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Антонио Конте набира скорост към Манчестър Юнайтед

Антонио Конте набира скорост към Манчестър Юнайтед

24 Септември, 2026 13:11 485 0

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Според информациите италианският специалист е сред основните варианти за мениджърския пост

Антонио Конте набира скорост към Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В Италия все по-активно се обсъжда възможността Антонио Конте да поеме Манчестър Юнайтед. Според информациите италианският специалист е сред основните варианти за мениджърския пост, ако ръководството на клуба и ИНЕОС решат да предприемат промяна.

Конте е без клуб от лятото, когато се раздели с Наполи по взаимно съгласие година преди изтичането на договора му. За двата си сезона начело на неаполитанците той успя да изведе отбора до титлата в Серия А и Суперкупата на Италия, като и в двете кампании тимът завърши сред първите два в първенството.

Представянето на международната сцена обаче не отговори на високите очаквания. Според Calciomercato именно Конте е начело на списъка с потенциални нови наставници на Манчестър Юнайтед, който търси изход от трудното начало на сезона.

„Червените дяволи“ записаха две победи, две равенства и три поражения във всички турнири от началото на кампанията. Слабите резултати предизвикаха критики, включително от бившия капитан на клуба Гари Невил.

„Гледам Манчестър Юнайтед от петгодишен и никога не съм виждал такава липса на желание“, заяви Невил, коментирайки представянето на отбора.

Името на Конте през последните месеци бе свързвано и с други големи клубове от Италия – Ювентус и Милан. Позициите на Лучано Спалети и Рубен Аморим обаче се стабилизираха след положителните резултати на двата тима непосредствено преди международната пауза.

57-годишният Конте има сериозен опит във Висшата лига. През 2017 година той изведе Челси до шампионската титла, а година по-късно спечели и ФА Къп.

В богатата му треньорска кариера фигурират още пет титли в Италия и два трофея от Суперкупата на страната. Вторият му престой в английския футбол обаче бе по-сложен. Конте пое Тотнъм, но напусна клуба през март 2023 година след период, изпълнен с противоречиви резултати.

На този етап евентуална треньорска рокада на „Олд Трафорд“ остава изцяло зависима от решението на ръководството на Манчестър Юнайтед и ИНЕОС.


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