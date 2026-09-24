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Малта обърна Андора за стартова победа в Лигата на нациите

Малта обърна Андора за стартова победа в Лигата на нациите

24 Септември, 2026 22:07 355 0

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Малтийците спечелиха с 2:1 като гости след голове на Ирвин Кардона и Теди Теума.

Малта обърна Андора за стартова победа в Лигата на нациите - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Малта започна с победа участието си в новото издание на Лигата на нациите, след като обърна Андора и спечели с 2:1 като гост. Двубоят беше от група 1 на дивизия D.

Андора поведе в 17-ата минута. Гийом Лопес беше точен след добавка и даде преднина на домакините.

Малта изравни в 36-ата минута. Ирвин Кардона завърши атака след асистенция на Теди Теума и върна отбора си в мача.

Теума донесе трите точки

В 81-вата минута ролите се размениха. Кардона подаде към Теума, който отбеляза за 2:1 и донесе победата на Малта.

Малтийците можеха да стигнат и до по-убедителен успех, но Илиас Шуареф пропусна дузпа пет минути преди края.

С успеха Малта взе три точки в началото на кампанията си в група D1, в която е и Гибралтар.

Малта продължава с три домакинства

Следващият мач на малтийския тим е на 27 септември срещу Лихтенщайн в приятелска среща. На 1 октомври Малта ще приеме Гибралтар във втория си двубой от Лигата на нациите, а на 4 октомври ще бъде домакин на Андора в реванша между двата отбора от групата.

Източници: БТА, Спортал, Таймс ъф Малта


Малта
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