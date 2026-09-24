Известен руски ТВ водещ почина след падане по стълби в Якутия

Руският телевизионен водещ и музикален критик Сергей Соседов е починал на 23 септември на 58-годишна възраст. Новината беше съобщена от неговия колега и телевизионен водещ Вадим Такменев.

Соседов е бил в якутския град Нерюнгри, където е трябвало да участва като член на журито в конкурса „Жемчужина Дальнего Востока – 2026“. Финалът на събитието е бил насрочен за 25 септември.

Какво се е случило

По информация на местните власти и руски медии Соседов е паднал по стълби в хотел в Нерюнгри.



Кметът на града Иля Гудошник е потвърдил пред местното издание 14.RU, че телевизионният водещ е бил настанен в хотел, излязъл е и при слизане по стълбите е паднал. След инцидента е бил откаран в болница, но лекарите не са успели да го спасят.



Според предварителните данни той е получил тежка травма на главата, като няколко руски издания съобщават за мозъчен оток.

Точните медицински обстоятелства около смъртта все още не са официално изяснени.



Появи се и версия, че евентуален здравословен проблем може да е предшествал падането. Тази информация идва от хора от обкръжението му и не е потвърдена като официална медицинска причина за смъртта.

Бил е активен до последните си дни

Особено драматичен е фактът, че Соседов е продължавал да работи непосредствено преди смъртта си.



На 26 септември е планирана премиерата на третия сезон на телевизионното предаване „ВИА Суперстар!“, в чието жури той е трябвало да участва.



Само ден преди смъртта му са излезли материали с негови коментари за предстоящия сезон. Според негови колеги той е очаквал премиерата и срещата с екипа.



Последното му пътуване

Соседов е пристигнал в Нерюнгри за участие в конкурса „Жемчужина Дальнего Востока“.

Той дори е записал видеообръщение към жителите на града преди събитието. В него говори за предстоящия конкурс и ролята си като член на журито. Само часове по-късно идва трагичната новина за смъртта му.



Организаторите възнамеряват да проведат конкурса, като събитието да бъде посветено на паметта на Соседов.

От „Акулы пера“ до „Суперстар!“

Сергей Соседов е роден на 23 май 1968 г. в Москва.



Професионалният му път започва в журналистиката. Работи във вестник „Гудок“, а сред ранните му значими публикации е интервю с певицата Едита Пиеха.



Широката публика го познава най-вече от телевизионната програма „Акулы пера“, която го превръща в разпознаваемо лице на руската телевизия през 90-те години.



По-късно Соседов се утвърждава като музикален критик и участва в редица телевизионни формати.



Той е бил водещ на предаването „За гранью“, а през последните години стана особено познат като член на журито на музикалното шоу „Суперстар!“.

Известен с директния си стил

Соседов беше известен с директните си и често остри оценки за руската музикална сцена.



Той рядко спестяваше критики към изпълнители, независимо от популярността им, а именно този стил му донесе както многобройни почитатели, така и противници.



Колегите му от „Суперстар!“ го описват като важна част от екипа на предаването. Вадим Такменев заяви, че смъртта му е шокирала целия екип.

Погребението

По информация от неговото обкръжение Соседов се очаква да бъде погребан на Перепечинското гробище в Московска област.

Към момента точната дата на погребението не е обявена, тъй като предстои тялото му да бъде транспортирано до Москва.