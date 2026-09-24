Рами Киуан донесе втори медал за България на Европейското по бокс след безапелационна победа

Българският боксьор Рами Киуан направи важна стъпка към защитата на европейската си титла, след като се класира за полуфиналите в категория до 75 килограма на шампионата на континента в София. С класирането си сред най-добрите четири той си осигури най-малко бронзово отличие, което е втори медал за страната ни от първенството след този на Радослав Росенов (до 60 кг).

В препълнената зала „Асикс Арена“ действащият шампион не остави никакви съмнения в превъзходството си над поляка Матеуш Урбан. Киуан получи пълното признание на арбитрите, които присъдиха категоричното 5:0 гласа (30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26).

Срещата започна предпазливо, но националът ни бързо по пое инициативата и наложи своето темпо. Във втория рунд Киуан засили натиска, пласира поредица от точни комбинации и след мощно ляво кроше принуди реферите да отчетат рунда с убедителното 10:8 в негова полза. В финалните минути полският състезател опита да провокира българина с по-неспортсменски прийоми, но Киуан запази пълно хладнокръвие и затвори мача безгрешно.