Към момента точната дата на погребението не е обявена, тъй като предстои тялото му да бъде транспортирано до Москва.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МНОГО ДРАЗНИТЕ С ТОЯ БАЛАСТ

    11 6 Отговор
    Първо, това е абсолютно НЕновина за нас - въобще нито ни касае, нито ни интересува! Второ, поменика не беше ли в рубриката Култура?! АМА МИСЛЕТЕ КАКВО ПУБЛИКУВАТЕ, БЕ МИССЮЮРКИ!!!

    13:17 24.09.2026

  • 2 демилитаризиран

    15 7 Отговор
    и денацифициран

    13:17 24.09.2026

  • 3 За мен

    13 1 Отговор
    е абсолютно неизвестен падналия по стълбите в Якутия !

    Коментиран от #14

    13:19 24.09.2026

  • 4 Пепа

    23 7 Отговор
    Ми те в Русия така си падат от години , кой от стълби кой от тераса кой от стълби, с две думи , “падат ги”, виж у нас е по -интелигентно, хаха само застрелват се, някой и по два пъти в главата, …. Много гнусен сеят!!!

    13:24 24.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Платен провокатор

    6 2 Отговор
    Ако беше паднал от прозорец, щях да кажа, че е работа на ФСБ, макар че, Форестал е излетял от прозореца, но американците обичат руските методи. Метода "по стълбите", не се сещам кой го ползва.

    13:25 24.09.2026

  • 7 🤔🤔🤔🤔

    15 10 Отговор
    Ех тази ДЕМОКРАТИЧНА РАША. Ама най вероятно и семейството му е паднало с него. Хубаво е да се живее там. Как тъй родните расафили много я обичат ама никой не отива там ,страна работа РАЯ НА ЗЕМЯТА Е .

    Коментиран от #13

    13:27 24.09.2026

  • 8 Извод

    11 3 Отговор
    Трябва да се пие с мярка, даже на кьорсофра!

    13:27 24.09.2026

  • 9 Стенли

    10 1 Отговор
    Ами подобно , нещо не се ли случи с Кирил Маричков , който падна, но се оказа , че имал и някъде друг медицински проблем , сигурно и за този човек случая е такъв , какво друго да кажем , освен Бог да го прости , човека , милиони хора умират всеки ден по света 🥀

    13:29 24.09.2026

  • 10 гост

    5 10 Отговор
    ....след среднощен запой,нещо често срещано в Русия..

    13:31 24.09.2026

  • 11 Путин

    9 6 Отговор
    А, и тоя ли?

    13:32 24.09.2026

  • 12 д-р Хаус

    8 6 Отговор
    С водката не бива да се прекалява

    13:34 24.09.2026

  • 13 Трябва

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "🤔🤔🤔🤔":

    да внимаваш, като слизаш по стълбите.

    13:49 24.09.2026

  • 14 Роден за психиатрия

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "За мен":

    За копеите е важна новина ...они люблят все руско, ден за траур е при тях ...шапки долу

    13:55 24.09.2026