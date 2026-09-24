Байерн измъкна 86:84 срещу Апоел Тел Авив в София

Байерн Мюнхен започна с победа участието си в баскетболната Евролига, след като се наложи над Апоел Тел Авив с 86:84 в зала „Арена 8888“ в София. Германският тим водеше с двуцифрена разлика в голяма част от мача, но домакините стигнаха до равенство в последните минути и пропуснаха възможността за пълен обрат.

Апоел започна по-силно и приключи първата четвърт с преднина от пет точки при 21:16. Байерн постепенно намери ритъма си във втората част, реализира пет тройки и до почивката обърна резултата до 44:39 в своя полза.

Байерн изпусна 15 точки аванс

След подновяването на играта баварците продължиха да увеличават преднината си. Тя достигна 15 точки две минути преди края на третата четвърт, която завърши при 68:57 за германския състав.

Апоел обаче не се отказа. В началото на заключителните 10 минути домакините реализираха 14 безответни точки и намалиха изоставането си до 71:75. Малко по-късно израелският тим изравни при 81:81 и дори поведе на два пъти.

Байерн запази спокойствие в решаващите атаки и стигна до успеха след точна тройка на Йоханес Войтман. Частите приключиха при 16:21, 28:18, 24:18 и 18:27.

Обст и Тиман поведоха гостите

Андреас Обст беше най-резултатен за Байерн с 19 точки, като 17 от тях паднаха преди почивката. Йоханес Тиман добави 15 точки и 7 борби.

За Апоел Тел Авив Дан Отуру записа дабъл-дабъл от 20 точки и 11 борби, а Василие Мицич завърши с 14 точки.

Победата временно изведе Байерн на първо място в класирането. През миналия сезон германският отбор завърши на 13-а позиция и не успя да се класира за плейофите.

Следващият мач на Апоел Тел Авив в турнира е гостуване на Цървена звезда в Белград на 29 септември. На 10 октомври израелският тим ще приеме Реал Мадрид в София, а четири дни по-късно в „Арена 8888“ ще гостува Бешикташ.

Източници: БТА