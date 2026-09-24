Новини
Спорт »
Волейбол »
Сензация в Торино: Финландия елиминира Италия и отива на полуфинал на Европейското по волейбол

Сензация в Торино: Финландия елиминира Италия и отива на полуфинал на Европейското по волейбол

24 Септември, 2026 07:14 578 1

  • волейбол-
  • европейско първенство по волейбол-
  • финландия-
  • италия-
  • оле кунари-
  • атанас върбанов-
  • торино-
  • франция-
  • спорт

Това е едва вторият път в историята, в който Финландия достига до топ 4

Сензация в Торино: Финландия елиминира Италия и отива на полуфинал на Европейското по волейбол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Волейболният национален отбор на Финландия сътвори истински подвиг, класирайки се за полуфиналите на Европейското първенство след драматичен триумф над световния шампион Италия с 3:2 (21:25, 28:26, 25:16, 20:25, 15:13). Двубоят в Торино бе ръководен от българския съдия Атанас Върбанов.

Италианците спечелиха откриващата част, след като водеха през по-голямата ѝ част и удържаха натиска на скандинавците. Водените от Оле Кунари финландци обаче отвърнаха бързо – след равностоен втори гейм и битка точка за точка, те изравниха при 28:26. Набраната инерция позволи на Финландия да доминира изцяло в третия гейм и да го затвори с убедителното 25:16.

Въпреки че моментен спад в концентрацията на скандинавците позволи на Италия да вкара мача в тайбрек (2:2), финландците запазиха самообладание в решаващите минути и изтръгнаха победата с 15:13.

Това е едва вторият път в историята, в който Финландия достига до топ 4 на континенталния шампионат. В спора за място на финала скандинавският тим ще се изправи срещу олимпийския първенец Франция.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само да вметна

    1 0 Отговор
    Финландците не са скандинавци и скандинавска държава, самите те не се определят като такива, а като част от Северните страни

    07:22 24.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове