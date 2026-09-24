Фермин Лопес със закачка към звездите на Реал Мадрид - ВИДЕО

Съперничеството между Барселона и Реал Мадрид често намира отражение и извън преките сблъсъци между двата клуба. Този път младият талант на каталунците Фермин Лопес внесе настроение и щипка провокация в лагера на испанския национален отбор.

Полузащитникът привлече вниманието по време на тренировка, след като се разписа и отпразнува гола си с жест, наподобяващ удар с голф стик. Изпълнението му предизвика усмивки сред съотборниците му, включително тези от Реал Мадрид.

Празнуването на Лопес обаче не беше случайно. То бе препратка към защитника на Атлетико Мадрид Алекс Грималдо, който използва същия жест след гола си срещу Реал Мадрид в градското дерби преди няколко дни. „Дюшекчиите“ спечелиха двубоя с 2:1.

След като повтори празнуването на Грималдо, Лопес сам не успя да сдържи смеха си. С жеста си младият футболист показа, че съперничеството между испанските грандове може да бъде съпътствано и от приятелски закачки в националния отбор.

Fermin Lopez recreating Alejandro Grimaldo's golf celebration from the Madrid derby. 🏌️‍♂️😂 https://t.co/CCalCxFmip — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 23, 2026