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Фермин Лопес със закачка към звездите на Реал Мадрид - ВИДЕО

Фермин Лопес със закачка към звездите на Реал Мадрид - ВИДЕО

24 Септември, 2026 15:02 478 1

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  • футбол

Младият талант на Барселона внесе настроение и щипка провокация в лагера на испанския национален отбор

Фермин Лопес със закачка към звездите на Реал Мадрид - ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Съперничеството между Барселона и Реал Мадрид често намира отражение и извън преките сблъсъци между двата клуба. Този път младият талант на каталунците Фермин Лопес внесе настроение и щипка провокация в лагера на испанския национален отбор.

Полузащитникът привлече вниманието по време на тренировка, след като се разписа и отпразнува гола си с жест, наподобяващ удар с голф стик. Изпълнението му предизвика усмивки сред съотборниците му, включително тези от Реал Мадрид.

Празнуването на Лопес обаче не беше случайно. То бе препратка към защитника на Атлетико Мадрид Алекс Грималдо, който използва същия жест след гола си срещу Реал Мадрид в градското дерби преди няколко дни. „Дюшекчиите“ спечелиха двубоя с 2:1.

След като повтори празнуването на Грималдо, Лопес сам не успя да сдържи смеха си. С жеста си младият футболист показа, че съперничеството между испанските грандове може да бъде съпътствано и от приятелски закачки в националния отбор.



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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя дришлъо

    0 0 Отговор
    Като стане звезда,тогава да се закача.

    15:12 24.09.2026

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