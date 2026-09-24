Пламен Андреев: Българският футбол ще е по-напред до 8 г.

Пламен Андреев очаква българският футбол да бъде много по-напред през следващите 7-8 години. Вратарят на младежкия национален отбор говори пред камерата на Българския футболен съюз преди европейската квалификация с Португалия.

Двубоят между двата тима е на 25 септември от 18:30 часа на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик. Андреев заяви, че се радва да бъде отново в България след 5-6 месеца извън страната и определи атмосферата в националния отбор като добра.

Андреев: Конкуренцията на вратарския пост е силна

„Конкуренцията е много силна, особено на вратарския пост“, каза Андреев. Той допълни, че футболистите в състава не възприемат конкуренцията като проблем, защото са обединени от обща цел.

Вратарят на младежкия национален отбор заяви още, че България разполага с достатъчно потенциал на тази позиция. Според него страната може да бъде спокойна за вратарския пост през следващите 15 години.

Очаква повече българи в чужбина

Андреев посочи излизането на български футболисти в чужбина като един от признаците за промяна. По думите му в България има много талант, който все още не е оценен и доказан в достатъчна степен.

„Сигурен съм, че в следващите 10 години ще имаме едно добро бъдеще за българския футбол, работата дава резултат, ще сме много по-напред в следващите 7-8 години“, заяви вратарят.

Пламен Андреев призова привържениците от Пазарджик, София и Пловдив да подкрепят младежкия национален отбор в предстоящата квалификация. Той изрази надежда стадион „Георги Бенковски“ да бъде пълен за срещата с Португалия.

Източници: Topsport.bg