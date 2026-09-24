Спортът по ТВ в четвъртък (24 септември)

08:00 Тенис: ATP 250, Чънду - MAX Sport 1
08:30 Тенис: ATP 250, Ханджоу - MAX Sport 2
09:00 Формула 2: Тренировка за Гран При на Азербайджан - Диема спорт 3
11:30 Формула 1: Първа тренировка за Гран При на Азербайджан - Диема спорт 3
13.00 Формула 2: Квалификация за Гран При на Азербайджан - Диема спорт 3
13:30 Бокс: Eвропейско първенство, полуфинали - БНТ 3
14:30 Голф: FedEx Open de France - MAX Sport 3
15:00 Формула 1: Втора тренировка за Гран При на Азербайджан - Диема спорт 3
15:00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, трети етап, мъже - Евроспорт
17:00 Колоездене: Световен шампионат в Монреал, жени до 23г., общ старт - Евроспорт
18:00 Бокс: Eвропейско първенство, полуфинали и финали - БНТ 3
19:00 Футбол: Андора – Малта - Нова спорт
19:00 Баскетбол: Апоел Тел Авив - Байерн Мюнхен - MAX Sport 2
19:00 Баскетбол: Дубай - Реал Мадрид - MAX Sport 1
19:30 Голф: Купата на президентите, Чикаго - Евроспорт 2
20:20 Колоездене: Световен шампионат в Монреал, младежи, общ старт - Евроспорт
21:00 Баскетбол: Цървена Звезда – Жалгирис - MAX Sport 1
21:30 Баскетбол: Баскония – Олимпиакос - MAX One
21:45 Футбол: Сърбия – Гърция - Нова спорт
21:45 Футбол: Норвегия – Дания - Диема спорт
21:45 Футбол: Португалия – Уелс - Диема спорт 2
21:45 Футбол: Нидерландия – Германия - Диема спорт 3
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