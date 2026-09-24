Деко: Хулиан Алварес е минало за Барселона

Хулиан Алварес вече е минало за Барселона и клубът няма да прави нов опит за привличането му през зимния трансферен прозорец. Това заяви спортният директор на каталунците Деко по време на Portugal Football Summit в Оейраш, край Лисабон.

„Хулиан е минало; трябва да гледаме напред и сме доволни. Надявам се и той да се справя добре и да помага на клуба си“, каза Деко.

Барселона е търсила централен нападател през лятната пауза след напускането на Роберт Левандовски като свободен агент в посока Мейджър Лийг Сокър. Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид и капитанът на Интер Лаутаро Мартинес са били сред основните цели на клуба.

Офертата за Алварес не промени позицията на Атлетико

Деко потвърди, че Барселона е отправила оферта за аржентинеца, но преговорите са приключили без резултат.

„Идеята винаги е била да привлечем нападател с добро движение и способност да си взаимодейства със съотборниците, а Хулиан беше точно такъв играч. Не се получи; отправихме оферта, но клубът винаги е твърдял, че няма да го продаде, така че трябва да търсим други решения“, заяви спортният директор.

Интересът към Алварес беше обявяван публично и от президента на Барселона Жоан Лапорта. Това предизвика остра реакция от президента на Атлетико Мигел Анхел Хил Марин, който обвини каталунския клуб в нечестност и заяви, че нападателят „никога, ама никога“ няма да бъде продаден на Барселона.

Рафиня промени плановете на каталунците

Вместо да разчита на нов скъп трансфер за титулярен централен нападател, Барселона намери решение в собствения си състав. Рафиня се премести от позицията на дясно крило и атакуващ полузащитник в центъра на атаката, а клубът привлече Габриел Жезус като опция за ротация.

Бразилецът е отбелязал 14 гола в първите си осем мача като централен нападател, включително 12 попадения в седем срещи от Ла Лига. Това го е изкачило на върха в голмайсторската класация пред Ламин Ямал и Килиан Мбапе.

„Радваме се, защото открихме ново лице на Рафиня. Но по-важното е, че и той самият е щастлив“, каза Деко. Той добави, че от клуба са очаквали бразилецът да се справи добре, „но не и на такова ниво“.

Деко разкри и защо Барселона не е продължила разговорите за Лаутаро Мартинес. „В един момент Лаутаро беше сред нападателите, които разглеждахме. В момента, в който клубът ни съобщи, че той не е на разположение, дори не направихме опит и не обсъждахме темата повече“, заяви спортният директор.

Източници: БТА, Ройтерс