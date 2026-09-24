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Спортът по ТВ в четвъртък (24 септември)

Спортът по ТВ в четвъртък (24 септември)

24 Септември, 2026 08:17 738 0

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Мачове от Лигата на нациите, Формула 1, Формула 2, бокс, тенис и още спорт по телевизията днес

Спортът по ТВ в четвъртък (24 септември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

08:00 Тенис: ATP 250, Чънду - MAX Sport 1

08:30 Тенис: ATP 250, Ханджоу - MAX Sport 2

09:00 Формула 2: Тренировка за Гран При на Азербайджан - Диема спорт 3

11:30 Формула 1: Първа тренировка за Гран При на Азербайджан - Диема спорт 3

13.00 Формула 2: Квалификация за Гран При на Азербайджан - Диема спорт 3

13:30 Бокс: Eвропейско първенство, полуфинали - БНТ 3

14:30 Голф: FedEx Open de France - MAX Sport 3

15:00 Формула 1: Втора тренировка за Гран При на Азербайджан - Диема спорт 3

15:00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, трети етап, мъже - Евроспорт

17:00 Колоездене: Световен шампионат в Монреал, жени до 23г., общ старт - Евроспорт

18:00 Бокс: Eвропейско първенство, полуфинали и финали - БНТ 3

19:00 Футбол: Андора – Малта - Нова спорт

19:00 Баскетбол: Апоел Тел Авив - Байерн Мюнхен - MAX Sport 2

19:00 Баскетбол: Дубай - Реал Мадрид - MAX Sport 1

19:30 Голф: Купата на президентите, Чикаго - Евроспорт 2

20:20 Колоездене: Световен шампионат в Монреал, младежи, общ старт - Евроспорт

21:00 Баскетбол: Цървена Звезда – Жалгирис - MAX Sport 1

21:30 Баскетбол: Баскония – Олимпиакос - MAX One

21:45 Футбол: Сърбия – Гърция - Нова спорт

21:45 Футбол: Норвегия – Дания - Диема спорт

21:45 Футбол: Португалия – Уелс - Диема спорт 2

21:45 Футбол: Нидерландия – Германия - Диема спорт 3


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