Южна Корея победи Еквадор с 3:0 в контрола

Южна Корея победи Еквадор с 3:0 в контролна среща, играна в Сувон. Двубоят беше първи и за двата отбора след участието им на Световното първенство, където корейците отпаднаха още в груповата фаза, а Еквадор стигна до 1/16-финалите след победа над Германия.

Срещата беше дебютна за Роберто Морено като временен селекционер на Южна Корея и за Марсело Гаярдо начело на Еквадор. Двата състава не успяха да си отбележат гол през първото полувреме.

Резултатът беше открит в 54-ата минута от О Хьон-гю. Новият нападател на Бешикташ се разписа за 1:0, а четири минути по-късно капитанът Хюн-Мин Сон удвои преднината на домакините.

Сон изпълни пряк свободен удар от много малък ъгъл и прати топката във вратата на Еквадор. Южна Корея стигна до трети гол в 86-ата минута, когато Лий Дон-гьон оформи крайното 3:0.

Корейският отбор ще продължи подготовката си с домакинство на Уругвай в Сеул в понеделник, 28 септември. Еквадор остава в Азия и на 1 октомври ще гостува на Япония в Токио.

Източници: Спортал