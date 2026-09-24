Сензация в Торино: Финландия елиминира Италия и отива на полуфинал на Европейското по волейбол

Волейболният национален отбор на Финландия сътвори истински подвиг, класирайки се за полуфиналите на Европейското първенство след драматичен триумф над световния шампион Италия с 3:2 (21:25, 28:26, 25:16, 20:25, 15:13). Двубоят в Торино бе ръководен от българския съдия Атанас Върбанов.

Италианците спечелиха откриващата част, след като водеха през по-голямата ѝ част и удържаха натиска на скандинавците. Водените от Оле Кунари финландци обаче отвърнаха бързо – след равностоен втори гейм и битка точка за точка, те изравниха при 28:26. Набраната инерция позволи на Финландия да доминира изцяло в третия гейм и да го затвори с убедителното 25:16.

Въпреки че моментен спад в концентрацията на скандинавците позволи на Италия да вкара мача в тайбрек (2:2), финландците запазиха самообладание в решаващите минути и изтръгнаха победата с 15:13.

Това е едва вторият път в историята, в който Финландия достига до топ 4 на континенталния шампионат. В спора за място на финала скандинавският тим ще се изправи срещу олимпийския първенец Франция.